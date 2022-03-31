Làm đẹp nhan sắc từ trong ra ngoài với những loại thực phẩm vừa ngon vừa bổ giúp bạn trắng bật tông tự nhiên

Làm đẹp 31/03/2022 23:45

Ai cũng ao ước sở hữu làn da khỏe mạnh và sáng tự nhiên, làn da khỏe mạnh có nghĩa là làn da tươi sáng. Trong khi các loại kem và huyết thanh đắt tiền có khả năng làm đều màu da, giảm sự xuất hiện của các đốm và làm sáng làn da xỉn màu, thì có nhiều loại thực phẩm phù hợp cũng tốt như vậy.

Làm đẹp nhan sắc từ trong ra ngoài với những loại thực phẩm vừa ngon vừa bổ giúp bạn trắng bật tông tự nhiên - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Các loại trái cây, rau và các loại hạt cụ thể đều rất tốt cho sức khỏe làn da và vẻ đẹp rạng ngời của bạn. Cũng giống như phần còn lại của cơ thể, làn da của bạn cũng cần dinh dưỡng. Hãy ghi nhớ 10 loại trái cây quan trọng này để có được vẻ ngoài rực rỡ nhé.

1. Quả dâu tây

Làm đẹp nhan sắc từ trong ra ngoài với những loại thực phẩm vừa ngon vừa bổ giúp bạn trắng bật tông tự nhiên - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Dâu tây là siêu thực phẩm giàu chất dinh dưỡng nhất. Nó chứa nhiều vitamin C hơn quả cam và đó là lý do chúng được ví như vàng mười đối với làn da của bạn. Vitamin C rất quan trọng trong việc sản xuất collagen, giúp cải thiện độ đàn hồi và độ mềm mại của da, giúp bạn luôn trẻ trung và tươi tắn.

2. Trứng

Làm đẹp nhan sắc từ trong ra ngoài với những loại thực phẩm vừa ngon vừa bổ giúp bạn trắng bật tông tự nhiên - Ảnh 3
Ảnh minh họa

Ăn một quả trứng mỗi ngày chắc chắn là một điều tốt. Chúng chứa các axit amin và chất chống oxy hóa lutein và zeaxanthin, không chỉ bảo vệ da khỏi tia UV có hại mà còn có khả năng sản sinh tế bào da mới.

3. Dứa

Làm đẹp nhan sắc từ trong ra ngoài với những loại thực phẩm vừa ngon vừa bổ giúp bạn trắng bật tông tự nhiên - Ảnh 4
Ảnh minh họa

Loại quả nhiệt đới này là một trong những loại trái cây yêu thích của rất nhiều người. Ngoài việc chứa nhiều vitamin C, dứa còn chứa các enzym giúp làm giảm các đốm đồi mồi, nếp nhăn và mang lại làn da mềm mại. Bạn thậm chí có thể xoa trực tiếp lên da để có hiệu quả tương tự.

4. Chanh

Làm đẹp nhan sắc từ trong ra ngoài với những loại thực phẩm vừa ngon vừa bổ giúp bạn trắng bật tông tự nhiên - Ảnh 5
Ảnh minh họa

Chanh rất giàu axit ascorbic, một chất chống oxy hóa tự nhiên. Bằng cách ăn chanh có thể ngăn chặn các gốc tự do phát triển. Những căng thẳng hàng ngày là nguyên nhân gây ra lão hóa da và tổn thương da bạn. Chỉ cần vắt một quả chanh vào một ít nước để bạn sử dụng thoa trên da có thể mang lại hiệu quả bất ngờ.

5. Cà chua

Làm đẹp nhan sắc từ trong ra ngoài với những loại thực phẩm vừa ngon vừa bổ giúp bạn trắng bật tông tự nhiên - Ảnh 6
Ảnh minh họa

Giữ cho làn da của bạn căng và sáng chỉ bằng cách ăn loại trái cây màu đỏ này. Nó tạo ra collagen trong da, giúp mang lại cho bạn làn da sáng tự nhiên.

6. Bơ

Làm đẹp nhan sắc từ trong ra ngoài với những loại thực phẩm vừa ngon vừa bổ giúp bạn trắng bật tông tự nhiên - Ảnh 7
Ảnh minh họa

Chất béo tốt có trong quả bơ có thể làm giảm mẩn đỏ trên da và rất quan trọng để duy trì độ ẩm tốt. Chúng cũng rất giàu chất chống oxy hóa để tạm biệt làn da lão hóa, nhăn nheo.

7. Tỏi

Làm đẹp nhan sắc từ trong ra ngoài với những loại thực phẩm vừa ngon vừa bổ giúp bạn trắng bật tông tự nhiên - Ảnh 8
Ảnh minh họa

Tỏi là một loại kháng sinh tự nhiên có một số siêu năng lực đáng kinh ngạc. Nó làm sạch máu của bạn, loại bỏ bất kỳ tạp chất nào có thể bị tắc nghẽn trong da của bạn, điều này khiến cho bất kỳ ai có vấn đề về mụn đều yêu thích loại thực phẩm này. Chất chống oxy hóa của tỏi cũng giúp làm chậm quá trình lão hóa của làn da.

8. Quả óc chó

Làm đẹp nhan sắc từ trong ra ngoài với những loại thực phẩm vừa ngon vừa bổ giúp bạn trắng bật tông tự nhiên - Ảnh 9
Ảnh minh họa

Quả óc chó chứa các axit béo thiết yếu tạo nên một phần rất lớn của màng tế bào da. Những lớp màng này giữ cho làn da của chúng ta luôn mềm mại, ẩm mượt và căng mọng.

9. Cải bó xôi

Làm đẹp nhan sắc từ trong ra ngoài với những loại thực phẩm vừa ngon vừa bổ giúp bạn trắng bật tông tự nhiên - Ảnh 10
Ảnh minh họa

Loại rau xanh này chứa nhiều beta-carotene giúp chuyển hóa thành vitamin A. Điều này có nghĩa là dùng cải bõ côi như một thực phẩm chủ yếu trong chế độ ăn uống của bạn có thể làm dịu da khô, ngứa, cũng như mang lại cho bạn làn da mịn màng và rạng rỡ hơn. 

10. Trái nhàu

Làm đẹp nhan sắc từ trong ra ngoài với những loại thực phẩm vừa ngon vừa bổ giúp bạn trắng bật tông tự nhiên - Ảnh 11
Ảnh minh họa

Trai nhàu có thể có thể là một loại trái cây trông kỳ lạ, nhưng thịt màu trắng và vàng của nó có chứa các hợp chất được biết là có đặc tính chữa bệnh tuyệt vời cho da. Bạn có thể dùng nó như một loại nước trái cây hoặc dưới dạng bột trong viên nang tại các cửa hàng thực phẩm chăm sóc sức khỏe để hấp thụ dinh dưỡng tuyệt vời từ nó.

Theo Stuff

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