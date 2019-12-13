Cách chữa da tay khô nứt nẻ: Nguyên nhân của nứt nẻ tay chân

Khi bạn đã bước đến tuổi tứ tuần, tức là tuổi 40 thì da bạn sẽ mất dần đi những chất nhờn có nhiệm vụ duy trì độ ẩm cần thiết cho da. Chính vì vậy mà bạn cần phải dưỡng da mỗi ngày dù bạn ở độ tuổi nào vì da tay sẽ bị lão hóa dần khi tuổi của bạn càng lớn hơn.

Chúng ta thường bị nứt tay chân, cảm giác khô, căng da và đôi khi tình trạng tệ hơn là chảy máu và viêm da. Trong bài viết dưới đây hãy cùng tìm hiểu kỹ hơn về nguyên nhân cũng như cách chữa da tay khô nứt nẻ .

Các loại xà phòng hay các chất tẩy mạnh có thể làm tổn thương và khiến da tay bị khô và chai. Để bảo vệ làn da của mình bạn nên sử dụng các loại xà phòng và chất tẩy rửa dịu nhẹ phù hợp cho da.

Đây là yếu tố khí hậu mà chúng ta không thể tránh mà chỉ có thể áp dụng những cách khác để hạn chế tình trạng da khô. Da mùa đông sẽ khô hơn rất nhiều so với mùa hè và mùa thu bởi khi gió lạnh về là lúc nhiệt độ và độ ẩm trong không khí thấp khiến cho da trở nên mất nước, sần sùi.

Hóa chất làm da tay nứt nẻ - Ảnh minh họa: Internet

Cách trị khô da tay chân vào mùa đông

Uống nước

Để da bạn có đầy đủ độ đàn hồi thì uống nước chính là cách làm mang lại hiệu quả nhất từ bên trong. Bạn nên uống tối thiểu 1,5 đến 2 lít nước trong một ngày, đừng uống chỉ khi bạn thấy khát nhé bởi lúc đó cơ thể đang rất thiếu nước rồi đấy bạn.

Phục hồi làn da nứt nẻ từ bên trong với nước - Ảnh minh họa: Internet

Ăn nhiều rau củ quả

Dù là mùa đông hay mùa hạ thì ăn nhiều rau củ quả cũng rất tốt cho làn da của bạn đấy. Chất xơ giúp ích rất nhiều cho quá trình trao đổi chất đấy.

Rau củ quả phục hồi làn da khô - Ảnh minh họa: Internet

Sử dụng găng tay để tạm biệt da tay khô nhăn nheo

Để hạn chế việc tiếp xúc với hóa chất hay không khí lạnh bên ngoài thì một đôi găng tay là sự lựa chọn lý tưởng dành cho bạn

Nếu tay bạn ở trong tình trạng quá khô, bạn có thể lựa chọn găng tay cotton khi ngủ, nó sẽ giúp bạn duy trì độ ẩm và ngăn ngừa bàn tay bị khô. Một lưu ý dành cho bạn là hãy dưỡng ẩm cho đôi bàn tay trước khi sử dụng găng nhé. Bạn sẽ thấy hiệu quả ngay khi thức dậy thôi.

Găng tay cao su bảo vệ - Ảnh minh họa: Internet

Cách trị da chân bị vảy cá

Ngâm chân với nước ấm

Với một chút nước ấm pha với muối và ngâm trong 15 phút là đôi chân bạn có thể thả lỏng, kích thích tuần hoàn máu và đặc biệt hơn là điều này làm cho các tế bào da chết ở chân mềm hơn, dễ dàng bị chà đi hơn.

Tiếp theo bạn hãy dùng một chiếc khăn mỏng để thấm nước cho vùng da từ đầu gối trở xuống bởi đây là khu vực cần được chăm sóc nhiều nhất.

Tẩy tế bào chết

Sau khi đã ngâm chân rồi thì bước tẩy da chết là vô cùng cần thiết. Bạn có thể dùng một chiếc bàn chải mềm hay xơ mướp, dùng một ít đường hay muối tắm nhẹ nhàng chà xát các khu vực bạn muốn xử lý.

Sau đó hãy xả lại sạch với nước để cảm nhận đôi chân mượt mà, sạch sẽ ngay nhé.

Dưỡng ẩm

Bước cuối cùng rồi đây, đây cũng là bước bạn nên thực hiện mỗi ngày nhé. Bạn có thể thực hiện hai bước trên theo số lần nhưng ở bước này hãy thực hiện đều đặn nhé. Sau khi làm khô chân thì hãy bôi kem dưỡng, massage nhẹ nhàng từ 5 đến 10 phút để giúp kem thẩm thấu tốt hơn. Việc này cũng sẽ làm tăng cường lưu thông máu và giúp bạn có một đôi chân khỏe hơn đó.

Dưỡng ẩm cho tay chân - Ảnh minh họa: Internet

Cách phòng ngừa da tay khô nứt nẻ

Tắm đúng cách

Khi bạn tắm nước quá nóng sẽ làm giảm lớp mỡ trên da khiến da khô hơn. Tuy nhiên cũng không nên tắm nước lạnh khi thời tiết ở nhiệt độ thấp như vậy nên lời khuyên dành cho bạn là sử dụng nước ấm nhé.

Lưu ý tiếp theo là hãy chú ý thời gian tắm, khi mùa đông đến bạn nên rút ngắn thời gian tắm bởi tắm càng lâu thì lớp nhờn bảo vệ da càng dễ mất đi khiến da càng khô, nứt nẻ và nhanh lão hóa.

Cuối cùng là bạn hãy chà thật nhẹ nhàng khi tắm nhé, bạn cũng có thể tắm bằng nước chanh loãng hoặc pha chút muối khi tắm.

Hạn chế tiếp xúc ánh nắng mặt trời

Ánh nắng mặt trời mùa đông và gió hanh cũng là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tình trạng da tay khô nứt nẻ. Vì vậy bạn nên hạn chế tiếp xúc với chúng bằng cách mặc quần áo đủ ấm, đeo găng tay thường xuyên và sử dụng kem chống nắng có chứa SPF nhé.

Trên đây là tổng hợp những nguyên nhân và cách chữa da tay khô nứt nẻ. Hy vọng bài viết giúp bạn tìm ra phương pháp thích hợp để bảo vệ làn da của mình trong thời tiết lạnh giá và hanh khô này nhé.