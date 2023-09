Muốn duy trì vẻ đẹp toàn diện, bạn cần chú ý vào những loại thực phẩm siêu lợi cho từng loại da này có thể giúp ích cho bạn

Chẩn đoán làn da của bạn

Trước khi bạn bắt đầu thay đổi, bạn nên sử dụng phương pháp tự chẩn đoán loại da của mình một cách thận trọng, cho đến khi chuyên gia thẩm mỹ chuyên nghiệp có thể giúp bạn chẩn đoán chính xác làn da của mình hoặc chuyên gia dinh dưỡng có thể đưa ra hướng dẫn chế độ ăn uống cụ thể hơn cho bạn dựa trên những nhu cầu riêng biệt mà bạn có thể có.

Bạn có thể đã tự chẩn đoán loại da của mình nhưng sẽ có lúc bạn tự hỏi liệu loại da của bạn có được ảnh hưởng do trong mã di truyền của bạn hay không, làm thế nào và tại sao nó liên tục thay đổi các loại da, có lúc bạn da đầu lúc lại da khô?

Di truyền và loại da của bạn

Ví dụ: Nếu bạn thuộc loại Da dầu về mặt di truyền nhưng da của bạn cảm thấy khô, điều này không có nghĩa là bạn cũng thuộc loại da khô. Thay vào đó, nó có thể có nghĩa là bạn thuộc loại da dầu đang trải qua tình trạng da khô. Đối với những người không phải là chuyên gia chăm sóc da, có thể khó phân biệt giữa loại da, trạng thái da và tình trạng phản ứng của da.

Ảnh minh họa: Internet

Một ví dụ tuyệt vời về điều này là khi da dầu cảm thấy khô. Nói chung, rất khó để xác định xem tình trạng khô da bắt nguồn từ việc da thiếu nước hay thiếu dầu.

Điều này có thể khiến bạn bối rối về cách nhận định chính xác loại da của mình và do đó không chắc chắn về cách chăm sóc da. Cả việc mất nước và giảm sản xuất dầu đều khiến da có cảm giác "khô" nhưng chỉ những làn da thiếu dầu cơ bản mới được coi là loại da khô. Thật thú vị, phải không?

Ảnh hưởng của chế độ ăn uống đối với làn da của bạn

Cuối cùng, mọi thứ trong cơ thể bạn đều được kết nối với nhau, vì vậy vấn đề về da có thể phản ánh vấn đề với chế độ ăn uống và lối sống của bạn. Chế độ ăn của chúng ta có tác động lớn hơn nhiều đến làn da của chúng ta so với phần lớn chúng ta cho chúng.

Ảnh minh họa: Internet

Chế độ ăn uống không cân bằng cho loại da của bạn có thể gây ra nhiều tình trạng da bị tổn thương như mẩn đỏ, nếp nhăn, vết thâm, tắc nghẽn, nổi mụn và khô da. Ăn những thực phẩm tốt nhất cho loại da của bạn có thể có khả năng chống lại những yếu tố này.

Chọn loại thực phẩm tốt nhất dựa trên loại da của bạn

Nếu bạn đã thử hàng chục phương pháp điều trị nhưng vẫn gặp khó khăn để có được làn da khỏe mạnh, hãy thử kết hợp các loại thực phẩm dưới đây vào chế độ ăn uống của bạn, tùy theo loại da của bạn. Ngoài việc tiêu thụ tích cực, một yếu tố quan trọng trong việc ăn uống phù hợp với loại da của bạn bao gồm các loại thực phẩm bạn nên hạn chế hoặc tránh hoàn toàn.

Khi bạn tăng cường các loại thực phẩm được khuyến nghị, hãy cố gắng giảm mức tiêu thụ các loại thực phẩm được liệt kê ở cuối bài viết và quan sát làn da của bạn sẽ chuyển biến ra sao nhé.

1. Da khô

Da khô, bong tróc và nứt nẻ có thể rất đau. Trên thực tế, làn da của bạn có thể trông xỉn màu và thiếu dinh dưỡng không chỉ trong mùa đông mà còn trong mùa hè.

Ngược lại, da khô lại may mắn vì khi được cung cấp dưỡng chất cân bằng dầu, các loại da này thường có làn da hoàn mỹ với lỗ chân lông gần như không nhìn thấy!

Hãy thử tăng cường ăn những loại thực phẩm dưới đây để hỗ trợ quá trình sản xuất dầu của da từ trong ra ngoài và có được làn da trắng sứ đáng ghen tị.

Ảnh minh họa: Internet

Thực phẩm tốt nhất cho da khô

• Dầu ô liu, dầu mè

• Quả mọng

• Chuối

• Ớt chuông vàng

• Bí ngô, Khoai lang

• Cá hồi, Cá hồi, Halibut, Cá mòi

• Bông cải xanh, Rau bina

• Bí ngòi

• Trứng

• Quả bơ

• Hạnh nhân, Hạt điều, Hạt hướng dương, Quả óc chó

• Dầu dừa

• Hạt lanh, Hạt chia, Cây gai dầu

• Nha đam

2. Da dầu

Da nhờn có thể thể hiện đặc điểm của nó dưới dạng các đốm, mụn cũng như lỗ chân lông có thể nhìn thấy và bóng. Nguyên nhân của các tình trạng trên có thể bao gồm nội tiết tố, mỹ phẩm không tương thích cộng với chế độ ăn uống kém.

Loại da này có một lợi ích to lớn để đối trọng với tất cả những thách thức với việc kiềm dầu. Da dầu lão hóa chậm hơn đáng kể so với các loại da khác do tất cả lượng dầu bổ sung được nuôi dưỡng trong da.

Để cân bằng độ bóng và giảm tình trạng nổi mụn của da dầu, hãy thử sử dụng những thứ dưới đây, tránh những thứ ở cuối bài viết cùng nhau để có được làn da sạch và sáng một cách đáng ghen tị.

Ảnh minh họa: Internet

Thực phẩm tốt nhất cho da nhờn

• Sữa hạnh nhân / Sữa dừa

• Cà rốt

• Khoai lang

• Bí ngô

• Đậu Pinto

• Rau bina, măng tây và bông cải xanh

• Quả việt quất, Quả mâm xôi đen, Quả anh đào khô (không thêm đường)

• Trà xanh

• Bưởi

• Dưa hấu

• Dưa chuột

• Hành tây

• Nghệ

• Gừng

3. Da thường

Chúng ta biết rằng không có cái gì gọi là bình thường, nhưng một loại da bình thường có tông màu đặc trưng đồng đều và không quá khô hoặc quá dầu. Đôi khi, bạn có thể cảm thấy bóng dầu ở cằm, mũi và trán hoặc khô trên má, môi và xung quanh vùng viền mắt của bạn.

Nói chung, loại da này có thể xử lý một chút mọi thứ. Mọi thứ điều độ cùng với một thói quen nhất quán sẽ giúp loại da này dễ dàng chăm sóc ở trạng thái sáng tối ưu nhất.

Ảnh minh họa: Internet

Ảnh minh họa: Internet

Thực phẩm tốt nhất cho da thường / da hỗn hợp

• Bông cải xanh, Cải xoăn, Cải Thụy Sĩ

• Bắp cải

• Rau Arugula, Rau bina

• Cà rốt

• Cá hồi, cá mòi

• Trứng gà

• Dầu ô liu

• Hạt diêm mạch

• Thực phẩm lên men

4. Da nhạy cảm

Da nhạy cảm có lỗ chân lông nhỏ, có thể dễ bị kích ứng và dễ bị mẩn đỏ vì lý do này hay lý do khác, hàng rào chức năng của da đã bị tổn hại. Da nhạy cảm thường do di truyền và cũng có thể phản ứng với chế độ ăn uống kém, thay đổi thời tiết, mất cân bằng nội tiết tố và một số sản phẩm mỹ phẩm.

Da nhạy cảm phải được điều trị bằng các sản phẩm chăm sóc da phù hợp nhẹ nhàng và êm dịu để chữa lành da và giảm các triệu chứng của bạn.

Nếu bạn có làn da nhạy cảm dễ phản ứng với mọi thứ, hãy nhẹ nhàng với bản thân: chăm sóc da nhạy cảm từ bên trong bằng thực phẩm làm dịu và bên ngoài với sự chăm sóc nhẹ nhàng sẽ cho kết quả da cân bằng, rõ ràng và dịu nhẹ nhất.

Ảnh minh họa: Internet

Thực phẩm tốt nhất cho da nhạy cảm

• Măng tây

• Cải xoăn

• Cà chua

• Dầu ô liu

• Hạt lanh

• Cam

• Trà xanh

• Bơ

• Táo

• Quả mọng

Thực phẩm hàng đầu nên tránh

• Lúa mì

• Sữa

• Đường

• Đậu nành

• Thực phẩm chế biến

Ảnh minh họa: Internet

Hy vọng rằng với thông tin này cũng sẽ tiếp thêm sức mạnh cho bạn và cung cấp một số thông tin chi tiết về những thay đổi thực phẩm lành mạnh mới mà bạn có thể thử tại nhà để giúp làn da của bạn trở nên khỏe mạnh tối ưu với kết quả rạng rỡ!

Theo Annmarie