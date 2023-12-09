Chuối ăn xong đừng vội vứt vỏ, tận dụng làm theo cách này giúp da khỏe tóc đẹp lại ngừa nhiều bệnh

Làm đẹp 09/12/2023 08:41

Ít người biết rằng vỏ chuối còn có thể được sử dụng là nguyên liệu để chăm sóc da, chăm sóc tóc, chăm sóc sức khỏe răng miệng và thậm chí là nguyên liệu trong nấu ăn.

Chuối là một thực phẩm bổ sung được yêu thích trong bữa sáng hay các món ăn tráng miệng, nhưng vỏ chuối lại thường bị bỏ vào thùng rác. Vỏ chuối rất giàu chất xơ, protein, chất chống oxy hóa và các chất dinh dưỡng thiết yếu. 

Vỏ chuối có thể giữ ẩm cho da, giảm bọng mắt và mẩn đỏ, đồng thời mang lại vẻ ngoài trẻ trung hơn. Ngoài ra, vỏ chuối có thể bổ sung độ ẩm và độ bóng cho tóc, chống nhiễm trùng răng miệng và lọc nước. 

Dinh dưỡng của vỏ chuối

Vỏ ngoài của quả chuối có nhiều chất dinh dưỡng với hàm lượng chất xơ, protein và carbohydrate khác nhau. Vỏ chuối còn chứa axit amin, chất chống oxy hóa và các vi chất dinh dưỡng thiết yếu như phốt pho, sắt, canxi và magiê. Nghiên cứu cho thấy vỏ chuối có hoạt tính chống oxy hóa đã được chứng minh, chống lại tổn thương gốc tự do trong các mô cơ quan. Ngoài ra, chất phytochemical có trong vỏ chuối cũng có đặc tính kháng khuẩn và chống viêm.

Chuối ăn xong đừng vội vứt vỏ, tận dụng làm theo cách này giúp da khỏe tóc đẹp lại ngừa nhiều bệnh - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chăm sóc da 

Vỏ chuối có thể dùng như một loại kem dưỡng ẩm tự nhiên, có khả năng làm giảm bọng mắt, mẩn đỏ và kích ứng. Các bác sĩ da liễu tin rằng tannin và chất dinh dưỡng thực vật trong vỏ chuối có thể có lợi cho da. Đặc tính chống viêm và chống oxy hóa của vỏ chuối có tác dụng làm dịu da, giúp điều trị các tình trạng như bệnh vẩy nến và bệnh chàm, cũng như vết côn trùng cắn, vết thương, cháy nắng và các kích ứng da khác.

Chăm sóc tóc

Vỏ chuối không chỉ để chăm sóc da chúng cũng có thể bổ sung độ ẩm và độ bóng cho tóc. Dù được xoa trực tiếp lên tóc hay trộn vào mặt nạ tóc, vỏ chuối đều mang lại sự tăng cường sức khỏe cho tóc một cách tự nhiên.

Chuối ăn xong đừng vội vứt vỏ, tận dụng làm theo cách này giúp da khỏe tóc đẹp lại ngừa nhiều bệnh - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Chăm sóc sức khỏe răng miệng

Với đặc tính kháng khuẩn, vỏ chuối có thể được sử dụng làm kem đánh răng để chống nhiễm trùng và tăng cường sức khỏe nướu. Phương pháp chăm sóc nha khoa tự nhiên này đang thu hút sự chú ý vì những lợi ích tiềm năng của nó.

 

Vỏ chuối có thể ăn sống hoặc nấu chín

Trước khi ăn, điều cần thiết là phải rửa kỹ vỏ để loại bỏ thuốc trừ sâu. Vỏ chuối có thể được xay nhuyễn và thêm vào các món nướng, đun sôi để pha trà, thái thành sinh tố trái cây hoặc cắt nhỏ và thêm vào các món mặn để tăng thêm vị ngọt.

Chuối ăn xong đừng vội vứt vỏ, tận dụng làm theo cách này giúp da khỏe tóc đẹp lại ngừa nhiều bệnh - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Lọc nước

Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng vỏ chuối có thể đóng một vai trò trong việc lọc nước. Các nghiên cứu chỉ ra rằng vỏ chuối băm nhỏ có thể loại bỏ chì và đồng khỏi nước sông một cách hiệu quả, mang lại một thực phẩm thanh lọc chi phí thấp.

Sơ cứu

Vỏ chuối, với đặc tính kháng khuẩn, chống oxy hóa và chống viêm, có thể được sử dụng để sơ cứu. Đắp vỏ để chống cháy nắng, phát ban do cây thường xuân độc hoặc vết côn trùng cắn giúp giảm ngứa. Ngoài ra, vỏ chuối đông lạnh có thể giúp giảm đau đầu hoặc loại bỏ các mảnh vụn khi đặt lên trán hoặc vùng bị ảnh hưởng.

Chuối ăn xong đừng vội vứt vỏ, tận dụng làm theo cách này giúp da khỏe tóc đẹp lại ngừa nhiều bệnh - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Tăng cường dinh dưỡng cho phân trộn

Thay vì vứt vỏ chuối, hãy cân nhắc việc thêm chúng vào phân trộn hoặc làm vườn. Vỏ chuối cắt nhỏ để làm phân bón, vỏ sẽ phân hủy theo thời gian và làm giàu đất bằng các chất dinh dưỡng quý giá.

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