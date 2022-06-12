Những kiểu tóc không cần cắt mái cũng giúp nàng thăng hạng nhan sắc, nhìn góc nào cũng xinh

Tóc tỉa layer vẫn chưa bao giờ hết hot. Kiểu tóc này là sự lựa chọn hoàn hảo nhất cho những cô nàng nào yêu thích phong cách nữ tính, rất nhẹ nhàng và thanh lịch.

Có rất nhiều cách để cho các chị em thay đổi nhan sắc nhanh chóng và hiệu quảt, thì một trong số đó là cắt tóc ngắn. Kiểu tóc nhẹ nhàng, mát mẻ này sẽ giúp diện mạo của các chị em trở nên nổi bật và trẻ trung hơn. Tuy nhiên, giống như nhiều kiểu tóc khác, tóc ngắn cũng cần được lựa chọn khéo léo, thì mới giúp nhan sắc thăng hạng. Nhưng chị em cứ yên tâm, có nhiều kiểu tóc ngắn chẳng cần cắt mái, mà vẫn giúp thu gọn mặt, nâng tầm nhan sắc tốt, như 4 gợi ý sau đây chẳng hạn.

Phiên bản tóc layer vào năm 2022 sẽ có thêm phần tóc mái rẽ hai bên được tỉa rất mỏng, dài dần về phía mang tai. Chi tiết này sẽ giúp hack mặt nhỏ gọn hơn, nhưng vẫn nhẹ nhàng và mát mẻ.

Tóc tỉa layer còn mang đến hiệu quả hack tuổi tốt, giúp nàng nào cũng thêm tươi xinh, ngọt ngào. Ưu điểm của tóc tỉa layer vẫn chưa dừng lại ở đó, Kiểu tóc này rất nhẹ đầu, giúp chị em tiết kiệm thời gian gội sấy, phù hợp với mùa hè nóng nực, oi ả.

Ảnh minh họa: Internet

Tóc ngắn xoăn

Tóc ngắn xoăn là một trong những kiểu tóc được cho là nữ tính nhất. Lựa chọn này còn mang đến cho các chị em vẻ ngoài vừa sang trọng vừa quý phái.

Ảnh minh họa: Internet

Vì mái tóc đã được uốn xoăn bồng bềnh, gương mặt của chị em sẽ “auto” nhỏ gọn hơn khi kết thân với tóc ngắn xoăn, không cần cắt mái cho thêm phần vướng víu, nóng nực.

Ảnh minh họa: Internet

Nếu nàng nào còn e ngại là tóc xoăn có thể cộng tuổi cho gương mặt, hãy uốn sóng nhẹ và nhuộm nâu, chị em cứ yên tâm, vẻ ngoài vẫn tươi trẻ, rạng rỡ và sành điệu.

Ảnh minh họa: Internet

Điều khiến một số cô nàng e ngại là tóc xoăn có thể cộng thêm tuổi cho gương mặt. Tuy nhiên, nếu uốn sóng nhẹ và nhuộm nâu, chị em cứ yên tâm, vẻ ngoài vẫn tươi trẻ, rạng rỡ và sành điệu.

Tóc pixie dài

Kiểu tóc pixie ngắn cũn cỡn khá kén mặt, và dễ để lộ khuyết điểm. Nhưng với kiểu tóc pixie dài thì lại cá tính và thời thượng không thua gì tóc pixie siêu ngắn, và dễ chinh phục hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Với cấu trúc được tỉa đuổi, tóc pixie tạo sự nhẹ nhõm và tăng độ dày dặn cho tổng thể mái tóc. Vì thế, nàng tóc mỏng kết thân với kiểu tóc này sẽ rất hợp.

Ảnh minh họa: Internet

Chỉ cần tỉa mái bay sương sương, gương mặt đã trông rất nhỏ gọn, thanh thoát. Tóc pixie dài là một kiểu tóc rất thú vị. Khi áp dụng kiểu tóc này, chị em không cần nhuộm đen, vẻ ngoài vẫn đầy cuốn hút.

Tóc bob cơ bản

Có thể bạn chưa biết, kiểu tóc bob cơ bản chính là một trong những kiểu tóc mốt hot nhất nửa đầu năm 2022. Mái tóc được rẽ ngôi, cắt bằng ở đuôi này được cho là đẹp kinh điển với thời gian ,không bao giờ lo lạc hậu.

Ảnh minh họa: Internet

Tóc bob cơ bản rất thanh lịch và trang nhã và sang trọng. Dù sẽ giúp vẻ ngoài của các chị em thêm phần thời thượng, cool ngầu nhưng tóc bob cơ bản vẫn phảng phất nét cổ điển, nữ tính.

Ảnh minh họa: Internet

Kiểu tóc bob, rẽ ngôi giữa thông thường sẽ dễ khiến nhược điểm gương mặt bị “lộ tẩy”. Và bí kíp của các quý cô sành điệu chính là tạo phồng cho phần chân tóc, hoặc chải ngôi lệch nhẹ. Cách tạo kiểu này sẽ giúp gương mặt của chị em có được độ thanh thoát và nhỏ nhắn. Nhan sắc nhờ vậy mà xinh đẹp, rạng rỡ hơn rất nhiều.