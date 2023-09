Chế độ ăn cho người bị mụn trả lại cho bạn một làn da tươi đẹp

Thực phẩm giàu vitamin C

Vitamin C được biết đến là một chất chống oxy hóa cực mạnh, ngăn cản sự phát triển các gốc tự do, làm chậm quá trình lão hóa giúp làn da bạn khỏe và rạng rỡ. Vitamin C có tác dụng phục hồi sự hư tổn của lớp biểu bì trên da sau khi mụn vừa lành. Những loại thực phẩm chứa nhiều vitamin C trong một chế độ ăn hợp lý cho người bị mụn bao gồm ổi, cam, quýt, bưởi, ớt chuông, đậu, khoai lang,....

Thực phẩm giàu vitamin C tốt cho da - Ảnh minh họa: Internet

Chất khoáng

Chất khoáng có vai trò chống lại ảnh hưởng không tốt của các gốc tự do và thúc đẩy quá trình đào thải các kim loại nặng ra khỏi cơ thể, đặc biệt là chì trong mỹ phẩm có hại cho da. Bạn có thể bổ sung vào chế độ ăn cho người bị mụn trứng cá các thực phẩm chứa nhiều chất khoáng như cá biển, lòng đỏ trứng, các loại ngũ cốc, nấm, hành tỏi, gan động vật, …

Thực phẩm giàu chất khoáng tốt cho da - Ảnh minh họa: Internet

Thực phẩm giàu Omega-3

Chế độ ăn cho người bị mụn không thể không kể đến những loại thực phẩm giàu Omega-3 như hải sản, cá, hạt lanh, hạt dẻ, hạt điều... Omega 3 là một loại axit béo mà cơ thể không thể tự tổng hợp mà chỉ có thể bổ sung bằng thực phẩm chứa nó. Omega 3 có khả năng chống viêm và giảm kích ứng da, giúp trị mụn hiệu quả.

Thực phẩm giàu Omega-3 cho da mụn - Ảnh minh họa: Internet

Các loại thức ăn người bị mụn nên tránh xa

Thức ăn nhiều dầu mỡ

Thức ăn nhiều dầu mỡ không những làm cho bạn thừa cân béo phì, mất đi vóc dáng cân đối, tăng cao nguy cơ bị bệnh tim mạch, máu nhiễm mỡ, một số bệnh ung thư, đột quỵ, huyết áp cao ... mà còn là nhân tố sinh ra mụn và phát triển nhanh chóng. Chất béo không bão hòa trong dầu mỡ khiến các tuyến bã nhờn hoạt động mạnh hơn, từ đó làm lỗ chân lông bị bít tắc, từ đó sinh ra mụn bọc, mụn mủ.

Tránh xa các thức ăn chứa dầu mỡ có hại cho da - Ảnh minh họa: Internet

Đường tinh luyện

Ăn quá nhiều đường khiến hệ miễn dịch bị suy giảm, hệ tiêu hóa rối loạn, hơn thế nữa lượng đường trong máu tăng cao khiến rối loạn nội tiết tố trong cơ thể, collagen dưới da bị phá hủy nghiêm trọng và thúc đẩy quá trình lão hóa sớm. Đồng thời, đường cũng là nhân tố khiến cơ thể béo phì và hình thành bã nhờn khiến làn da bạn bị mụn.

Bạn nên tránh xa các loại thực phẩm chứa nhiều đường như bánh ngọt, kẹo, nước ngọt có ga, bánh mì trắng, cơm trắng, …

Tránh xa thực phẩm chứa nhiều đường - Ảnh minh họa: Internet

Thực phẩm đóng hộp

Cuộc sống bận rộn khiến thực phẩm đóng hộp ngày càng phổ biến, tiện lợi và tiết kiệm thời gian nấu nước. Bạn có thể sử dụng bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, cái gì có sẵn cũng không mấy tốt đẹp, mọi thứ đều có 2 mặt của nó. Các thành phần trong thực phẩm đóng hộp không còn tươi khiến cơ thể hấp thụ nhưng lại không nhiều dinh dưỡng, da mất đi sự tươi trẻ và căng bóng tự nhiên. Hơn thế nữa, thực phẩm đóng hộp chứa nhiều chất phụ gia để bảo quản lâu dài, đây là nguyên nhân khiến lượng đường trong cơ thể tăng cao, dầu và bã nhờn ở da càng nhiều hơn và mụn phát triển mạnh.

Thực phẩm đóng hộp chứa chất bảo quản không tốt cho da - Ảnh minh họa: Internet

Sữa bò

Sữa tươi tưởng chừng vô cùng tốt cho sức khỏe, ấy vậy mà lại là một loại thực phẩm âm thầm hủy hoại làn da của bạn. Sữa tươi có chứa một số loại hormone như Androgen hay IGF 1 kích thích sự hình thành của mụn trên da.

>>> Xem thêm:

- Chuyên mục giải đáp: Bị mụn không nên ăn gì?

- Chế độ sinh hoạt cho người bị mụn giúp da sạch mụn nhanh bất ngờ

Sữa bò có thể sản sinh ra các hormone không có lợi cho da - Ảnh minh họa: Internet

Giờ đây, bạn đã sở hữu chế độ ăn cho người bị mụn vô cùng khoa học. Hy vọng rằng các bạn sẽ áp dụng nó để lấy lại làn da trẻ khỏe, đánh bay những nốt mụn đáng ghét trên gương mặt và tự tin hơn khi ra ngoài.