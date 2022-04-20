Da thủy tinh là gì mà khiến chị em mê mẩn, khao khát sở hữu? Quy trình để có được làn da 'băng thanh ngọc khiết' này như thế nào?

Thuật ngữ da thủy tinh lần đầu tiên bắt nguồn từ thế giới làm đẹp Hàn Quốc trước khi trở nên phổ biến trên mạng xã hội. Nghĩa đen của từ "Glass Beauty" là làm cho làn da sáng và như sương đến mức có thể bị nhầm với thủy tinh.

Quy trình chăm sóc da này không trang điểm nhưng nó hoàn toàn tập trung vào sự khỏe mạnh của làn da bên trong và nhằm mục đích mang lại làn da khỏe mạnh, mềm mại và được nuôi dưỡng. Giống như việc chúng ta tuân theo một kế hoạch chi tiết về bữa ăn lành mạnh khi ăn kiêng, chế độ chăm sóc da này không chỉ là chuyện của một ngày. Nó bao gồm một danh sách các sản phẩm được bao gồm và một thói quen phương pháp kéo dài để đạt được làn da khỏe mạnh đó. Vì vậy, nếu bạn là người nghĩ rằng một loại serum, một loại kem chống nắng và một loại kem dưỡng ẩm sẽ giúp bạn có được làn da mơ ước, thì bạn chắc chắn còn một chặng đường dài phía trước và cần kiên trì khi nắm lấy xu hưỡng Glass Beauty.

Chế độ bao gồm kem chống nắng, tẩy tế bào chết, serum và mặt nạ nhưng mục đích chính là dưỡng ẩm dồi dào. Da thủy tinh đạt được khi da ở trạng thái khỏe mạnh nhất. Phương pháp này tập trung vào việc cải thiện toàn diện làn da với việc làm sạch, tẩy tế bào chết thích hợp, bổ sung nhiều vitamin, khoáng chất, axit.

Đây là hướng dẫn chi tiết để bắt đầu hành trình sở hữu làn da thủy tinh

1. Làm sạch

Ảnh minh họa: Internet

Bắt đầu ngày mới với sữa rửa mặt dịu nhẹ. Cố gắng chọn chất tẩy rửa không chứa sunfat và ít tạo bọt hơn nhé.

2. Tẩy da chết

Quá trình này giúp loại bỏ da chết quá mức trên khuôn mặt và cũng làm giảm mụn đầu đen.

3. Toner

Chức năng chính của toner là duy trì độ PH của da, giúp các sản phẩm làm đẹp hấp thụ tốt hơn vào da.

4. Essence

Tinh chất Essence là một sản phẩm dạng nước mỏng giúp tăng độ ẩm cho da và cũng làm tăng khả năng giữ ẩm của da.

5. Sử dụng huyết thanh dưỡng ẩm

Ảnh minh họa: Internet

Những loại huyết thanh hấp thụ nhanh được thiết kế để cung cấp các hoạt chất quan trọng cho làn da của bạn như peptide, khoáng chất và vitamin.

6. Sử dụng kem dưỡng ẩm

Tùy theo loại da, hãy chọn loại kem dưỡng ẩm giúp cấp ẩm tức thì cho da. Phủ lớp kem dưỡng ẩm nhẹ lên mặt và không để lại hiệu ứng bóng nhờn.

7. Kem chống nắng

Ảnh minh họa: Internet

Kem chống nắng là một bước không thể thương lượng trong bất kỳ quy trình chăm sóc da nào. Chọn loại kem chống nắng dưỡng ẩm không để lại vệt trắng trên mặt cho bạn nhé.

8. Mặt nạ

Ảnh minh họa: Internet

Mặt nạ bột và miếng đắp mặt nạ thường làm dịu da, giảm viêm và kích ứng da. Tìm kiếm các loại mặt nạ dưỡng ẩm giúp làm dịu da đồng thời mang lại vẻ sáng rạng rỡ phù hợp với loại da của bạn nhé.

9. Sử dụng kem dưỡng mắt

Ảnh minh họa: Internet

Mặc dù kem dưỡng mắt không loại bỏ được nếp nhăn một cách thần kỳ, nhưng việc sử dụng kem dưỡng mắt cũng sẽ làm căng vùng da mỏng manh quanh mắt, mang lại làn da mịn màng hơn.

Những người có bất kỳ loại da nào đều nên tuân theo quy trình 9 bước này dù da dầu, da khô, da hỗn hợp hoặc da nhạy cảm. Bạn chỉ cần cẩn thận trong khi lựa chọn các sản phẩm phù hợp với loại da của mình. Hãy thử thói quen ít nhất một tuần đến 10 ngày để đưa ra kết luận liệu phương pháp chăm sóc sắc đẹp có hiệu quả với làn da của bạn hay không.

Ảnh minh họa: Internet

Chúng tôi khuyên bạn nên đến gặp bác sĩ da liễu để được tư vấn trước khi thay đổi hoặc thêm vào quy trình chăm sóc da hiện tại của bạn bất cứ sản phẩm nào bạn không nắm rõ cơ chế hay thành phần sử dụng.

Theo Swirlster