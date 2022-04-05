Dưới đây là những cách kết hợp màu quần áo bạn cần thử trong năm nay.

Từ trang phục màu xanh lá cây và màu vàng đậm đến bộ quần áo màu hồng và xám sang trọng, những ý tưởng phong cách này sẽ dạy hướng dẫn cách mặc đồ màu đậm mà không đụng hàng, mang lại vẻ hài hòa vô cùng.

Không có gì tươi tắn hơn mùi cỏ mới cắt vào một ngày hè ấm áp, và sự kết hợp màu sắc này rất thú vị. Tươi và sạch, màu xanh lá cây và màu vàng trông tuyệt vời trên hầu hết các nước da. Nếu bạn có tông da ấm, hãy tập trung vào màu mù tạt, kaki, màu xanh lá cây đậm. Nếu bạn có tông da lạnh, hãy làm nổi bật một bộ trang phục bằng cách thêm màu vàng sáng và xanh lá cây óng ánh.

Ảnh minh họa: Internet

Để làm nổi bật sự kết hợp màu sắc này, hãy thử phối một chiếc áo blazer màu vàng với một chiếc váy xám đơn giản hoặc một chiếc quần jean. Sau đó, thêm một chiếc áo sơ mi trắng tươi và các phụ kiện màu xanh lá cây để có một diện mạo mới tươi sáng hàng ngày.

2. Xanh nhạt và hồng

Ảnh minh họa: Internet

Màu hồng nhạt và xanh lam nghe có vẻ tinh tế, nhưng khi được tạo kiểu đúng cách, chúng có thể bắt mắt như một mảng màu sáng. Sự kết hợp màu sắc này sẽ khiến bạn liên tưởng đến hương thơm nhẹ nhàng của hoa nhài và làn gió xuân ấm áp.

Hãy thử một chiếc áo len cashmere màu xanh mềm mại với một chiếc áo khoác màu hồng để có một diện mạo ban ngày sẽ làm tan biến mọi tàn tích của mùa đông. Làm mềm bộ quần áo toàn màu đen cổ điển bằng một số chi tiết màu pastel. Xếp lớp các phụ kiện của bạn và đừng ngại kết hợp với các loại màu phấn. Sự kết hợp màu sắc này nổi bật với một đôi giày cao gót màu trắng để làm đều bảng màu.

3. Đỏ và xanh dương

Sự kết hợp giữa màu đỏ và xanh là một trong những kiểu dáng được yêu thích nhất mọi thời đại. Hãy biến tấu một chiếc quần jean với áo khoác đỏ được thiết kế riêng và đôi giày cao gót sang chảnh.

Ảnh minh họa: Internet

Ai có thể bỏ qua sự thu hút của một một chiếc áo sơ mi sọc Breton cổ điển? Đó là vẻ ngoài tinh túy lấy cảm hứng từ Chanel của Pháp khi được mặc với quần jean và áo blazer đỏ. Ngoài ra, bạn có thể mặc một chiếc áo sơ mi trắng trơn bên dưới áo khoác để làm nổi bật độ sáng của màu đỏ và độ tương phản của quần jean xanh.

4. Xanh coban và xanh ngọc

Kết hợp màu xanh coban với màu xanh ngọc và bạn có một kết hợp màu sắc mạnh mẽ và tươi sáng. Mặc sự kết hợp màu sắc này sẽ mang lại cho bạn vẻ đẹp sang trọng và đẳng cấp. Bạn không nhất thiết phải phá vỡ nó với một màu trung tính như trắng hoặc kem, đó là một trong những cách kết hợp có thể trông tuyệt vời với cả phụ kiện bạc hay vàng để tạo nên một vẻ ngoài linh hoạt.

Ảnh minh họa: Internet

Một chiếc váy màu xanh vương giả, kết hợp với một đôi giày bệt màu ngọc lam sẽ giúp bạn trông có hình ảnh hoàn hảo bất kể dịp nào. Ghép nó với một chiếc vòng cổ và bạn sẽ mơ về những đêm khiêu vũ ở Santorini.

5. Màu cam và màu xanh lam

Ảnh minh họa: Internet

Màu cam và xanh lam là cách phối màu hoàn hảo. Chọn quần màu xanh lam và thêm một chiếc áo sơ mi màu cam hoặc chọn một chiếc quần có sự pha trộn hoàn hảo của cả hai màu. Để có điều gì đó khác biệt một chút, hãy thử kết hợp màu cam cháy với màu xanh nước biển đậm hơn.

Cho dù bạn chọn cách nào để mang những sắc thái này, hãy chắc chắn thêm vào một đôi giày hoàn hảo. Một đôi giày màu nude sẽ tạo điểm nhấn phù hợp cho trang phục của bạn và gắn tất cả độ sáng lại với nhau thành một phong cách nổi bật.

6. Màu da và màu đỏ rượu

Ảnh minh họa: Internet

Những chiếc quần tất và các màu trung tính nhẹ có thể khó tạo kiểu và khiến bạn trông buồn tẻ và xuề xòa, nhưng nếu bạn tạo kiểu với màu trầm như hạt dẻ, bạn sẽ có một kết hợp tuyệt vời. Chìa khóa để giữ cho nó trở nên thú vị và phù hợp với mọi tông màu da là đảm bảo bạn kết hợp được họa tiết và màu sắc, vì vậy hãy thử một chiếc váy nhung với áo yếm satin. Và trong khi các xu hướng thời trang thường khuyên bạn tránh xa việc giữ nguyên một bảng màu từ đầu đến chân thì đây là một kiểu phối đồ mà bạn không cần phải chơi theo quy tắc.

7. Cam và đen

Cho dù đó là một chiếc váy kết hợp hoàn hảo màu sắc rực rỡ này hay những món đồ cá nhân bằng màu cam và đen, thì màu đen luôn là điều hoàn hảo để làm nổi bật. Không có gì nâng đỡ một bộ trang phục màu đen hơn một màu sáng, đậm và màu cam chắc chắn làm được điều đó.

Ảnh minh họa: Internet

Đừng ngại mặc một chiếc quần có màu sáng. Hãy thử một chiếc quần ống loe cạp cao và khoe khéo cơ bụng săn chắc đó với item phải có của mùa này, một chiếc áo crop top đen. Đối với những ai trong chúng ta, những người thích giữ kín cơ thể, hãy thử một chiếc áo len oversized được sơ vin hờ hững. Dù bạn kết hợp với nó, đừng quên tăng thêm phần sang trọng cho chiếc túi đẹp mắt nữa nhé.

8. Hồng và xám

Ảnh minh họa: Internet

Màu hồng và xám là một vẻ ngoài tuyệt vời mà bạn có thể sử dụng quanh năm với một số phong cách linh hoạt. Không có giới hạn nào với cách bạn có thể sử dụng kết hợp màu quần áo này. Một chiếc quần màu xám đậm với phần trên màu hồng nhẹ nhàng có thể trông tương tự như nhau. Mở rộng chủ đề màu sắc thông qua các phụ kiện của bạn và đừng quên bao gồm item cần có của mùa này: mũ rộng vành.

9. Tím và san hô

Ảnh minh họa: Internet

Màu san hô đã trở thành một trong những sắc thái linh hoạt nhất. Tự tin mặc màu tím và san hô tạo nên bộ trang phục mùa hè hoàn hảo.

Màu san hô phù hợp với mọi tông màu da và tông màu tím đậm mang lại độ tương phản vừa phải để đảm bảo nó không quá nổi bật. Hãy thử một chiếc áo màu san hô kết hợp với một chiếc túi hoặc giày màu tím sáng và phá cách một chút với một số phụ kiện vàng.

10. Tím và trắng

Trong khi màu trắng đi cùng được với bất cứ màu gì, nhưng không có gì trông tuyệt vời hơn khi nó được kết hợp với màu tím. Nó làm cho làn da của bạn trông bật tông, và nó còn tôn lên sự nữ tính và gợi cảm.

Ảnh minh họa: Internet

Cách phối này rất linh hoạt đến mức bạn cũng có thể kết hợp với một số phụ kiện vàng và bạc và nó đã chuyển đổi diện mạo "tiệc trà ban ngày" thành buổi tối đi chơi với bạn bè mà bạn có thể áp dụng.

Theo Thetrendspotter