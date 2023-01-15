Hé lộ bí quyết dưỡng nhan đỉnh cao, trẻ tươi phơi phới của phụ nữ Trung Hoa, nơi sản sinh các mỹ nhân đẹp xuất chúng

Chúng ta thường ngưỡng mộ những người đẹp châu Á và muốn chia sẻ thêm với bạn một số bí mật giúp tuổi trẻ của họ trường tồn với thời gian.

Người Trung Quốc thường làm thế giới ngạc nhiên về cách họ giữ được vẻ ngoài trẻ trung. Nữ diễn viên Xu Qing ở tuổi 53 trông như chưa quá 30. Chắc chắn, người Trung Quốc biết một số bí mật.

Y học cổ truyền Trung Quốc cho rằng một trong những điều quan trọng nhất đối với vẻ đẹp và tuổi trẻ là giải độc. Bên cạnh việc ăn thực phẩm tươi sống và tránh những thói quen xấu, có ít nhất một ngày ăn chay mỗi tuần có thể rất hữu ích.

2. Không thêm muối vào gạo

Các nhà nghiên cứu cho biết, muối có thể là một yếu tố chính trong các phản ứng miễn dịch dị ứng. Một việc nhỏ như giảm lượng natri ăn vào có thể làm chậm quá trình lão hóa. Người Trung Quốc không cho muối khi nấu cơm.

3. Uống trà lá sen

Trà lá sen có thể được phục vụ như một loại trà lạnh và nóng. Nó có nhiều lợi ích như thúc đẩy đi tiểu, giảm cân và giúp chữa các vấn đề về dạ dày. Nó đặc biệt được khuyến nghị cho những người tăng cân do ăn thức ăn béo và nhiều dầu mỡ. Các chuyên gia khuyên bạn nên uống 3-4 tách trà lá sen mỗi ngày khi bụng đói.

4. Tập thái cực quyền

Các chuyên gia nói rằng thái cực quyền Tai chi có thể làm giảm căng thẳng, lo lắng và trầm cảm, đồng thời tăng cường năng lượng, sức chịu đựng và tính linh hoạt. Nó có thể là một sự thay thế tốt cho yoga vì nó cũng giúp bạn tỉnh táo. Chỉ cần 10 phút mỗi ngày là đủ để hưởng lợi từ Tai chi.

5. Đắp mặt nạ đậu xanh

Nếu bạn chưa bao giờ nghe nói về công dụng của đậu xanh, thì đây là một bí mật cổ xưa khác của Trung Quốc. Chỉ cần nghiền chúng thành bột nhão và thoa lên da của bạn. Nó rất hữu ích trong việc chữa lành mụn trứng cá và giảm sưng tấy.

6. Đắp mặt nạ tinh bột nghệ

Một loại mặt nạ hiệu quả nữa là bột nghệ. Nó có thể giúp điều trị một số tình trạng da trên mặt. Bạn có thể mua nó ở hiệu thuốc hoặc tự làm mặt nạ bằng cách thêm sữa chua hoặc mật ong. Vui lòng tham khảo ý kiến ​​bác sĩ để tránh dị ứng và kích ứng.

Theo Brightside