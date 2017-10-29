Ngậm 1 muỗng này trong 5 phút, nhiệt miệng hay hôi miệng kinh niên cũng khỏi ngay tức khắc!

Hơi thở có mùi khiến bạn mất tự tin khi giao tiếp. Nguyên nhân có thể do vệ sinh răng miệng kém gây tích tụ nhiều vi khuẩn và cao răng. Đây là những mảng bám trên răng được tích tụ qua quá trình tiêu thụ thức ăn. Chúng là nguyên nhân chính của hôi miệng, nhiệt miệng, răng ố vàng, sâu răng, viêm lợi và chảy máu chân răng.

Thành phần tự nhiên chủ yếu trong dầu dừa là acid béo bão hòa, giàu hàm lượng vitamin cùng các khoáng chất cần thiết. Chúng có tác dụng làm trắng răng, diệt khuẩn, khử mùi hôi miệng, trị nhiệt miệng nhanh chóng và hiệu quả.

Bài viết sau sẽ giới thiệu đến bạn cách trị nhiệt miệng, hôi miệng từ dầu dừa .

Chuẩn bị:

- 1 muỗng dầu dừa nguyên chất

- 1 muỗng muối biển

- 300ml nước ấm

Cách làm:

Bước 1: Hòa tan 1 muỗng muối biển vào trong 300ml nước ấm vừa chuẩn bị. Sử dụng nước muối ấm này súc miệng thật kỹ để làm sạch khoang miệng và loại bỏ thức ăn thừa còn sót lại.

Bước 2: Sau khi vệ sinh miệng sạch sẽ, bạn lấy 1 muỗng dầu dừa ngậm liên tục trong khoảng từ 3 – 5 phút. Hoặc bạn có thể dùng tay sạch thoa đều dầu dừa lên răng, nướu, nốt nhiệt miệng.

Bước 3: Cuối cùng dùng nước ấm súc miệng thật kỹ. Nếu có thể, hãy ngậm dầu dừa lâu hơn để tăng hiệu quả điều trị.

Thực hiện đều đặn 2 lần/ngày vào buổi sáng và tối trước khi đi ngủ để mang lại hiệu quả nhanh nhất.