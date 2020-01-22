Những cách trị gót chân nứt nẻ vô cùng hiệu quả

Đa số chúng ta đều chỉ chú tâm đến việc chăm sóc da mặt hơn các bộ phận khác nên đã quên mất đôi chân của mình cũng cần được chăm chút. Điều này đã vô tình làm xảy ra vấn đề về da ở chân, nhất là gót chân bị khô cứng, nứt nẻ. Ngoài ra, còn một số nguyên nhân khác mà bạn cần lưu ý như:

Có nhiều cách trị gót chân nứt nẻ bằng nguyên liệu thiên nhiên tại nhà. Với cách trị đơn giản này, bạn sẽ dễ dàng làm lành vết thương ở gót chân trong thời gian ngắn. Để hiểu rõ hơn về điều này chúng ta sẽ tìm hiểu thêm về nguyên nhân gây nứt gót chân là gì và cách điều trị như thế nào?

Chuối và đu đủ được là một liều thuốc quý trong việc chữa gót chân nứt nẻ. Cả hai cùng hoạt động như một chất dưỡng ẩm tự nhiên cho làn da và làm lành các vết nứt nẻ, giúp cho da bạn trở nên mềm mại và hồng hào hơn.

Không vệ sinh chân sạch sẽ: Với những người thường đi chân đất hay không vệ sinh sau khi trở về nhà rất dễ làm cho vi khuẩn, nấm, bụi bẩn bám vào và hình thành các tế bào chết. Lâu dần, các tế bào này sẽ dày lên và bị nứt ra.

Mang giày không đúng cách: Nếu bạn thường mang những đôi giày có kích thước nhỏ hơn so với chân thì rất dễ làm cho gót chân bị nứt đen. Vì khi mang giày với kích thước nhỏ sẽ làm cho chân bị cọ xát nhiều, mạch máu không được lưu thông tốt, da ở chân bị yếu đi, từ đó xuất hiện những vết nứt.

Cơ thể bị thiếu nước: Khi bất kỳ một bộ phận nào của cơ thể thì nguyên nhân chủ yếu của nó là do mất nước. Ở gót chân cũng vậy, khi chúng ta bị thiếu nước thì gót chân dễ cứng lại và tạo ra các vết nứt xấu xí.

Các bước thực hiện: Bạn cho chuối và đu đủ vào một cái bát rồi nghiền cả hai thật nhuyễn cho đến khi chúng thành một hỗn hợp mịn. Tiếp đến, bạn bôi hỗn hợp này vào gót chân và đợi khoảng 20 phút sau rửa lại bằng nước ấm. Mỗi ngày bạn thực hiện đều đặn 1 lần để đạt hiệu quả như mong muốn.

Cách chữa nứt gót chân bằng dầu ô liu

Cách chữa nứt gót chân bằng dầu ô liu- Ảnh minh họa: Internet

Dầu ô liu có tác dụng rất tuyệt vời trong việc nuôi dưỡng làn da, gót chân, tái tạo tế bào mới và chữa lành vết nứt ở da.

Chuẩn bị: 1 thìa cà phê dầu ô liu

Các bước thực hiện: Bạn lấy một miếng bông thấm nhẹ vào dầu ô liu rồi chà chúng lên vùng da bị nứt nẻ. Tiếp đến, bạn mát xa cho bàn chân của mình khoảng 12 phút rồi rửa lại với nước ấm.

Cách chữa nứt gót chân bằng dầu bơ và vitamin E

Cách chữa nứt gót chân bằng dầu bơ và vitamin E- Ảnh minh họa: Internet

Dầu bơ chứa một lượng tinh dầu dồi dào, vitamin và chất giúp phục hồi làn da bị khô, do đó nó có thể điều trị cho gót chân đang bị nứt nẻ của bạn.

Chuẩn bị: 3 muỗng canh bơ, 1 muỗng canh dầu vitamin E

Các bước thực hiện: Bạn trộn bơ với vitamin E lại với nhau thành một hỗn hợp. Thoa hỗn hợp này lên gót chân và bàn chân. Đợi trong khoảng 30 phút rồi rửa sạch lại bằng nước ấm. Bạn thực hiện mỗi ngày 1 lần và cảm nhận được sự thay đổi từ làn da của mình.

Cách chữa nứt gót chân bằng dầu mè

Cách chữa nứt gót chân bằng dầu mè Ảnh minh họa: Internet

Đây là chất tẩy tế bào chết tự nhiên rất tốt cho da, dầu mè có khả năng dưỡng ẩm cho da tốt, giúp da mềm đi, loại bỏ các tế bào chết và trả lại sự mịn màng cho gót chân của bạn.

Chuẩn bị: dầu mè

Các bước thực hiện: Bạn dùng miếng bông thấm vào dầu mè rồi nhẹ nhàng thoa lên gót chân, mát xa vùng da ở bàn chân và gót chân trong 7 phút để giúp máu lưu thông. Với phương pháp này, bạn nên thực hiện mỗi ngày 2 lần để đạt hiệu quả cao.

Với những cách trị gót chân nứt nẻ như trên, bạn có thể áp dụng và thực hiện mỗi ngày từ 1-2 lần để gót chân của chúng ta trở nên mịn màng và trắng hơn.