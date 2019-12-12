Hóa ra bí quyết sở hữu làn da mịn màng như sương lại đơn giản thế này, ai cũng có thể thực hiện mỗi ngày

Con gái sở hữu làn da đẹp, mịn màng sẽ dễ dàng ghi điểm hơn trong mắt người đối diện. Nếu bạn không có nhiều thời gian hoặc kinh tế để dưỡng da cầu kỳ, thì ít nhất cũng phải biết cách chăm sóc da cơ bản chỉ với 5 bước mỗi ngày dưới đây.

Nhiều người vẫn quan niệm sai lầm khi cho rằng: Nếu không trang điểm hoặc không đi ra ngoài đường thì không cần đến bước tẩy trang này. Thật ra, cho dù bạn có make up hay không, thì bước tẩy trang vẫn phải được thực hiện.

Đây là bước đầu tiên dù là chăm sóc da cơ bản hay cầu kỳ cũng không được thiếu, bạn phải làm sạch mặt rồi mới đến các bước tiếp theo được.

2. Rửa mặt

Sau khi tẩy trang sạch sẽ, bước rửa mặt là để loại bỏ các tạp chất trên khuôn mặt một lần nữa, đảm bảo da bạn thật sạch sẽ trước khi đến các bước skincare tiếp theo, như vậy mới hấp thụ được các dưỡng chất.

Rửa mặt để loại bỏ hết bụi bẩn - Ảnh minh họa: Internet

Cách chọn sữa rửa mặt cũng rất quan trọng, tùy vào da bạn thuộc da nhờn, da dầu, da nhạy cảm hay da khô... để lựa chọn những loại sữa rửa mặt phù hợp nhất.

3. Sử dụng toner

Sử dụng toner, bước này phải được làm ngay sau khi rửa mặt không quá 3 phút, để làm co lại các lỗ chân lông đồng thời giúp hấp thụ dưỡng chất tốt hơn.

Dùng toner ngay sau khi rửa mặt - Ảnh minh họa: Internet

Cách sử dụng toner rất đơn giản: Bạn có thể xịt ra bông tẩy trang rồi lau mặt hoặc đổ trực tiếp ra tay sau đó áp lên khuôn mặt mình, thông thường nếu bạn dùng tay thì phải đảm bảo tay bạn thật sạch sẽ.

4. Thoa serum

Serum là các loại tinh chất cô đặc có tác dụng tái tạo da, làm trắng da và nuôi da khỏe mạnh, đây cũng là bước quan trọng nhất trong chăm sóc da để giúp da khỏe đẹp.



Serum có tác dụng nuôi da bóng khỏe - Ảnh minh họa: Internet

5. Kem dưỡng ẩm

Để khóa lại các bước chăm sóc da cũng như đảm bảo dưỡng chất hấp thụ vào mặt, thì phải sử dụng kem dưỡng ẩm cuối cùng, nếu như bạn chủ quan không dùng có nghĩa là công sức skincare ở trên "đổ sông đổ biến" hết đấy.

Khóa ẩm là bước cuối cùng - Ảnh minh họa: Internet

Sử dụng kem chống nắng ban ngày

Đây là bước rất quan trọng nếu như bạn skincare vào buổi sáng, sau 5 bước chăm sóc da cơ bản ở trên thì việc thoa một lớp kem chống nắng sẽ giúp bảo vệ làn da khỏi các tia cực tím UV, ngăn ngừa lão hóa da.

Kem chống nắng giúp bảo vệ da khỏi tia cực tím - Ảnh minh họa: Internet

Việc chọn kem chống nắng cũng rất quan trọng, tùy thuộc loại da của bạn để có những lựa chọn hợp lý nhất.

Tẩy da chết cho mặt

Một tuần bạn cũng nên chăm chỉ tẩy da chết cho mặt từ 1-2 lần, như vậy sẽ loại bỏ được các lớp biểu bì chết ở da, giúp làn da khỏe mạnh và hấp thụ được các dưỡng chất nhiều hơn.

Chăm chỉ tẩy da chết mỗi tuần - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là các bước chăm sóc da cơ bản rất dễ thực hiện, không tốn quá nhiều công sức. Các bạn nên chăm chỉ skincare để giữ làn da luôn khỏe, đẹp và căng tràn sức sống.