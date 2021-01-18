“Dòng sông băng và giọt tinh khiết”, giúp gìn giữ nhan sắc khiến vạn người mê

Với nguyên lý kết hợp các thành phần tự nhiên dựa trên các nghiên cứu bài bản về chăm sóc sắc đẹp, không chỉ phụ nữ mà nhiều nam giới cũng hưởng lợi từ cuộc đột phá này.

Từ lâu các thành phần từ ong được biết đến như một nguồn dinh dưỡng thiên nhiên quý báu. Là báu vật dùng để dâng tặng vua chúa. Người La Mã xem mật ong là hạt tinh khiết của vũ trụ.

Tinh chất từ mật ong rất lý tưởng cho làn da vì trong mật ong giàu khoáng chất, vitamin, amino acid hữu cơ, chất béo… giúp làm dịu da, dưỡng ẩm, cân bằng lượng nước, dầu.

Các nguyên liệu quý được ong ban tặng cho nhân loại gồm có: mật ong, nọc ong, keo ong, sữa ong chúa.

Nọc ong được chiết xuất từ nước bọt của ong chích, chứa melittin, atamin, phospholipase và khoảng 40 loại thành phần thiên nhiên. Nọc ong chưa chất chống nhiễm trùng cao nhất trong các chất kháng viêm thông thường. Giúp trị mụn, kháng viêm, nhanh chóng làm dịu da, trẻ hóa, ngăn ngừa lão hóa.

Keo ong là thành phần hoạt hóa, bảo vệ da, làm dịu da, lành vết thương. Hiệu quả trong kháng viêm nhiễm, kháng khuẩn, giúp ngăn ngừa mụn, hạn chế lượng dầu tiết ra từ lỗ chân lông.

Sữa ong chúa là dung dịch chiết xuất từ ong chúa với tuổi thọ dài hơn 50 lần so với ong thợ. Sữa ong chúa chứa rất nhiều chất dinh dưỡng và chất chống ô xy hóa, được khuếch tán từ ong thợ. Rất hiệu quả trong việc nuôi dưỡng, phục hồi làn da tổn thương và chống lão hóa.

Các nhà nghiên cứu Hàn Quốc đã tạo thành dòng sản phẩm True Island Honey Bee chăm sóc da gồm 8 loại đang nổi đình nổi đám thu hút chị em.

Dòng sản phẩm này cung cấp chất dinh dưỡng và độ ẩm cho làn da khô và bong tróc, tạo hàng rào độ ẩm bảo vệ da, tránh những tác hại từ môi trường. Mang lại làn da cho chị em căng mọng, sáng bóng.

Dòng sản phẩm từ nguyên liệu ong này cũng đã có mặt tại Việt Nam và đang làm cho chị em “xiêu lòng”.

Từ câu chuyện thú vị nước sông băng Alaska

Nhiều người từng nghe đến Alaska - vùng núi nguyên sơ, cách xa các khu công nghiệp ô nhiễm. Nằm ở phía Tây Bắc của lục địa Bắc Mỹ (2 mặt giáp với Canada và Nga, phần còn lại giáp biển), Alaska là vùng đất được Mỹ mua lại từ Nga năm 1867. Nơi đây trở thành tiểu bang xa xôi nhất và không giáp với bang nào trong 50 bang của Mỹ.

Để đến Alaska, du khách phải đến thành phố Seattle và tiếp tục hành trình bằng 2 cách: Du thuyền hoặc máy bay (mất 3 tiếng rưỡi giờ bay).

Khá hiếm hoi du khách đặt chân đến Alaska, có chăng là những khách "phượt" hoặc là hành trình nối dài.

Phát hiện ra “câu chuyện” độc đáo này, các nhà khoa học đã nghiên cứu ra dòng mỹ phẩm từ nguồn nước sông băng Alaska.

Vùng núi Alaska có nguồn nước tinh khiết và trong suốt được tan chảy từ lớp băng. Nguồn nước tan chảy này rất giàu hydro hoạt hóa, tinh khiết, không lẫn tạp chất và duy trì được cấu trúc lục giác như bông tuyết tự nhiên, rất giàu khoáng chất giúp thẩm thấu nhanh hơn bất kỳ loại nước nào.

Nước sông băng cấu tạo siêu nhỏ giúp cho việc thẩm thấu vào da cực kỳ hiệu quả. Theo các nah2 khoa học, dòng nước này tương đồng được tìm thấy trong làn da khỏe mạnh. Cấu trúc lục giác vững chắc, khó tan vỡ nên các phân tử hấp thụ sâu vào da, tăng cường hệ miễn dịch cho da.

Dòng sản phẩm này gồm 6 loại chăm sóc da liên kết, nguyên liệu chính từ nguồn nước sông băng Alaska giúp tạo độ ẩm cho da, ngăn chặn mất nước, cân bằng da dầu, thu nhỏ lỗ chân lông, nuôi dưỡng, bảo vệ, tái tạo. Rất lý tưởng cho da khô mất nước, da mỏng yếu, nhạy cảm. Đặc biệt phục hồi làn da bị nhiễm corticoid do sử dụng phải kem trộn.

Ở Hàn Quốc họ hay nói: “Bạn có thể nói dối về tuổi của bạn nhưng làn da thì không thể”. Vài thập kỷ qua, sự thật chỉ ra rằng đã có những sự thay đổi phi thường đáng ngưỡng mộ về nét trẻ trung của người Hàn. Và mỹ phẩm nguyên liệu độc đáo trong tự nhiên là quy tắc và bí quyết kéo dài thanh xuân của chị em xứ này.