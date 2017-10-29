Ngậm 1 muỗng này trong 5 phút, nhiệt miệng hay hôi miệng kinh niên cũng khỏi ngay tức khắc!

Làm đẹp 29/10/2017 13:41

Giải pháp đơn giản dành cho những người bị hôi miệng kinh niên, nhiệt miệng trị mãi không khỏi. Chỉ cần áp dụng sau thời gian ngắn, bạn sẽ ngạc nhiên với hiệu quả nó mang lại.

Hơi thở có mùi khiến bạn mất tự tin khi giao tiếp. Nguyên nhân có thể do vệ sinh răng miệng kém gây tích tụ nhiều vi khuẩn và cao răng. Đây là những mảng bám trên răng được tích tụ qua quá trình tiêu thụ thức ăn. Chúng là nguyên nhân chính của hôi miệng, nhiệt miệng, răng ố vàng, sâu răng, viêm lợi và chảy máu chân răng.

Ngậm 1 muỗng này trong 5 phút, nhiệt miệng hay hôi miệng kinh niên cũng khỏi ngay tức khắc! - Ảnh 1
Dầu dừa giúp khử mùi hôi miệng và trị nhiệt miệng hiệu quả - Ảnh: Internet

Bài viết sau sẽ giới thiệu đến bạn cách trị nhiệt miệng, hôi miệng từ dầu dừa

Thành phần tự nhiên chủ yếu trong dầu dừa là acid béo bão hòa, giàu hàm lượng vitamin cùng các khoáng chất cần thiết. Chúng có tác dụng làm trắng răng, diệt khuẩn, khử mùi hôi miệng, trị nhiệt miệng nhanh chóng và hiệu quả. 

Chuẩn bị:

Ngậm 1 muỗng này trong 5 phút, nhiệt miệng hay hôi miệng kinh niên cũng khỏi ngay tức khắc! - Ảnh 2
Acid béo bão hòa trong dầu dừa có tác dụng làm trắng răng, diệt khuẩn, khử mùi hôi và làm lành nốt nhiệt miệng - Ảnh: Internet

- 1 muỗng dầu dừa nguyên chất

- 1 muỗng muối biển

- 300ml nước ấm

Cách làm:

Bước 1: Hòa tan 1 muỗng muối biển vào trong 300ml nước ấm vừa chuẩn bị. Sử dụng nước muối ấm này súc miệng thật kỹ để làm sạch khoang miệng và loại bỏ thức ăn thừa còn sót lại.

Ngậm 1 muỗng này trong 5 phút, nhiệt miệng hay hôi miệng kinh niên cũng khỏi ngay tức khắc! - Ảnh 3
Ngậm dầu dừa trong miệng khoảng 3 - 5 phút, thực hiện 2 lần/ngày - Ảnh: Internet

Bước 2: Sau khi vệ sinh miệng sạch sẽ, bạn lấy 1 muỗng dầu dừa ngậm liên tục trong khoảng từ 3 – 5 phút. Hoặc bạn có thể dùng tay sạch thoa đều dầu dừa lên răng, nướu, nốt nhiệt miệng.

Bước 3: Cuối cùng dùng nước ấm súc miệng thật kỹ. Nếu có thể, hãy ngậm dầu dừa lâu hơn để tăng hiệu quả điều trị.

Ngậm 1 muỗng này trong 5 phút, nhiệt miệng hay hôi miệng kinh niên cũng khỏi ngay tức khắc! - Ảnh 4

Thực hiện đều đặn 2 lần/ngày vào buổi sáng và tối trước khi đi ngủ để mang lại hiệu quả nhanh nhất.

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Hôi miệng dai dẳng cả chục năm cũng hết ngay tức khắc nhờ nguyên liệu bỏ đi này

Công thức đơn giản từ nguyên liệu bỏ đi này giúp trị dứt điểm chứng hôi miệng kinh niên, dai dẳng trong nhiều năm cực kỳ hiệu quả.

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