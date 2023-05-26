Học ngay cách Hiền Thục diện đồ đi biển vừa thời trang vừa giúp trẻ ra chục tuổi

Nếu chưa biết mặc gì mùa hè này, hãy tham khảo ngay phong cách thời trang đi biển của Hiền Thục.

Trên trang cá nhân, Hiền Thục thường xuyên đăng tải bức hình "hack tuổi", khiến dân tình xuýt xoa khi sở hữu vẻ đẹp trẻ trung nhưng không kém phần mặn mà. Khó tin được rằng nữ ca sĩ đã ngoài 40 và qua một lần sinh nở. Hiền Thục diện quần ngắn, kết hợp sơ mi chất liệu mỏng khiến tổng thể hài hòa. Chiếc mũ cói là một trong những item hoàn hảo cho các bức hình đi biển. Hiền Thục đã tận dụng triệt để chiếc mũ cói trong thời trang đi biển của mình những không hề gây nhàm chán.

Váy ngủ kết hợp blazer chất kiệu phi bóng trông vừa mới mẻ lại hài hòa. Hiền Thục đội mũ cói với mái tóc xõa bồng bềnh ghi điểm. Mái tóc tết giúp Hiền Thục trẻ ra chục tuổi. Lần này cô khéo léo kết hợp mũ cói cùng croptop với điểm nhấn ở eo tạo cảm giác thon gọn. Hiền Thục mix quần short jean rách và áo phông, ai cũng nghĩ rằng nữ ca sĩ mới tầm tuổi đôi mươi. Sự kết hợp táo bạo và mới lạ giúp Hiền Thục khoe trọn đường cong cơ thể.

Hiền Thục trong một phong cách đi biển táo bạo. Nếu như các bạn muốn thử phong cách ngọt ngào và nữ tính hơn những chiếc áo phông thì có thể mặc áo trễ vai mix cùng quần short. Một chiếc quần short jean cá tính hoặc một chiếc quần short kaki đơn giản cũng có thể đem đến cho bạn sự năng động và trẻ trung của tuổi mới lớn Hiền Thục khoe khéo chân ngực với croptop siêu ngắn khoe trọn hình thể. Với trang phục không thể thiếu đi biển là bikini, Hiền Thục có lợi thế vòng eo không mỡ thừa.Nữ ca sĩ thường ưu tiên những kiểu bikini "tí xíu" có hoạ tiết nhí, đủ nữ tính lại sexy.

Bikini có họa tiết nhỏ chính là lựa chọn tối ưu khi đi biển cho các nàng. Bikini một mảnh là lựa chọn cho các nàng thích kín đáo. Học theo Hiền Thục cách diện một mảnh nhưng vẫn thời trang. Bikini bóng chày khoe khéo chân dài kết hợp cùng sneaker phá cách. Công thức bikini và giày sneaker của Hiền Thục có chút mới lạ nhưng lại vô cùng hiệu quả. Cô thường diện sneaker năng động cá tính kết hợp cùng tất cao nổi bật. Một chút phá cách cho ngày hè nhưng vẫn cực kỳ bắt trend. Bra nhỏ xíu kết hợp cùng quần jean, điểm nhấn chính là băng đô và sơ mi khoác ngoài với màu sắc đồng điệu và nổi bật.

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