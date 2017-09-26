Công thức đơn giản mà hiệu quả giúp trị sẹo thâm bằng hành tây

Hành tây không chỉ là một loại thực phẩm góp phần tạo nên hương vị của nhiều món ăn mà nó còn xem là thần dược trong việc điều trị các loại sẹo khác nhau trên da và làm mờ sẹo thâm nhanh chóng.

Mụn, sẹo, vết thâm... là một trong những vấn đề nhận được nhiều sự quan tâm của mọi người, đặc biệt là đối với chị em phụ nữ Vết sẹo sẽ khiến cho chị em cảm thấy tự ti vì sẹo tồn tại trên da mãi mãi, và nếu không có biện pháp điều trị thích hợp thì cho dù có dưỡng da tốt đến như thế nào thì vết sẹo cũng không hề bị mất đi. Hiện nay cách trị sẹo thâm bằng hành tây tỏ ra hiệu nghiệm và đông đảo chị em đã áp dụng nhằm cải thiện vẻ đẹp làn da, giúp da mịn màng hơn, hồng hào hơn cũng như loại bỏ được vết sẹo thâm cứng đầu. Nếu bạn chưa từng nghe đến phương pháp này thì hãy tham khảo bài viết dưới đây của chúng tôi nhé.

Trong hành tây có hàm lượng cao vitamin A, B, C có khả năng chống viêm, ngăn chặn sự tấn công của khuẩn hại đối với vùng da đang bị tổn thương. Chúng còn giúp sản sinh ra chất collagen dưỡng ẩm cho da, đào thải và tẩy tế bào chết còn lưu lại trên da. Đồng thời, hỗ trợ phát triển tế bào da mới, phục hồi vùng da bị sẹo thâm, làm mờ đi trông thấy. Không những vậy, hành tây còn có tác dụng làm se khít lỗ chân lông dưỡng da trắng mịn màng hơn.

Ngoài ra, chất quexitin trong hành tây tồn tại như một chất chống oxy hóa, giúp ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa da, cân bằng sự sản sinh collagen, giảm hiện tượng chai sạn trên da. Chính nhờ những công hiệu thần kỳ này mà người ta chọn hành tây trị sẹo thâm và thực tế chứng minh rằng nó mang lại hiệu quả như ý.

Cách trị sẹo thâm bằng hành tây

Có khá nhiều cách dùng hành tây để điều trị sẹo thâm, bạn có thể làm theo như các gợi ý dưới đây của chúng tôi để đạt kết quả như mong muốn nhé.

Dùng hành tây với dầu oliu

Dầu oliu cũng là loại thực phẩm quen thuộc có nhiều công dụng trong làm đẹp Dầu oliu chứa nhiều dưỡng chất giúp phục hồi và phát triển da mới, là sự kết hợp hoàn hảo để làm tăng khả năng làm mờ vết sẹo thâm của hành tây.

- Hành tây lột vỏ, rửa sạch, cắt nhỏ rồi đem xay nhuyễn rồi lọc lấy nước cốt.

- Trộn khoảng 2 muỗng dầu oliu vào nước ép 1 củ hành tây cho vào lọ thủy tinh.

- Ngâm hỗn hợp này khoảng 2 tuần và bạn đã sở hữu sản phẩm giúp trị sẹo hiệu quả.

Mỗi tối trước khi đi ngủ, bạn hãy thoa đều hỗn hợp này lên vùng da bị sẹo rồi giữ trên da cho đến sáng hôm sau và rửa sạch với nước ấm là được. Duy trì cách này đều đặn mỗi ngày và bạn sẽ thấy hiệu quả bất ngờ mà nó đem lại.

Dùng hành tây và nha đam

Nha đam chứa nhiều dưỡng chất, đặc biệt là vitamin E và chất nhầy. Những thành phần này giúp làm dịu da, mờ vết sẹo, thâm nám và còn giúp dưỡng da trắng mịn, hồng hào. Kết hợp nha đam và hành tây điều trị sẹo thâm là sự lựa chọn thông minh của bạn.

- Trước tiên bạn cần phải làm tinh dầu hành theo cách: Băm nhỏ 1 củ hành tây rồi cho vào bình đựng dầu oliu hoặc dầu dừa. Ngâm nó khoảng 3 tuần rồi lọc bỏ bã.

- Trộn tinh dầu thu được với tinh dầu hoa hồng và sáp ong theo tỷ lệ 1:1.

- Đun nóng hỗn hợp trên để sáp ong tan chảy đều.

- Cuối cùng là trộn thêm với 2 muỗng gel nha đam và vài giọt vitamin E.

Sử dụng bông thấm dung dịch rồi thoa đều lên mặt và vùng da bị sẹo đều đặn mỗi ngày trước khi đi ngủ. Sử dụng như một loại kem dưỡng thông thường.

Ngoài 2 cách trị sẹo thâm bằng hành tây này thì bạn còn một số sự kết hợp khác cho hiệu quả tương tự như mật ong, dầu dừa, ... Bạn hãy chọn cho mình một công thức và áp dụng thường xuyên nhé. Nếu muốn rút ngắn thời gian trị sẹo, trả lại cho bạn làn da trắng hồng, mịn màng thì nên kết hợp với kem đặc trị sẹo để có kết quả tốt nhất nhé.