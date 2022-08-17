Nhanh chóng bổ sung collagen nếu bạn biết được những lợi ích tuyệt vời này cho làn da và sức khỏe

Làm đẹp 17/08/2022 08:18

Trong nhiều năm qua, mọi người đã thử chăm sóc da bằng rất nhiều loại kem và chúng ta đều biết rằng không loại nào có hiệu quả tối đa nhất đúng không nào? Thực phẩm chức năng bổ sung collagen an toàn để tiêu thụ đối với hầu hết chúng ta, dù một số người có thể bị ợ chua, có vị khó chịu trong miệng và no nói chung. 

Nhanh chóng bổ sung collagen nếu bạn biết được những lợi ích tuyệt vời này cho làn da và sức khỏe - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Dù có rất nhiều phương pháp làm đẹp từ bôi sản phẩm đến bổ sung bằng đường uống nhưng không phải bạn sẽ phù hợp với tất cả các giải pháp. Bạn nên tự mình thử và theo dõi những thay đổi diễn ra trong cơ thể.

Collagen không chỉ là từ thông dụng bạn hay nghe mà nó có thể làm nên điều kỳ diệu cho làn da của bạn nếu được sử dụng hiệu quả. Nó sẽ giữ cho làn da rạng rỡ và khỏe mạnh đồng thời duy trì độ đàn hồi. Da sẽ căng mọng và giúp da không có dấu hiệu lão hóa.

Hãy cùng xem xét 5 loại thực phẩm hàng đầu bạn có thể thêm vào chế độ ăn uống của mình để tăng mức độ collagen trong cơ thể nhé:

Nhanh chóng bổ sung collagen nếu bạn biết được những lợi ích tuyệt vời này cho làn da và sức khỏe - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

5 loại thực phẩm hàng đầu có chứa collagen

  • Nước hầm xương
  • Lòng trắng trứng
  • Cá và động vật có vỏ
  • Thịt đỏ
Nhanh chóng bổ sung collagen nếu bạn biết được những lợi ích tuyệt vời này cho làn da và sức khỏe - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tại sao Collagen lại quan trọng đối với làn da của bạn?

Nhanh chóng bổ sung collagen nếu bạn biết được những lợi ích tuyệt vời này cho làn da và sức khỏe - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn là một trong những người thích chăm sóc da tuyệt vời và có ý thức về vẻ ngoài của làn da, thì đây là sản phẩm dành cho bạn. Uống bổ sung collagen giúp da giữ ẩm tốt hơn và cải thiện độ đàn hồi. Collagen là một trong những thành phần chính giúp giữ cho làn da của bạn săn chắc và dẻo dai. Collagen là một trong những thành phần quan trọng trong việc chăm sóc da ngày nay.

Hãy xem xét một số điều kỳ diệu mà nó mang lại cho làn da của bạn như sau nhé.

Sửa chữa, duy trì và bổ sung cho làn da

Nhanh chóng bổ sung collagen nếu bạn biết được những lợi ích tuyệt vời này cho làn da và sức khỏe - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Collagen là một thành phần kỳ diệu nhằm phục hồi làn da lão hóa mang lại vẻ căng bóng. Bạn sẽ có thể có được làn da tươi tắn bằng cách bổ sung collagen vào việc chăm sóc da hàng ngày của bạn. Collagen khi được tiêu thụ dưới dạng chất bổ sung sẽ hoạt động như các mô liên kết giúp phục hồi da. Collagen là một loại protein cấu trúc, nó giúp bổ sung làn da bị tổn thương để mang lại vẻ tươi sáng tự nhiên.

Làm mịn nếp nhăn và độ đàn hồi của các rãnh nhăn trên da

Bổ sung collagen vào quá trình chăm sóc da của bạn ngay từ khi còn nhỏ là một trong những cách đã được chứng minh nhất để tránh nếp nhăn. Collagen được cho là giữ độ ẩm cho da. Sử dụng collagen hàng ngày sẽ giúp bạn duy trì vẻ trẻ trung và giữ được độ đàn hồi trên da.

Khi nói đến chăm sóc da, lượng collagen cần được duy trì trong da để chống lại sự lão hóa sớm và bảo vệ khỏi tác hại của tia UV. Retinol là một trong những thành phần hiệu quả nhất mà bạn có thể tăng cường sản xuất collagen trong da và làm mịn da.

Theo Times of India

Thoát khỏi sự đeo bám của mụn đầu đen chỉ với những bí kíp siêu đơn giản mà bạn có thể không ngờ tới

Thoát khỏi sự đeo bám của mụn đầu đen chỉ với những bí kíp siêu đơn giản mà bạn có thể không ngờ tới

Mụn đầu đen có thể là một trong những điều khó chịu với làn da của bạn. Chúng rất khó loại bỏ, chúng khiến làn da của bạn trông xỉn màu và thô ráp. Chúng dường như luôn quay trở lại ngay cả khi bạn đã cố gắng loại bỏ. 

Xem thêm
Từ khóa:   bổ sung collagen cách tăng cường collagen collagen tốt thế nào

TIN MỚI NHẤT

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Hậu trường 1 giờ 11 phút trước
Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Xã hội 1 giờ 52 phút trước
Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 3 giờ 3 phút trước
Danh tính nam giám đốc bán đồng hồ, trang sức nhái Rolex, Cartier

Danh tính nam giám đốc bán đồng hồ, trang sức nhái Rolex, Cartier

Đời sống 3 giờ 24 phút trước
Đồng Nai: Cháy lớn tại xưởng 1.000m2 ở KCN Nhơn Trạch 2, huy động 10 xe chữa cháy

Đồng Nai: Cháy lớn tại xưởng 1.000m2 ở KCN Nhơn Trạch 2, huy động 10 xe chữa cháy

Đời sống 3 giờ 46 phút trước
Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 58 phút trước
Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Tin tức giải trí 3 giờ 59 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Đời sống 4 giờ 30 phút trước
Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 33 phút trước
3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 3 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

Trung thu trao gửi chân tình: Chọn bộ quà Saras Beauty nào cho phù hợp?

Trung thu trao gửi chân tình: Chọn bộ quà Saras Beauty nào cho phù hợp?

Khám phá nước hoa SR Eden: Điểm nhấn hương thơm cho phong cách trẻ trung, hiện đại

Khám phá nước hoa SR Eden: Điểm nhấn hương thơm cho phong cách trẻ trung, hiện đại

Nước hoa nữ SR Marilyn: Tôn vinh nét đẹp cuốn hút, hiện đại

Nước hoa nữ SR Marilyn: Tôn vinh nét đẹp cuốn hút, hiện đại

Tập luyện ngoài trời an toàn: Các nguyên tắc bảo vệ sức khỏe và chăm sóc làn da

Tập luyện ngoài trời an toàn: Các nguyên tắc bảo vệ sức khỏe và chăm sóc làn da

Nước hoa nữ SR Rossy: Tái hiện vẻ thanh lịch và quyến rũ của vườn hồng tươi mới

Nước hoa nữ SR Rossy: Tái hiện vẻ thanh lịch và quyến rũ của vườn hồng tươi mới