Hé lộ 7 tips chăm sóc cơ thể vừa đẹp vừa khỏe, đánh bại lão hóa của người Ấn Độ: Sắc vóc mặn mà, trẻ mãi khó già

Làm đẹp 12/12/2022 06:20

Ngày nay, có rất nhiều cách để chăm sóc sắc đẹp và sức khỏe của bạn, nhưng người Ấn Độ cố gắng tìm ra nguồn gốc cốt lõi của tất cả, trong đó bao gồm các vấn đề về tiêu hóa, vì các vấn đề về dạ dày có thể dẫn đến nhiều bệnh khác nhau, bao gồm cả các vấn đề về da và lão hóa nhanh.

Đây là tổng hợp 7 lời khuyên của người Ấn Độ có thể giúp bạn trẻ lâu hơn và duy trì sức khỏe tốt hơn. Vui lòng tham khảo ý kiến ​​​​bác sĩ nếu bạn có bất kỳ chống chỉ định nào.

1. Tránh uống quá nhiều nước ngay sau khi ăn

Y học Ấn Độ Ayurveda đề nghị không uống nước ngay trước và ngay sau bữa ăn. Khi bạn uống nước ngay trước khi ăn, bạn có thể làm loãng dịch dạ dày chịu trách nhiệm tiêu hóa. Và nếu bạn uống nước ngay sau bữa ăn, nó có thể ảnh hưởng trực tiếp đến trạng thái của thức ăn trong dạ dày, và nếu tiêu hóa không tốt, nó có thể dẫn đến chất lượng da xấu và thậm chí là béo phì.

Hé lộ 7 tips chăm sóc cơ thể vừa đẹp vừa khỏe, đánh bại lão hóa của người Ấn Độ: Sắc vóc mặn mà, trẻ mãi khó già - Ảnh 1

Các chuyên gia nói rằng phải mất một thời gian và đề xuất khoảng thời gian 30 phút cả trước và sau bữa ăn của bạn.

2. 6 vị nên có trong chế độ ăn kiêng

Hé lộ 7 tips chăm sóc cơ thể vừa đẹp vừa khỏe, đánh bại lão hóa của người Ấn Độ: Sắc vóc mặn mà, trẻ mãi khó già - Ảnh 2

Người Ấn Độ khuyến nghị một bữa ăn cân bằng đủ 6 vị là ngọt, mặn, chua, đắng, cay và chát. Nó có thể cải thiện khả năng miễn dịch của bạn.

3. Ăn một thìa ghee mỗi ngày

Hé lộ 7 tips chăm sóc cơ thể vừa đẹp vừa khỏe, đánh bại lão hóa của người Ấn Độ: Sắc vóc mặn mà, trẻ mãi khó già - Ảnh 3

Độc tố là nguyên nhân gây dị ứng. Người Ấn Độ đề nghị tiêu thụ ghee để trung hòa hầu hết các chất độc. Vì vậy, hãy thêm một thìa ghee vào bữa ăn của bạn. Ghee không chứa cùng hàm lượng protein sữa như bơ, vì vậy những người không dung nạp các sản phẩm từ sữa có thể dùng thử sản phẩm này.

4. Dùng gừng, thìa là và hạt tiêu đen để chống dị ứng

Hé lộ 7 tips chăm sóc cơ thể vừa đẹp vừa khỏe, đánh bại lão hóa của người Ấn Độ: Sắc vóc mặn mà, trẻ mãi khó già - Ảnh 4

Theo Ayurveda, gia vị làm ấm cải thiện tiêu hóa. Ngoài ra, chúng giúp loại bỏ dị ứng bằng cách cải thiện hệ thống miễn dịch của bạn. Bạn có thể thêm gừng vào trà và uống hàng ngày để hỗ trợ hiệu quả.

5. Tránh ăn đồ lạnh

Hé lộ 7 tips chăm sóc cơ thể vừa đẹp vừa khỏe, đánh bại lão hóa của người Ấn Độ: Sắc vóc mặn mà, trẻ mãi khó già - Ảnh 5

Các bác sĩ Ấn Độ khuyên bạn nên tránh thực phẩm ôi thiu, lạnh và chế biến sẵn. Chúng khó tiêu hóa hơn nhiều và có thể dẫn đến hình thành độc tố.

6. Tránh ăn sữa đông vào ban đêm

Hé lộ 7 tips chăm sóc cơ thể vừa đẹp vừa khỏe, đánh bại lão hóa của người Ấn Độ: Sắc vóc mặn mà, trẻ mãi khó già - Ảnh 6

Những người bị axit, trào ngược axit hoặc khó tiêu nên tránh ăn sữa chua hoặc sữa đông vào ban đêm. Lý do là nó có thể gây táo bón khi hệ thống sẵn sàng đi ngủ. Hoàn toàn ổn khi ăn nó trong ngày.

7. Thức dậy trước khi mặt trời mọc 2 tiếng

Hé lộ 7 tips chăm sóc cơ thể vừa đẹp vừa khỏe, đánh bại lão hóa của người Ấn Độ: Sắc vóc mặn mà, trẻ mãi khó già - Ảnh 7

Cách đơn giản nhất để có một cuộc sống lành mạnh, theo các bác sĩ Ấn Độ là sắp xếp đúng thói quen hàng ngày. Nó liên quan đến việc thức dậy 2 giờ trước khi mặt trời mọc. Ngoài ra, bạn cần ăn đúng bữa và ngủ đúng giờ.

Theo Brightside

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