Học ngay cách Hiền Thục diện đồ đi biển vừa thời trang vừa giúp trẻ ra chục tuổi

Nếu chưa biết mặc gì mùa hè này, hãy tham khảo ngay phong cách thời trang đi biển của Hiền Thục.
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Trên trang cá nhân, Hiền Thục thường xuyên đăng tải bức hình "hack tuổi", khiến dân tình xuýt xoa khi sở hữu vẻ đẹp trẻ trung nhưng không kém phần mặn mà. Khó tin được rằng nữ ca sĩ đã ngoài 40 và qua một lần sinh nở.
Chiếc mũ cói là một trong những item hoàn hảo cho các bức hình đi biển. Hiền Thục đã tận dụng triệt để chiếc mũ cói trong thời trang đi biển của mình những không hề gây nhàm chán.
Hiền Thục mix quần short jean rách và áo phông, ai cũng nghĩ rằng nữ ca sĩ mới tầm tuổi đôi mươi. Sự kết hợp táo bạo và mới lạ giúp Hiền Thục khoe trọn đường cong cơ thể.
Nếu như các bạn muốn thử phong cách ngọt ngào và nữ tính hơn những chiếc áo phông thì có thể mặc áo trễ vai mix cùng quần short. Một chiếc quần short jean cá tính hoặc một chiếc quần short kaki đơn giản cũng có thể đem đến cho bạn sự năng động và trẻ trung của tuổi mới lớn
Với trang phục không thể thiếu đi biển là bikini, Hiền Thục có lợi thế vòng eo không mỡ thừa.Nữ ca sĩ thường ưu tiên những kiểu bikini "tí xíu" có hoạ tiết nhí, đủ nữ tính lại sexy.
Bikini một mảnh là lựa chọn cho các nàng thích kín đáo. Học theo Hiền Thục cách diện một mảnh nhưng vẫn thời trang.