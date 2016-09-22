Hôi nách sẽ 'bay' vĩnh viễn chỉ với 1 quả cà chua

Làm đẹp 22/09/2016 01:14

Chỉ với 1 quả cà chua, bạn đã có thể "khử" được mùi hôi nách vĩnh viễn mà không tốn kém.

Hôi vùng dưới cánh tay còn gọi là hôi nách, là một trong những bệnh thường gặp ở mọi lứa tuổi thường xuất hiện nhiều nhất ở tuổi dậy thì, mùi của nó rất khó chịu làm cho mọi người không dám đến gần bạn.

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 Hôi nách sẽ 'bay' vĩnh viễn chỉ với 1 quả cà chua

Bệnh này không phải chỉ xảy ra ở tuổi dậy thì mà cả con nít, trẻ em cũng có thể mắc phải bệnh này, tạo ra những áp lực tiêu cực đến tâm lý của trẻ khi bước sang giai đoạn dậy thì. Người mắc bệnh hôi nách, thường không tự tin, dễ căng thẳng, là mối trở ngại lớn trong giao tiếp xã hội, các bạn nên chữa trị kịp thời, nếu không sẽ là mối nguy lớn cho bạn đấy.

Cà chua ngoài là một thực phẩm bổ dưỡng còn là một cách trị hôi nách đơn giản hiệu quả, thực hiện dễ dàng ngay tại nhà, giúp bạn xóa đi cảm giác tự ti về mùi cơ thể của mình.

Có 2 cách trị hôi nách cực hiệu quả. Cách 1: Bỏ một trái cà chua vào máy xay sinh tốt để xay nhuyễn. Sau đó, bỏ thêm nước ấm vào nước ép cà chua, khoảng 1 nửa phần nước, 1 nửa phần nước ép cà chua. Lấy hỗn hợp này lau vùng da nách trong khoảng 20 phút, thực hiện từ 2 đến 3 lần một tuần.

Cách 2: Ép sinh tố 1 quả cà chua, nách vệ sinh sạch sẽ, đổ nước cà chua ép vào trong bồn rửa mặt đã được làm sạch, sau đó xả nước ấm ngập 2/3 bồn. Dùng hỗn hợp nước cà chua ở bồn lau đi lau lại nách trong vòng 30 phút, mỗi tuần áp dụng từ 2, 3 lần.

Bạn sẽ thấy hiệu quả rõ rệt chỉ sau 1 lần sử dụng, mùi hôi sẽ giảm một cách rõ rệt. Thực hiện 2 - 3 lần một tuần để cho kết quả tốt nhất.

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