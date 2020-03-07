Hướng dẫn cách làm bột cám gạo tại nhà an toàn và hiệu quả

Làm đẹp 07/03/2020 11:33

Làm đẹp bằng cám gạo là một trong những bí quyết “thần thánh” của chị em. Dưới đây là hướng dẫn cách làm bột cám gạo tại nhà để làm đẹp an toàn và hiệu quả.

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Làm đẹp bằng cám gạo là một trong những bí quyết “thần thánh” giúp chị em sở hữu làn da trắng mịn, sáng khỏe và tươi trẻ. Tuy nhiên, mua các sản phẩm cám gạo bán trên thị trường không phải nơi nào cũng đảm bảo chất lượng. Để tránh sử dụng phải cám gạo bị trộn lẫn hoặc không sạch, chị em có thể theo dõi hướng dẫn cách làm bột cám gạo tại nhà để làm đẹp an toàn và hiệu quả dưới đây.

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Cách làm bột cám gạo tại nhà để làm đẹp an toàn và hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet.

Cách làm cám gạo tắm trắng tại nhà

Cách làm bột cám gạo tại nhà để tắm trắng rất đơn giản nhưng cần phải có sự tỉ mỉ để thu được bột cám gạo nguyên chất, mịn và sạch, khi sử dụng lên da sẽ không có cảm giác kích ứng. Bạn cần chuẩn bị gạo, một tô lớn và lọ thủy tinh để đựng cám gạo sau khi hoàn thành.

Đầu tiên, bạn chuẩn bị gạo sau đó tiến hành vo gạo như bình thường, vo cho đến khi gạo thật trắng, nước gạo thật đục thì dừng lại. Bạn lưu ý chỉ cần vo một lần duy nhất để thu được nước đặc nhất có thể. 

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Chắt lấy nước vo gạo để lọc lấy cám gạo - Ảnh minh họa: Internet.

Sau khi đã thu được phần nước gạo đục như mong muốn, bạn chắt sang một chiếc bát tô, để vào ngăn mát tủ lạnh nhằm mục đích để phần cám gạo lắng xuống dưới, phần nước hoàn toàn ở bên trên. Bạn gạn bỏ phần nước ở bên trên để thu lại phần cám gạo bên dưới. Lớp cám gạo này bạn có thể phơi ngoài nắng để nước bay hơi bớt. Khi nào thấy chỉ còn lại phần cám gạo khô thì bạn bỏ vào lọ thủy tinh để bảo quản.

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Phơi cám gạo để làm khô và để bảo quản được lâu - Ảnh minh họa: Internet.

Cách làm bột cám gạo đậu đỏ

Cám gạo vẫn được chị em coi là “thần dược” trong làm đẹp đối với làn da. Trong cám gạo có chứa rất nhiều vitamin B giúp làn da mịn màng và trắng sáng hơn. Đậu đỏ cũng có tác dụng làm da trắng sáng, cân bằng độ ẩm cho da rất tốt. Khi kết hợp hai nguyên liệu này, bạn sẽ có công thức vô cùng tốt cho làn da. 

Cách làm mặt nạ cám gạo đậu đỏ đắp mặt:

  • Bạn trộn 2 thìa cám gạo nguyên chất với 2 thìa cà phê đậu đỏ, thêm chút sữa chua không đường, bạn có thể cho thêm vài giọt nước cốt chanh nếu da của bạn dầu hoặc hỗn hợp thiên dầu.
  • Bạn thoa hỗn hợp này lên trên da và để khoảng 15 phút sau đó rửa lại mặt sạch với nước ấm. Một tuần bạn nên đắp mặt nạ này 2 lần để đạt được hiệu quả tốt nhất.
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Cách làm mặt nạ bột cám gạo, đậu đỏ cho làn da trắng mịn - Ảnh minh họa: Internet.

Cách làm bột cám gạo tại nhà chống lão hóa cho da

Để có công thức làm đẹp từ cám gạo, giúp làn da chống lại các dấu hiệu tuổi tác, bạn có thể kết hợp cám gạo với trà xanh - “thần dược” chống lão hóa cho phụ nữ. Trà xanh là nguyên liệu làm đẹp được các chị em vô cùng ưa chuộng nhờ các thành phần có khả năng chống oxy hóa tế bào. Trà xanh sẽ giúp mang lại làn da tươi trẻ, mịn màng và căng bóng, điều trị các vấn đề về da như nám, mụn hiệu quả.

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Kết hợp bột cám gạo với trà xanh vì bột trà xanh chống lão hóa tốt - Ảnh minh họa: Internet.

Cách làm bột cám gạo trà xanh đắp mặt:

  • Nguyên liệu: 2 thìa cà phê bột cám gạo và 2 thìa cà phê bột trà xanh, mật ong, lòng trắng trứng gà.
  • Cách làm: Bạn trộn hỗn hợp lại, khuấy đều tay cho đến khi bột tan hết vào mật ong và lòng trắng trứng, thoa hỗn hợp này lên mặt sau khi đã rửa sạch. Mặt nạ này bạn đắp trong vòng 15 phút sau đó rửa sạch với nước ấm.
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Mặt nạ cám gạo trà xanh giúp da chống lão hóa - Ảnh minh họa: Internet.

Cách làm bột cám gạo cà phê

Cũng tương tự như trà xanh, cà phê nguyên chất có khả năng chống lão hóa rất tốt. Hỗn hợp bột cám gạo cà phê sẽ giúp dưỡng da từ bên trong, giúp làm chậm quá trình lão hóa, ngăn ngừa sự xuất hiện của các dấu hiệu lão hóa như nếp nhăn, nám, tàn nhang,...

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Đắp bột cám gạo và cà phê để có làn da sạch và mịn - Ảnh minh họa: Internet.

Hỗn hợp cám gạo và cà phê còn có công dụng tẩy da chết cho da, giúp da sạch và thoáng các lỗ chân lông. Vì vậy, nếu bạn sử dụng mặt nạ cám gạo cà phê trước bước dưỡng da, làn da sau đó sẽ dễ dàng hấp thụ các dưỡng chất từ các sản phẩm kem dưỡng hơn.

Cách làm bột cám gạo tại nhà để rửa mặt

Ngoài cách làm bột gạo tắm trắng, cách làm bột cám gạo để rửa mặt cũng được nhiều chị em quan tâm. Cám gạo sẽ giúp làm sạch nhẹ nhàng vi khuẩn và bụi bẩn trên da đồng thời lấy đi lớp sừng, da chết, bề mặt da sẽ thông thoáng, sạch sẽ hơn.

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Rửa mặt bằng nước chắt từ bột cám gạo - Ảnh minh họa: Internet.

Cách làm: Bạn chuẩn bị một tấm vải xô mỏng sau đó cho 2 muỗng cà phê vào tấm vải để lọc. Bạn túm gọn tấm vải xô rồi nhúng vào nước ấm, bóp nhẹ cho cám gạo tan trong nước, phần nước ấm sẽ chuyển màu đục. Sau đó, bạn sử dụng nước này để rửa mặt và bỏ phần bã cám gạo có trong vải vô. Nước cám gạo này sẽ giúp làn da của bạn vừa sạch, vừa sáng và mịn màng hơn.

Trên đây là hướng dẫn cách làm bột cám gạo tại nhà để làm đẹp an toàn và hiệu quả. Các công thức làm đẹp từ bột cám gạo vừa an toàn, vừa hiệu quả, bạn nên tận dụng để làn da trở nên mịn màng, trắng sáng và tươi trẻ hơn.

Cám gạo có tác dụng gì trong việc làm đẹp

Cám gạo có tác dụng gì trong việc làm đẹp

Trong số các nguyên liệu làm đẹp phổ biến hiện nay chắc chắn không thể bỏ qua cám gạo. Vậy cám gạo có tác dụng gì và cách sử dụng như thế nào?

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