Cô gái 25 tuổi nhập viện với phần mũi và trán bị hoại tử sau khi tiêm filler tại 1 cơ sở Spa

Dẫn tin từ VietNamNet, bệnh nhân nữ 25 tuổi tiêm filler nâng mũi tại một spa ở Hà Nam vào ngày 31/11. Sau đó, vùng tiêm filler có dấu hiệu tím, hoại tử. Bệnh nhân được đưa đến khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bạch Mai trong tình trạng đau đầu, buồn nôn, hoại tử nhiễm trùng da vùng sống mũi và trán.

“Hiện tại da đã phân vùng rõ ràng, vùng bị nhiễm trùng lên mụn lấm tấm đã ổn. Vùng bị hoại tử đen (khoảng 2x1 cm) nếu bong vẩy để lại lớp sẹo phía dưới được sẽ khả quan. Nếu không, khoảng 1-2 tuần nữa, các bác sĩ sẽ cắt phần hoại tử này và khâu lại”, TS.BS Phạm Thị Việt Dung, Trưởng khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Bạch Mai, đánh giá.

Tại bệnh viện, bác sĩ chỉ định cho bệnh nhân nữ này dùng các thuốc chống nhiễm trùng, giảm viêm, dự phòng tắc mạch, thay băng chăm sóc tại chỗ để giảm tối đa mức độ hoại tử nhiễm trùng ở da. Sau 2 tuần, việc điều trị cho bệnh nhân đã có chuyển biến tích cực.

oàn bộ mũi, trán nữ bệnh nhân bị nhiễm trùng, hoại tử sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa - Ảnh: Doanh nghiệp và Tiếp thị

Trả lời trên báo Giao Thông, TS.BS Phạm Thị Việt Dung đưa ra lời khuyên: Làm đẹp nói chung và tiêm filler nói riêng là một nhu cầu hết sức chính đáng của các chị em để cải thiện ngoại hình.

Tuy nhiên, trước khi lựa chọn can thiệp bất cứ thủ thuật, phẫu thuật nào trên cơ thể, chị em cần tìm hiểu kĩ thủ thuật, phẫu thuật đó có thực sự phù hợp, có cần thiết hay không. Khách hàng cũng cần tìm hiểu can thiệp đó có lợi ích cũng như có thể có những biến chứng gì.

Quan trọng nhất là cần lựa chọn những cơ sở chuyên khoa được cấp phép, các bác sĩ có chứng chỉ hành nghề được phép tiêm filler, lựa chọn những loại filler đảm bảo chất lượng đã được cấp phép (FDA, Bộ Y tế). Phụ nữ nên tránh chạy theo quảng cáo mà không tìm hiểu ngọn nguồn để rồi tiền mất tật mang.

Bác sĩ Dung nhấn mạnh, các cơ sở được cấp phép không thể là các SPA, chăm sóc da hay các cơ sở cắt tóc gội đầu…mà phải là các phòng khám da liễu hoặc phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ. Các cơ sở phải có biển niêm yết ghi rõ là Phòng khám chuyên khoa, có niêm yết tên cũng như số giấy phép hành nghề của bác sĩ phụ trách.

Với những bệnh nhân mới tiêm filler có những biểu hiện của các biến chứng sớm của tắc mạch như mất thị lực, đột quỵ hay yếu nửa người, hoại tử, nhiễm trùng vùng tiêm, thường liên quan đến kỹ thuật tiêm cần đến ngay cơ sở y tế để được xử lí cấp cứu kịp thời.

Ảnh minh họa: Internet

Nhiều trường hợp biểu hiện các biến chứng muộn như nhiễm trùng, viêm loét, vón cục…liên quan đến kỹ thuật tiêm hoặc chất liệu làm đầy không đảm bảo, không được cấp phép, lan tỏa trong mô mềm vùng tiêm. Việc điều trị các biến chứng muộn này thường mất nhiều thời gian và để lại nhiều di chứng cả về mặt chức năng và thẩm mỹ.

Với những bệnh nhân đã tiêm các loại chất làm đầy không rõ nguồn gốc nhưng may mắn chưa xuất hiện các biến chứng cũng nên thăm khám định kỳ bởi các bác sĩ chuyên khoa tạo hình, thẩm mỹ hoặc bác sĩ da liễu. Thông thường, bệnh nhân cần khám, siêu âm, đôi khi cần chụp cộng hưởng từ… để đánh giá tính chất của tổ chức tiêm vào mô, mức độ thâm nhiễm của các chất này đối với các tổ chức xung quanh.

Từ đó, các bác sĩ sẽ cân nhắc việc có nên lấy bỏ chất làm đầy này hay không, tiên lượng có lấy bỏ được hết hay không và đánh giá xem cần làm gì để tái tạo lại các mô tổ chức bị viêm, thâm nhiễm. Vì vậy, để đẹp một cách an toàn, trước khi quyết định các chị em nên cân nhắc và tìm hiểu thật cẩn trọng.