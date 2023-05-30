Học ngay 4 kiểu tóc của Rosé khiến gương mặt thọn gọn và sang trọng hẳn ra

Làm đẹp 30/05/2023 20:27

Cùng điểm qua những kiểu tóc cực sành điệu nhưng cực kỳ đơn giản của giọng ca chính nhóm nhạc Blackpink.

Để mãi một mái tóc dài đơn điệu sẽ gây nhàm chán là lẽ đương nhiên. Thậm chí, nhan sắc và diện mạo chẳng mấy được nổi bậc hơn là bao. Vốn trung thành với mái tóc dài nhưng cô nàng Rosé BlackPink rất chăm chỉ biến tấu mái tóc với nhiều phong cách khác nhau.

Tóc tết

Trước kia, tóc tết khiến nhiều chị em e ngại vì có thể khiến vẻ ngoài trở nên "sến sẩm". Tuy nhiên sang đến mùa hè năm nay, kiểu tóc này lại trở thành xu hướng. Rosé cũng thường xuyên áp dụng kiểu tóc tết.

Học ngay 4 kiểu tóc của Rosé khiến gương mặt thọn gọn và sang trọng hẳn ra - Ảnh 1
Rosé đã biến kiểu tóc tết trở trên cực kỳ sành điệu. 
Học ngay 4 kiểu tóc của Rosé khiến gương mặt thọn gọn và sang trọng hẳn ra - Ảnh 2
Màu tóc sáng càng giúp cho phần tóc tết trở nên cuốn hút hơn. 

Cô nàng ghi điểm ở nét dịu dàng, bay bổng khi để tóc tết nữ tính. Muốn chinh phục thành công xu hướng tóc tết thì khi tạo kiểu, chị em không nên trau chuốt quá, mà hãy để tóc có độ rối nhẹ. Như vậy, diện mạo sẽ thêm trẻ trung, hiện đại chứ không lo "sến" hay bị cộng tuổi.

Học ngay 4 kiểu tóc của Rosé khiến gương mặt thọn gọn và sang trọng hẳn ra - Ảnh 3
Công nàng còn mang cả kiểu tóc này lên sân khấu biểu diễn. 
Học ngay 4 kiểu tóc của Rosé khiến gương mặt thọn gọn và sang trọng hẳn ra - Ảnh 4
Bất chấp là ảnh trong studio
Học ngay 4 kiểu tóc của Rosé khiến gương mặt thọn gọn và sang trọng hẳn ra - Ảnh 5
Hay ngoài đời thường đều được Rosé trưng dụng kiểu tóc này. 

 Tóc buộc nửa

Không còn quá xa lạ, tóc buộc nửa đầu chính là kiểu tóc thứ 2 trong danh sách này.  Kiểu tóc này thực hiện không khó lại còn giúp visual của mọi cô gái lên hạng cực nhanh. Chính vì vậy, làm sao bỏ sót được, kiểu tóc này cũng được cô nàng Rosé tận dụng triệt để trong mọi hoàn cảnh.Bạn có thể nhấn nhá thêm một chiếc ruy băng xinh xắn để tăng thêm nét ngọt ngào.

Học ngay 4 kiểu tóc của Rosé khiến gương mặt thọn gọn và sang trọng hẳn ra - Ảnh 6
 Tóc buộc nửa không chỉ phù hợp với những set đồ trang trọng mà còn "ăn nhập" với các outfit thường ngày
Học ngay 4 kiểu tóc của Rosé khiến gương mặt thọn gọn và sang trọng hẳn ra - Ảnh 7
Rosé kết hợp mái râu dế buông lơi khiến gương mặt nhỏ đi trông thấy. 
Học ngay 4 kiểu tóc của Rosé khiến gương mặt thọn gọn và sang trọng hẳn ra - Ảnh 8

Hãy tăng độ phồng cho tóc và để tóc mái xõa lơi tự nhiên và thứ hai là thêm phụ kiện cho mái tóc thêm ấn tượng.

 Tóc đuôi ngựa

Rosé biến hóa linh hoạt giữa tóc buộc đuôi ngựa thấp và cao. Muốn có được vẻ ngoài năng động và tươi trẻ, tóc buộc cao là lựa chọn mà các nàng nên áp dụng. Dịu dàng và trang nhã hơn là kiểu tóc buộc thấp. 

Học ngay 4 kiểu tóc của Rosé khiến gương mặt thọn gọn và sang trọng hẳn ra - Ảnh 9
Kiểu tóc khiến Rosé nổi bần bật.
Học ngay 4 kiểu tóc của Rosé khiến gương mặt thọn gọn và sang trọng hẳn ra - Ảnh 10
Đây chính là kiểu tóc chưa bao giờ lỗi mốt.

Lựa chọn này có thể cộng tuổi cho diện mạo. Vì vậy, bạn nên kéo phồng phần tóc quanh đỉnh đầu và thả hai lọn tóc mỏng trước trán. Đây là mẹo nhỏ để hack tuổi khi áp dụng kiểu tóc buộc thấp. Những lúc buộc tóc đuôi ngựa, Rosé thường diện trang phục tối giản, mang tông màu trung tính. Nhờ vậy, vẻ ngoài càng thêm tinh tế.

Học ngay 4 kiểu tóc của Rosé khiến gương mặt thọn gọn và sang trọng hẳn ra - Ảnh 11
Vừa đẹp sang trọng lại vừa tinh tế. 
Học ngay 4 kiểu tóc của Rosé khiến gương mặt thọn gọn và sang trọng hẳn ra - Ảnh 12
 
Học ngay 4 kiểu tóc của Rosé khiến gương mặt thọn gọn và sang trọng hẳn ra - Ảnh 13
Điểm nhấn là màu tóc và những chiếu ruy băng màu sắc.

Tóc búi

Tóc búi messy đem đến sự phóng khoáng, trẻ trung và giúp làm bừng sáng gương mặt. Kiểu tóc này hầu như phù hợp với mọi gương mặt. Bắt chước Rosé kiểu tóc này, hội tóc dài ắt sẽ trông ấn tượng, thú vị lắm đây.

Học ngay 4 kiểu tóc của Rosé khiến gương mặt thọn gọn và sang trọng hẳn ra - Ảnh 14
Tóc búi thấp giúp Rosé khoe khéo chiếc cổ dài.

Nữ thần tượng đã khéo léo biến mái tóc của mình trở nên sang chảnh hơn trong kiểu búi thấp. Rosé thường xuyên kết hợp búi thấp với tóc mái râu gián và để lộ phần đuôi tóc. Kiểu tóc này giúp tôn lên vẻ đẹp vừa dịu dàng, vừa năng động và cực sang trọng mà bạn có thể tham khảo.

Học ngay 4 kiểu tóc của Rosé khiến gương mặt thọn gọn và sang trọng hẳn ra - Ảnh 15
Tóc Rosé búi thấp để râu cánh gián tôn lên nét đẹp dịu dàng.
Học ngay 4 kiểu tóc của Rosé khiến gương mặt thọn gọn và sang trọng hẳn ra - Ảnh 16
Sang trọng nhưng không kém phần cuốn hút, đặc biệt là kiểu tóc này có phần khá đơn giản để thực hiện.
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