Những bài tập tay thon gọn cho phái đẹp

Làm đẹp 27/02/2020 11:48

Cánh tay thon gọn giúp các cô nàng tự tin hơn khi diện những trang phục sexy xuống phố. Dưới đây là các bài tập tay thon gọn mà chị em nên áp dụng ngay.

Việc tập cho cánh tay thon gọn, săn chắc mà không tăng cơ không phải là điều đơn giản. Nếu không tập đúng cách thì cánh tay không thon gọn lại được mà ngược lại cơ tay còn tăng lên trông rất thô và mất thẩm mỹ. Vậy bài tập tay thon gọn nào đúng cách và hiệu quả cho phái đẹp? Bài viết dưới đây gợi ý các chị em cách làm thon gọn tay nhanh nhất mà lại an toàn và đơn giản. Các chị em có thể tự tập tại nhà hoặc áp dụng trong phòng tập gym.

bai tap tay thon gon 1
Những bài tập tay thon gọn cho phái đẹp - Ảnh minh họa: Internet

Bài tập thon gọn bắp tay và vai

Đập tay vuông góc là bài tập thon gọn bắp tay và vai vô cùng hiệu quả. Bài tập này rất dễ thực hiện nhưng mang lại hiệu quả cực cao cho người tập. Bằng những động tác đập tay vuông góc giúp vùng mỡ dưới tay giảm đi đồng thời tăng hoạt động cho vùng vai giúp vai thon gọn, săn chắc hơn. Cách tập như sau:

- Đứng thẳng lưng, chân hình chữ V, hai cách tay dang rộng sang hai bên và giữ cho cánh tay ngang bằng vai.

- Sau đó, gập khủy tay ra trước tạo thành góc vuông 90 độ so với cánh tay.

- Cứ thực hiện đi thực hiện lại, gập tay lên xuống nhẹ nhàng khoảng 20 lần.

Lưu ý: Luôn giữ cho cánh tay thẳng ở độ cao ngang bằng vai trong quá trình thực hiện để đạt hiệu quả tối ưu nhất.

Bài tập thon gọn bắp tay với tạ

Bài tập thon gọn bắp tay với tạ giúp bắp tay săn chắc hơn và cánh tay khỏe hơn. Dưới đây là hướng dẫn cách tập tay với tạ thông dụng, đơn giản tại nhà. Cách tập như sau:

- Hai tay cầm lấy tạ và duỗi thẳng, đầu gối hơi chùng, mông thì hơi cong về phía sau.

- Mắt nhìn thẳng, tay gập lại đưa lên ngang ngực rồi di chuyển lên ngang mặt nhẹ nhàng.

- Cứ tập nâng tạ lên như vậy rồi hạ xuống từ từ khoảng 20 lần trong một hiệp. Thực hiện 3 hiệp.

bai tap tay thon gon 2
Bài tập tay thon gọn với tạ đơn giản, dễ thực hiện cho phái đẹp - Ảnh minh họa: Internet

Lưu ý: Luôn giữ cho khủy tay và lưng cố định và hít ra thở vào một cách đều đặn.

Các bài tập tay cho nữ tại phòng gym

Dưới đây là một số bài tập tay thon gọn cho phái nữ tại phòng gym.

Bài tập 1: Bài tập tay – ngực

Bài tập này có tác dụng trên vùng bắp tay và vùng ngực. Cách tập như sau:

- Nằm duỗi lưng thẳng trên ghế, hai tay nắm và giữ tạ thẳng.

- Đẩy tạ lên trên đầu rồi hạ hai bàn tay xuống nhẹ nhàng.

- Thực hiện 3 hiệp, mỗi hiệp thực hiện tập tay như vậy 15 lần.

bai tap tay thon gon 3
Bài tập tay-ngực cho chị em một cánh tay thon gọn và có vòng 1 săn chắc, đầy đặn hơn - Ảnh minh họa: Internet

Lưu ý: Trong quá trình thực hiện, luôn giữ cho lưng cố định tay nâng lên thẳng và hạ tay xuống nhịp nhàng.

Bài tập 2: Bài tập vai đẩy tạ ngồi

Bài tập này có tác dụng trên vùng cánh tay và vai. Cách tập như sau:

- Ngồi lên ghế, vai giữ thẳng, hai tay cầm tạ.

- Nâng tạ lên ngang vai, sau đó đẩy hai cánh tay thẳng lên trên đầu rồi từ từ thả tay xuống.

- Thực hiện 3 hiệp, mỗi gian hiệp là 15 lần.

bai tap tay thon gon 4
Bài tập vai đẩy tạ ngồi giúp làm tan mỡ cánh tay và giúp chị em có bờ vai gọn gàng, săn chắc - Ảnh minh họa: Internet

Lưu ý: Chọn tạ phù hợp với khả năng đẩy, lưng thẳng cố định.

Bài tập 3: Bài tập tay và hít đất

Bài tập này có tác dụng trên vùng bắp tay, vai, bụng, hông, chân và ngực. Cách tập như sau:

- Chạm lòng bàn tay và mũi bàn chân xuống đất, lưng và chân duỗi thẳng.

- Đẩy tay và ngực lên cách mặt đất khoảng 50 – 70 cm.

- Thực hiện 3 hiệp, mỗi hiệp là 30 – 50 lần.

bai tap tay thon gon 5
Bài tập tay - hít đất giúp tay thon gọn và còn có tác dụng trên vùng ngực, vai và bắp đùi - Ảnh minh họa: Internet

Lưu ý: Chân, lưng và cánh tay phải luôn cố định và duỗi thẳng.

Bài tập 4: Bài tập tay sau với tạ

Bài tập này có tác dụng vào vùng mỡ tay sau, giúp giảm mỡ cánh tay hiệu quả. Cách tập như sau:

- Đứng thẳng, hai tay cầm tạ đơn, từ từ nâng đẩy tạ lên trên đầu.

- Cố định khủy tay rồi gập khủy tay lại ra phía sau kết hợp động tác hít vào.

- Đẩy tạ lại và thở ra nhẹ nhàng.

bai tap tay thon gon 6
Bài tập tay sau với tạ khá đơn giản, động tác nhẹ nhàng nhưng lại có hiệu quả cao - Ảnh minh họa: Internet

Lưu ý: Khủy tay phải luôn giữ cố định.

Bài tập 5: Bài tập tay chống đẩy trên tường

Bài tập này có tác dụng làm giảm mỡ bắp tay và tăng cường hoạt động vùng vai ngực vô cùng hiệu quả. Cách tập như sau:

- Tay duỗi thẳng, bàn tay chống vào tường, vai và cánh tay thẳng, cánh tay mở rộng hơn vai theo hình chữ V.

- Chân khép hờ, từ eo đến chân giữ thẳng.

- Đưa người về trước, khủy ta gập, khủy tay và cánh tay tạo thành góc 45 độ giữ 2 giây rồi trở về vị trí ban đầu. 

- Thực hiện 3 hiệp, mỗi hiệp từ 15-30 lần.

bai tap tay thon gon 7
Bài tập tay chống đẩy tưởng rất dễ tập, hiệu quả lại siêu tốc - Ảnh minh họa: Internet

Lưu ý: Lưng cố định và luôn duỗi thẳng.

Trên đây là tổng hợp các bài tập tay thon gọn đơn giản mà các chị em có thể áp dụng luôn tại nhà hoặc tại phòng tập để sở hữu đôi cánh tay thon gọn, quyến rũ hơn. Chúc các chị em thực hiện thành công! 

Mông lép đến mấy cũng căng tròn quyến rũ nhờ những bài tập nâng cơ cực đơn giản

Mông lép đến mấy cũng căng tròn quyến rũ nhờ những bài tập nâng cơ cực đơn giản

Bạn tự ti vì vòng 3 khiêm tốn, đừng lo lắng, nếu kiên trì áp dụng cách tập nâng cơ mông sau đây, bạn sẽ nhanh chóng cải thiện tình trạng này.

Xem thêm
Từ khóa:   các bài tập tay thon gọn những bài tập tay thon gọn tìm hiểu các bài tập tay thon gọn

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 42 phút trước
Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Dinh dưỡng 1 giờ 42 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 42 phút trước
Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 6 giờ 57 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 7 giờ 12 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 55 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 42 phút trước
Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Sao quốc tế 8 giờ 44 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 52 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 0 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng

Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

Trung thu trao gửi chân tình: Chọn bộ quà Saras Beauty nào cho phù hợp?

Trung thu trao gửi chân tình: Chọn bộ quà Saras Beauty nào cho phù hợp?

Khám phá nước hoa SR Eden: Điểm nhấn hương thơm cho phong cách trẻ trung, hiện đại

Khám phá nước hoa SR Eden: Điểm nhấn hương thơm cho phong cách trẻ trung, hiện đại

Nước hoa nữ SR Marilyn: Tôn vinh nét đẹp cuốn hút, hiện đại

Nước hoa nữ SR Marilyn: Tôn vinh nét đẹp cuốn hút, hiện đại

Tập luyện ngoài trời an toàn: Các nguyên tắc bảo vệ sức khỏe và chăm sóc làn da

Tập luyện ngoài trời an toàn: Các nguyên tắc bảo vệ sức khỏe và chăm sóc làn da

Nước hoa nữ SR Rossy: Tái hiện vẻ thanh lịch và quyến rũ của vườn hồng tươi mới

Nước hoa nữ SR Rossy: Tái hiện vẻ thanh lịch và quyến rũ của vườn hồng tươi mới