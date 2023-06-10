Điểm danh các loại trái cây vừa làm da đẹp, vừa giúp dáng xinh

Làm đẹp 10/06/2023 12:32

Không chỉ cung cấp lượng vitɑmin và khoáng chất dồi dào, những loại trái cây dưới đây còn hỗ trợ giảm cân, thải độc giúp chị em giữ dáng, đẹp da.

Dưới đây là top 7 trái cây giúp da đẹp dáng xinh:

1. Quả táo

– Táo là loại trái cây chứa hàm lượng chất xơ và chất chống oxy hóa cao, được nhiều chuyên gia dinh dưỡng khuyên dùng. Trong táo chứa nhiều vitamin A, C và nhiều khoáng chất khác giúp thúc đẩy sản sinh Collagen – thành phần cấu trúc quan trọng của da.

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Táo chứa nhiều vitamin, chất xơ, giúp cơ thể sản sinh collagen, làm chậm quá trình oxy hóa cơ thể.

– Do đó, khi ăn táo, làn da được cung cấp chất dinh dưỡng, chống lão hóa tự nhiên. Chất xơ trong táo làm giảm cảm giác thèm ăn và giảm cân hiệu quả.

2. Cam

Điểm danh các loại trái cây vừa làm da đẹp, vừa giúp dáng xinh - Ảnh 2
Cam mọng nước, giúp cung cấp nước cho cơ thể trong quá trình giảm cân, giữ độ ẩm tốt cho da.

– Cam chứa nhiều vitamin C và nước, khi hấp thụ vào cơ thể sẽ giúp làn da loại bỏ tế bào chết, ngăn chặn quá trình lão hóa. Vitamin C trong cam giúp đánh tan mỡ thừa trong cơ thể, giúp bạn có vóc dáng cân đối.

3. Cà chua

Theo Healthline, trong cà chua có chứa hoạt chất lycopene - chất chống oxy hóa thuộc nhóm carotene. Chất này có tác dụng bảo vệ cơ thể bạn khỏi tổn thương gây ra bởi các hợp chất được gọi là gốc tự do từ đó ngăn ngừa quá trình tổng hợp hắc sắc tố gây đen da và làm chậm lại quá trình lão hóa.

Điểm danh các loại trái cây vừa làm da đẹp, vừa giúp dáng xinh - Ảnh 3
Không chỉ giữ dáng, đẹp da, cà chua còn bảo vệ cơ thể bạn khỏi tổn thương gây ra bởi các hợp chất được gọi là gốc tự do.

Bên cạnh đó, cà chua còn chứa các thành phần dinh dưỡng có khả năng bảo vệ da khỏi các nguy cơ bị đen sạm, nếp nhăn và giúp da không bị tổn thương, luôn hồng hào, căng mịn.

4. Dưa chuột

Điểm danh các loại trái cây vừa làm da đẹp, vừa giúp dáng xinh - Ảnh 4
Không chỉ chứa nhiều vitamin, dưa chuột còn là thực phẩm rẻ, dễ mua, sử dụng làm đẹp theo nhiều cách khác nhau.

– Dưa chuột là loại quả chứa nhiều vitamin và giúp bạn bổ sung nước từ đó làm mát cơ thể, đốt cháy calo, giảm cảm giác thèm ăn và làm tiêu hao mỡ thừa dưới da, phục hồi những vùng da sần và nhăn.

– Uống nước ép hoặc đắp mặt nạ dưa chuột đều giúp bạn có làn da đẹp và vóc dáng thon gọn.

5. Dứa

Điểm danh các loại trái cây vừa làm da đẹp, vừa giúp dáng xinh - Ảnh 5
Dứa không chỉ giúp da đẹp, dáng thon mà còn tăng cường miễn dịch, cải thiện thị lực và giúp xương chắc khỏe.

– Dứa cũng là loại trái cây giàu chất xơ và vitamin A, C. Đặc biệt, enzyme bromelain trong dứa cực kì tốt cho sức khỏe, giúp lọc bỏ độc tố ra khỏi cơ thể, tăng cường hệ miễn dịch, cải thiện thị lực và cho xương chắc khỏe.

6. Lựu

Điểm danh các loại trái cây vừa làm da đẹp, vừa giúp dáng xinh - Ảnh 6
Ăn lựu thường xuyên sẽ làm sáng da, ngừa lão hóa tốt.

– Lựu chứa nhiều vitamin có lợi cho sức khỏe như A, C, canxi, photpho… rất tốt cho sức khỏe. Trong hạt lựu chứa axit ellagic giúp làm sáng da, ngăn ngừa lão hóa. Ăn lựu cũng giúp bạn sở hữu vóc dáng đẹp.

7. Bơ

Điểm danh các loại trái cây vừa làm da đẹp, vừa giúp dáng xinh - Ảnh 7
Bơ chứa nhiều chất chống oxy hóa giúp đẹp da, giảm cân, giúp giảm lượng cholesterol xấu, giúp ổn định hệ tim mạch và huyết áp.

Quả bơ là loại quả chứa nhiều dưỡng chất chống oxy hóa như vitamin C, vitamin E, acid béo Omega – 3… có tác dụng làm đẹp da, làm chậm quá trình lão hóa, ngăn ngừa nếp nhăn và giữ cho làn da luôn được căng mọng, tươi trẻ.

Ngoài ra, bơ còn được sử dụng nhiều trong chế độ tăng, giảm cân, giúp giảm lượng cholesterol xấu, giúp ổn định hệ tim mạch và huyết áp.

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