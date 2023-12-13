Mới đây, một khách hàng ở Trung Quốc đã được chẩn đoán mắc bệnh thận sau khi sử dụng mỹ phẩm “độc hại” tại một thẩm mỹ viện.

Một khách hàng ở Tô Châu, Trung Quốc đã mắc bệnh thận nghiêm trọng do sử dụng lâu dài các mỹ phẩm không đảm bảo an toàn tại một thẩm mỹ viện.

Theo đó, khách hàng này bình thường thì có sức khỏe rất tốt. Nhưng sau khi sử dụng kem dưỡng da ban ngày và ban đêm trong hơn 4 tháng do thẩm mỹ viện cung cấp thì đến giữa tháng 8 năm 2023, người này phát hiện phù nề ở vùng eo và bụng nên đã tìm cách điều trị và sau đó được chẩn đoán mắc bệnh thận do nhiễm độc thủy ngân.

Sau khi các mỹ phẩm liên quan được gửi đi để kiểm tra bởi một bên thứ ba, thì phát hiện nồng độ thủy ngân trong các mỹ phẩm vượt quá chỉ số chuẩn 36.000 lần, theo thông số về kỹ thuật an toàn mỹ phẩm Trung Quốc và yêu cầu về thủy ngân trong mỹ phẩm của Liên minh Châu Âu (<1mg/kg).

Sau khi được các chuyên gia y tế đánh giá và xác định, họ nhất trí cho rằng bệnh nhân không có bất kỳ tiền sử bệnh khác, không có tiền sử tiếp xúc nghề nghiệp lâu dài với thủy ngân và không có yếu tố thuốc.

Sử dụng lâu dài mỹ phẩm "độc hại", bệnh nhân gặp triệu chứng phù nề toàn thân. Ảnh minh họa: Internet

Vì thế, nguyên nhân của bệnh thận do nhiễm độc thủy ngân lần này liên quan đến việc sử dụng lâu dài các mỹ phẩm.

Thủy ngân vô cơ trong mỹ phẩm được hấp thụ qua da và đi vào vào cơ thể, khi nồng độ vượt quá chỉ số chuẩn, thận không thể loại bỏ nó, dẫn đến tổn thương toàn bộ cơ thể như phù nề toàn thân, giảm albumin máu và các tác động tổng thể khác, cuối cùng dẫn đến các phản ứng nghiêm trọng do mỹ phẩm.

Bác sĩ Wu Jian, trưởng khoa Da liễu của Bệnh viện thành phố Tô Châu, cho biết những bệnh nhân có phản ứng bất lợi với mỹ phẩm không chỉ có thể tìm đến điều trị tại khoa da liễu mà còn ở các khoa khác và kêu gọi tất cả các đơn vị y tế nâng cao nhận thức.

Hiện bệnh nhân đã được chuyển đến bệnh viện để điều trị. Vụ việc đang được điều tra thêm

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