Nghiền 10 viên B1 và trộn vào dầu gội, là phụ nữ phải biết mẹo cực hay này

Đây là cách giúp bạn có mái tóc mềm mượt, dài nhanh chóng mà không cần phải tốn quá nhiều thời gian, công sức.

Thiamin hay vitamin B1, được đặt tên "thio-vitamine" ("vitamin chứa lưu huỳnh") là một loại vitamin B. Ban đầu nó được đặt tên là aneurin do các hiệu ứng thần kinh bất lợi nếu không có mặt trong chế độ ăn uống, sau đó nó được đặt tên mô tả chung là vitamin B1. Dẫn xuất photphat của nó liên quan đến nhiều quá trình của tế bào. Dạng đặc trưng nhất là thiamin pyrophosphat (TPP), một loại coenzyme trong trao đổi chất của đường và axit amin. Trong men, TPP cũng cần thiết cho bước đầu của quá trình lên men rượu.

Ngoài công dụng làm thuốc điều trị một số vấn đề về da, Vitamin B1 còn dùng để làm đẹp đặc biệt là công dụng làm dài tóc và mọc tóc cực nhanh, phù hợp cho những ai tóc mỏng, yếu hoặc vừa cắt ngắn mà không ưng ý.

Tất cả những gì bạn cần là:

- 10 viên Vitamin B1

- 1 chén nước ấm

- Dầu gội

- Dầu xả

Cách làm:

Lấy 10 viên Vitamin B1, hòa vào chén nước ấm và tán nhuyễn cho thuốc tan, sau đó bạn bơm vào chén thuốc lượng dầu gội cần cho 1 lần dùng, khuấy đều.

Xả nước ướt tóc, dùng hỗn hợp vừa làm gội đầu bình thường. Trong quá trình gội cố gắng massage kỹ da đầu và phần chân tóc. Sau khi massage 15 phút, xả tóc lại với nước rồi tiếp tục dùng dầu xả để tóc không bị khô.

Gội đầu tuần 2-3 lần với Vitamin B1 sẽ giúp tóc mọc nhanh thần kỳ hơn bất kỳ loại mỹ phẩm chăm sóc tóc nào khác.

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