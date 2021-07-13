Không cần ăn kiêng, chỉ cần uống 4 loại nước này bạn cũng đã giảm cân được kha khá rồi

Nước chanh với tính axit cao sẽ làm giảm khả năng “nạp” đường của cơ thể đồng thời giúp cơ thể hấp thụ canxi từ các loại thực phẩm, càng nhiều canxi thì càng có nhiều phản ứng đốt cháy chất béo xảy ra. Bên cạnh công dụng giảm mỡ, dùng nước chanh còn giúp làn da trở nên mịn màng hơn.

Cà chua là loại quả cung cấp rất ít năng lượng nhưng lại cực nhiều vitamin và khoáng chất nên thức uống làm từ cà chua mang lại hiệu quả giảm cân rất tốt. Bên cạnh đó, ta cũng có thể dùng cà chua làm mặt nạ dưỡng da, giúp da sáng và căng mịn hơn.

Nước ép cà chua giúp giảm cân và đẹp da. Ảnh minh họa

Nước ép bưởi

Chứa một lượng ít carbohydrate và một lượng protein vừa phải, nước ép bưởi cung cấp 800-1000 calo mỗi ngày. Các nghiên cứu cho thấy bưởi có khả năng làm giảm insulin lành mạnh nên sẽ không khiến cơ thể nhanh thấy đói. Quan trọng nhất là lượng vitamin C và enzyme trong bưởi giúp đốt cháy chất béo hiệu quả.

Bạn sẽ đốt cháy chất néo hiệu quả nhờ nước ép bưởi. Ảnh minh họa

Nước hạt chia

Vì chứa nhiều khoáng chất như canxi, omega, sắt,...và ít chất béo nên hạt chia là thực phẩm cực kỳ thích hợp cho người giảm cân. Hãy hòa 50g hạt chia cùng 2 thìa mật ong vào 300ml nước ấm để uống mỗi ngày vào lúc trước khi ăn cơm 20 phút. Duy trì thói quen này kết hợp luyện tập thể dục thể thao đều đặn, bạn sẽ có được cân nặng mong muốn.