Làm đẹp nhan sắc từ trong ra ngoài với những loại thực phẩm vừa ngon vừa bổ giúp bạn trắng bật tông tự nhiên

Dâu tây là siêu thực phẩm giàu chất dinh dưỡng nhất. Nó chứa nhiều vitamin C hơn quả cam và đó là lý do chúng được ví như vàng mười đối với làn da của bạn. Vitamin C rất quan trọng trong việc sản xuất collagen, giúp cải thiện độ đàn hồi và độ mềm mại của da, giúp bạn luôn trẻ trung và tươi tắn.

2. Trứng