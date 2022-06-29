Không muốn mái tóc trở nên phai màu và xơ xác thì hãy lưu lại các bí quyết chăm sóc tóc nhuộm này!

Làm đẹp 29/06/2022 11:24

Với một chế độ chăm sóc tóc nhuộm phù hợp, bạn hoàn toàn có thể giữ cho mái tóc của mình luôn sáng bóng và mượt mà.

Chỉ sau một thời gian, màu nhuộm sẽ nhanh phai và tóc trở nên chẻ ngọn, khô rối. Đây là điều không thể tránh khỏi, nếu bạn không dành thời gian chăm sóc tóc ngay sau khi nhuộm. Cũng có nghĩa là, chỉ với mẹo ủ tóc sau đây, mái tóc bạn sẽ vẫn giữ được màu nhuộm và vẻ đẹp mềm mượt ban đầu.

1. Cách gội đầu

  • Không gội đầu ngay sau khi nhuộm, mà phải chờ ít nhất 48 tiếng, chắc ăn hơn thì chờ 3 – 4 ngày mới gội lại. Bởi khoảng thời gian này đủ để thuốc nhuộm bám sâu vào bên trong tế bào tóc, giữ màu tóc lâu hơn sau này.

  • Sau khi nhuộm, gội đầu càng ít thì màu tóc càng khó phai. Vì nước, dầu gội hay dầu xả đều làm trôi lượng dầu tự nhiên dưỡng tóc nhuộm, khiến tóc xơ và nhanh bay màu. 

  • Giữ màu tóc bằng nước ấm hoặc lạnh. Bởi nước nóng có tính rửa trôi cao, nó làm giảm độ bám dính của thuốc nhuộm từ đó khiến thuốc bay màu. 

  • Tránh các loại dầu gội có thành phần Sodium Laureth Sulfate, bạc hà hay Clarifying. Nó sẽ làm trôi đi lớp dầu tự nhiên trong tóc, khiến tóc bị khô từ đó làm phai màu tóc. Thay vào đó, hãy dùng loại dành riêng cho tóc nhuộm. Công thức đặc biệt giúp làm sạch tóc, bảo vệ tóc khỏi tia cực tím, cung cấp chất dinh dưỡng giúp tóc phục hồi sau khi nhuộm mà không làm mất màu.

  • Nếu lo ngại việc gội đầu ít lại sẽ làm tóc mau bết dính hay những bạn tóc dầu có thể cân nhắc sử dụng dầu gội khô. Nó sẽ giúp làm sạch bụi bẩn, dầu nhờn trên da đầu mà không cần dùng nước.

    Không muốn mái tóc trở nên phai màu và xơ xác thì hãy lưu lại các bí quyết chăm sóc tóc nhuộm này! - Ảnh 1
    Ảnh minh họa: Internet

     

2. Dùng mặt nạ dưỡng tóc

Để chăm sóc tóc bạn cần bổ sung thêm những dưỡng chất và tăng độ ẩm cho tóc bằng cách đắp mặt nạ dành cho tóc. Bạn có thể tự tay làm các loại mặt nạ ủ tóc từ nguyên liệu thiên nhiên:

Trứng gà và dầu oliu: Đánh tan 2 quả trứng gà với 5 thìa dầu oliu, thoa hỗn hợp này lên tóc. Dùng khăn ủ trong 30 phút rồi gội lại cho sạch. Hỗn hợp ủ tóc này sẽ giúp tóc bạn luôn sáng bóng.

Bơ và mật ong: Nghiền 1 quả bơ với 1 thìa mật ong, 1 thìa dầu oliu, thoa đều hỗn hợp lên tóc 20 phút rồi gội lại cho sạch. Hỗn hợp ủ tóc này sẽ giúp tóc bớt dầu và đi vào nếp nhanh chóng. 

Trái cây: Xay nhuyễn hỗn hợp gồm chuối, dưa lưới, bơ và sữa chua thành một dạng hỗn hợp sền sệt. Thoa đều hỗn hợp này lên tóc, để trong 15 phút rồi gội lại cho sạch. Mái tóc của bạn sẽ mềm mại và không bị khô rối.

 

Không muốn mái tóc trở nên phai màu và xơ xác thì hãy lưu lại các bí quyết chăm sóc tóc nhuộm này! - Ảnh 2

 

Nước cốt dừa: Trộn đều 4 thìa nước cốt dừa, 2 thìa dầu dừa và 12 thìa sữa chua rồi đun nóng chảy hỗn hợp, sau đó thoa đều lên toàn bộ mái tóc, massage cho đều rồi gội lại với nước sạch sau 20 phút.

3. Cách dưỡng tóc

  • Tỉa ngọn tóc 2 tháng 1 lần giúp loại bỏ phần tóc khô xơ, tóc chẻ ngọn ở đuôi tóc đặc biệt là tóc nhuộm, kích thích tóc mọc nhanh hơn.

  • Nếu bạn hay đi bơi, hãy bảo vệ tóc nhuộm trước sự tẩy rửa của Clo trong hồ nước. Các bạn có thể dùng các loại mũ bơi hoặc thoa một lớp dầu phục hồi tóc trước khi xuống bể. 

  • Nhiệt độ nóng của máy sấy cũng “thổi bay” luôn màu tóc. Giải pháp để giữ màu tóc là dùng khăn lau khô tóc hoặc sấy lạnh và dùng các biện pháp bảo vệ tóc với dầu dưỡng, xịt chống hư tổn trước khi sấy.

    Không muốn mái tóc trở nên phai màu và xơ xác thì hãy lưu lại các bí quyết chăm sóc tóc nhuộm này! - Ảnh 3

     

    Ngoài ra, không nên sấy khi mới gội đầu xong, không sử dụng nhiệt độ cao, không sấy tóc quá gần, không sấy lâu tại một vị trí,….

  • Tia nắng mặt trời đặc biệt nguy hiểm với tóc nhuộm. Tia cực tím kết hợp với màu nhuộm sẽ giết chết lõi tóc, phá huỷ sợi tóc từ bên trong làm tóc gãy rụng, chẻ ngọn và phai màu. Hãy bảo vệ tóc bằng cách đội mũ khi ra trời nắng, sử dụng xịt bảo vệ tóc,…..

  • Cuối cùng ngoài việc bảo vệ từ bên ngoài, hãy chăm sóc tóc từ cả bên trong. Bổ sung thịt nạc, cá, ăn các loại phô mai, lòng trắng trứng, các loại rau chân vịt, đầu nành. Ăn nhiều trái cây, Vitamin C và B cũng là thực phẩm giúp giữ màu tóc luôn tươi mới, phục hồi tóc nhuộm, giúp tóc chắc khoẻ và sáng bóng.

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