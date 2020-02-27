Những bài tập tay thon gọn cho phái đẹp

Đập tay vuông góc là bài tập thon gọn bắp tay và vai vô cùng hiệu quả. Bài tập này rất dễ thực hiện nhưng mang lại hiệu quả cực cao cho người tập. Bằng những động tác đập tay vuông góc giúp vùng mỡ dưới tay giảm đi đồng thời tăng hoạt động cho vùng vai giúp vai thon gọn, săn chắc hơn. Cách tập như sau:

Việc tập cho cánh tay thon gọn, săn chắc mà không tăng cơ không phải là điều đơn giản. Nếu không tập đúng cách thì cánh tay không thon gọn lại được mà ngược lại cơ tay còn tăng lên trông rất thô và mất thẩm mỹ. Vậy bài tập tay thon gọn nào đúng cách và hiệu quả cho phái đẹp? Bài viết dưới đây gợi ý các chị em cách làm thon gọn tay nhanh nhất mà lại an toàn và đơn giản. Các chị em có thể tự tập tại nhà hoặc áp dụng trong phòng tập gym.

- Sau đó, gập khủy tay ra trước tạo thành góc vuông 90 độ so với cánh tay.

- Đứng thẳng lưng, chân hình chữ V, hai cách tay dang rộng sang hai bên và giữ cho cánh tay ngang bằng vai.

- Cứ thực hiện đi thực hiện lại, gập tay lên xuống nhẹ nhàng khoảng 20 lần.

Lưu ý: Luôn giữ cho cánh tay thẳng ở độ cao ngang bằng vai trong quá trình thực hiện để đạt hiệu quả tối ưu nhất.

Bài tập thon gọn bắp tay với tạ

Bài tập thon gọn bắp tay với tạ giúp bắp tay săn chắc hơn và cánh tay khỏe hơn. Dưới đây là hướng dẫn cách tập tay với tạ thông dụng, đơn giản tại nhà. Cách tập như sau:

- Hai tay cầm lấy tạ và duỗi thẳng, đầu gối hơi chùng, mông thì hơi cong về phía sau.

- Mắt nhìn thẳng, tay gập lại đưa lên ngang ngực rồi di chuyển lên ngang mặt nhẹ nhàng.

- Cứ tập nâng tạ lên như vậy rồi hạ xuống từ từ khoảng 20 lần trong một hiệp. Thực hiện 3 hiệp.

Bài tập tay thon gọn với tạ đơn giản, dễ thực hiện cho phái đẹp - Ảnh minh họa: Internet

Lưu ý: Luôn giữ cho khủy tay và lưng cố định và hít ra thở vào một cách đều đặn.

Các bài tập tay cho nữ tại phòng gym

Dưới đây là một số bài tập tay thon gọn cho phái nữ tại phòng gym.

Bài tập 1: Bài tập tay – ngực

Bài tập này có tác dụng trên vùng bắp tay và vùng ngực. Cách tập như sau:

- Nằm duỗi lưng thẳng trên ghế, hai tay nắm và giữ tạ thẳng.

- Đẩy tạ lên trên đầu rồi hạ hai bàn tay xuống nhẹ nhàng.

- Thực hiện 3 hiệp, mỗi hiệp thực hiện tập tay như vậy 15 lần.

Bài tập tay-ngực cho chị em một cánh tay thon gọn và có vòng 1 săn chắc, đầy đặn hơn - Ảnh minh họa: Internet

Lưu ý: Trong quá trình thực hiện, luôn giữ cho lưng cố định tay nâng lên thẳng và hạ tay xuống nhịp nhàng.

Bài tập 2: Bài tập vai đẩy tạ ngồi

Bài tập này có tác dụng trên vùng cánh tay và vai. Cách tập như sau:

- Ngồi lên ghế, vai giữ thẳng, hai tay cầm tạ.

- Nâng tạ lên ngang vai, sau đó đẩy hai cánh tay thẳng lên trên đầu rồi từ từ thả tay xuống.

- Thực hiện 3 hiệp, mỗi gian hiệp là 15 lần.

Bài tập vai đẩy tạ ngồi giúp làm tan mỡ cánh tay và giúp chị em có bờ vai gọn gàng, săn chắc - Ảnh minh họa: Internet

Lưu ý: Chọn tạ phù hợp với khả năng đẩy, lưng thẳng cố định.

Bài tập 3: Bài tập tay và hít đất

Bài tập này có tác dụng trên vùng bắp tay, vai, bụng, hông, chân và ngực. Cách tập như sau:

- Chạm lòng bàn tay và mũi bàn chân xuống đất, lưng và chân duỗi thẳng.

- Đẩy tay và ngực lên cách mặt đất khoảng 50 – 70 cm.

- Thực hiện 3 hiệp, mỗi hiệp là 30 – 50 lần.

Bài tập tay - hít đất giúp tay thon gọn và còn có tác dụng trên vùng ngực, vai và bắp đùi - Ảnh minh họa: Internet

Lưu ý: Chân, lưng và cánh tay phải luôn cố định và duỗi thẳng.

Bài tập 4: Bài tập tay sau với tạ

Bài tập này có tác dụng vào vùng mỡ tay sau, giúp giảm mỡ cánh tay hiệu quả. Cách tập như sau:

- Đứng thẳng, hai tay cầm tạ đơn, từ từ nâng đẩy tạ lên trên đầu.

- Cố định khủy tay rồi gập khủy tay lại ra phía sau kết hợp động tác hít vào.

- Đẩy tạ lại và thở ra nhẹ nhàng.

Bài tập tay sau với tạ khá đơn giản, động tác nhẹ nhàng nhưng lại có hiệu quả cao - Ảnh minh họa: Internet

Lưu ý: Khủy tay phải luôn giữ cố định.

Bài tập 5: Bài tập tay chống đẩy trên tường

Bài tập này có tác dụng làm giảm mỡ bắp tay và tăng cường hoạt động vùng vai ngực vô cùng hiệu quả. Cách tập như sau:

- Tay duỗi thẳng, bàn tay chống vào tường, vai và cánh tay thẳng, cánh tay mở rộng hơn vai theo hình chữ V.

- Chân khép hờ, từ eo đến chân giữ thẳng.

- Đưa người về trước, khủy ta gập, khủy tay và cánh tay tạo thành góc 45 độ giữ 2 giây rồi trở về vị trí ban đầu.

- Thực hiện 3 hiệp, mỗi hiệp từ 15-30 lần.

Bài tập tay chống đẩy tưởng rất dễ tập, hiệu quả lại siêu tốc - Ảnh minh họa: Internet

Lưu ý: Lưng cố định và luôn duỗi thẳng.

Trên đây là tổng hợp các bài tập tay thon gọn đơn giản mà các chị em có thể áp dụng luôn tại nhà hoặc tại phòng tập để sở hữu đôi cánh tay thon gọn, quyến rũ hơn. Chúc các chị em thực hiện thành công!