Chỉ sau một thời gian, màu nhuộm sẽ nhanh phai và tóc trở nên chẻ ngọn, khô rối. Đây là điều không thể tránh khỏi, nếu bạn không dành thời gian chăm sóc tóc ngay sau khi nhuộm. Cũng có nghĩa là, chỉ với mẹo ủ tóc sau đây, mái tóc bạn sẽ vẫn giữ được màu nhuộm và vẻ đẹp mềm mượt ban đầu.

Để chăm sóc tóc bạn cần bổ sung thêm những dưỡng chất và tăng độ ẩm cho tóc bằng cách đắp mặt nạ dành cho tóc. Bạn có thể tự tay làm các loại mặt nạ ủ tóc từ nguyên liệu thiên nhiên:

Nếu lo ngại việc gội đầu ít lại sẽ làm tóc mau bết dính hay những bạn tóc dầu có thể cân nhắc sử dụng dầu gội khô. Nó sẽ giúp làm sạch bụi bẩn, dầu nhờn trên da đầu mà không cần dùng nước.

Bởi nước nóng có tính rửa trôi cao, nó làm giảm độ bám dính của thuốc nhuộm từ đó khiến thuốc bay màu.

Sau khi nhuộm, gội đầu càng ít thì màu tóc càng khó phai. Vì nước, dầu gội hay dầu xả đều làm trôi lượng dầu tự nhiên dưỡng tóc nhuộm, khiến tóc xơ và nhanh bay màu.

Không gội đầu ngay sau khi nhuộm, mà phải chờ ít nhất 48 tiếng, chắc ăn hơn thì chờ 3 – 4 ngày mới gội lại. Bởi khoảng thời gian này đủ để thuốc nhuộm bám sâu vào bên trong tế bào tóc, giữ màu tóc lâu hơn sau này.

Trứng gà và dầu oliu: Đánh tan 2 quả trứng gà với 5 thìa dầu oliu, thoa hỗn hợp này lên tóc. Dùng khăn ủ trong 30 phút rồi gội lại cho sạch. Hỗn hợp ủ tóc này sẽ giúp tóc bạn luôn sáng bóng.

Bơ và mật ong: Nghiền 1 quả bơ với 1 thìa mật ong, 1 thìa dầu oliu, thoa đều hỗn hợp lên tóc 20 phút rồi gội lại cho sạch. Hỗn hợp ủ tóc này sẽ giúp tóc bớt dầu và đi vào nếp nhanh chóng.

Trái cây: Xay nhuyễn hỗn hợp gồm chuối, dưa lưới, bơ và sữa chua thành một dạng hỗn hợp sền sệt. Thoa đều hỗn hợp này lên tóc, để trong 15 phút rồi gội lại cho sạch. Mái tóc của bạn sẽ mềm mại và không bị khô rối.

Nước cốt dừa: Trộn đều 4 thìa nước cốt dừa, 2 thìa dầu dừa và 12 thìa sữa chua rồi đun nóng chảy hỗn hợp, sau đó thoa đều lên toàn bộ mái tóc, massage cho đều rồi gội lại với nước sạch sau 20 phút.

3. Cách dưỡng tóc