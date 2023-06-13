Những cách chăm sóc giúp đôi chân luôn mịn màng trong mùa hè nắng nóng

Làm đẹp 13/06/2023 21:10

Cách chăm sóc để có đôi chân mịn màng, khỏe đẹp cũng là một vấn đề mà nhiều người quan tâm, nhất là các chị em phụ nữ.

Tương tự như các bộ phận khác, bạn không nên bỏ bê đôi chân của mình dù chỉ một ngày. Kiểm tra chúng hàng ngày để tìm vết cắt, vết loét, sưng tấy hoặc dấu hiệu móng chân bị nhiễm trùng. Làm sạch chúng bằng nước ấm, nhưng tránh ngâm chân quá lâu vì có thể làm khô da chân.

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Bạn không nên bỏ bê đôi chân của mình dù chỉ một ngày - Ảnh minh họa: Internet

Làm sạch chân

Tẩy tế bào chết cho bàn chân một lần/tuần là bắt buộc để loại bỏ các tế bào da khô khiến chân bạn sần sùi và thô ráp. Việc tẩy tế bào chết định kỳ giúp các sản phẩm hấp thụ tốt và nhanh hơn vào da.

Tẩy da chết 

Những cách chăm sóc giúp đôi chân luôn mịn màng trong mùa hè nắng nóng - Ảnh 2
Bạn nên tẩy tế bào chết cho chân 2 lần/tuần để giữ vẻ sáng mịn cho làn da - Ảnh minh họa: Internet

Tẩy tế bào chết cho bàn chân một lần/tuần là bắt buộc để loại bỏ các tế bào da khô khiến chân bạn sần sùi và thô ráp. Việc tẩy tế bào chết định kỳ giúp các sản phẩm hấp thụ tốt và nhanh hơn vào da.

Dưỡng ẩm sâu

Việc dưỡng ẩm cho da chân là cần thiết để tránh khô nẻ và tối màu cho da. Kem dưỡng ẩm chuyên dụng cho da chân sẽ giúp được cho bạn việc này, ngoài ra bạn nên uống vitamin bổ sung để da chân hồi phục và trắng mềm.

Chống nắng

Khi thoa kem chống nắng cho cơ thể, mọi người thường quên đi đôi chân của mình. Khi chỉ số UV cao, vết cháy nắng hoặc đốm đen có thể hình thành trên vùng da chưa được thoa kem chống nắng chỉ sau vài phút.

Những cách chăm sóc giúp đôi chân luôn mịn màng trong mùa hè nắng nóng - Ảnh 3
Khi thoa kem chống nắng cho cơ thể, mọi người thường quên đi đôi chân của mình - Ảnh minh họa: Internet

Khi tiếp xúc với các yếu tố bên ngoài như ánh nắng mặt trời, không khí quá khô, độ ẩm cao, cát hoặc nước muối, lớp biểu bì và da bao quanh móng dễ bị khô hơn, điều này làm hỏng móng và sức khỏe tổng thể của bàn chân.

Khử mùi hôi chân

Hai nguyên nhân chính là mồ hôi chân và đôi giày của bạn. Khi mồ hôi của bạn hòa quyện với vi khuẩn trong giày và tất sẽ tạo ra mùi hôi. Việc đi giày kín cả ngày khiến đôi bàn chân của chị em có thể có mùi khó chịu. Không chỉ vậy chúng còn có thể khiến cho chân bị nấm. Để điều trị điều này bạn chỉ cần ngâm chân với chanh và gừng để giải quyết. Sau đó thoa phấn hút mồ hôi lên bàn chân, kẽ ngón chân sau khi tắm hay rửa chân.

Chăm sóc gót chân

Vết chai là những mảng da dày và cứng trên bàn chân của bạn. Nếu chân có vết chai, bạn có thể thấy đau khi đi bộ hoặc đi giày. Chúng thường xuất hiện do cọ xát quá nhiều, chẳng hạn như đi giày quá chật hoặc quá nhiều áp lực lên bàn chân của bạn, chẳng hạn như do đứng trong thời gian dài hoặc từ một môn thể thao như chạy. Vết chai thường xuất hiện ở phía gan bàn chân.

Massage chân

Dưỡng da không thể thiếu được công đoạn massage. Đây là thao tác giúp máu huyết lưu thông, tái tạo tế bào. Sau khi đắp mặt nạ cho da chân, bạn nên dùng tinh dầu để massage chân từ đầu ngón chân ngược về hướng mắt cá. Đôi chân của bạn sẽ được thư giãn hoàn toàn với cách làm này đấy

Ngâm chân

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Hãy ngâm chân ít nhất 20 phút để đạt hiệu quả tốt nhất - Ảnh minh họa: Internet

Với cái nóng oi ả của mùa hè, thì việc lòng bàn chân thường xuyên ma sát trên bề mặt cứng có thể khiến cho da chân dễ bị chai sạn và nứt nẻ. Ngâm chân là một phương pháp rất hữu hiệu để làm mềm da cũng như để loại bỏ da chết. Hãy ngâm chân ít nhất 20 phút để đạt hiệu quả tốt nhất. Có thể thêm vài giọt dấm táo, tinh dầu hoặc muối nở để tăng thêm công dụng.

Chăm sóc móng chân thật cẩn thận

Đánh bóng, dưỡng ẩm và dũa là chìa khóa để có một bộ móng khỏe mạnh. Trên thị trường ngày nay có một công cụ kỳ diệu để tăng độ bóng cho móng gọi là máy đánh bóng. Tuy nhiên cần phải nhẹ tay khi sử dụng loại máy này nếu không vùng da mỏng manh ở khóe có thể bị viêm nhiễm.

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Ảnh minh họa: Internet

Tránh đi chân trần

Khi đi chân trần, chân của bạn hấp thụ nhiệt nhanh hơn, dẫn đến cháy nắng và mẩn đỏ chỉ trong vài giây. Ngoài ra, đôi chân của bạn có thể sẽ tiếp xúc với nhiều loại hạt độc hại nhỏ mà mắt thường không thể nhìn thấy, gây ra các vết rách, xước da. Nguy hiểm hơn, đi chân trần khiến bàn chân của bạn có nguy cơ bị mụn cóc, hắc lào, nấm da chân, cũng như nhiễm trùng do vi khuẩn và virus.

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