Chùm ảnh đẹp của mẹ bầu tập yoga ở tuần thứ 32

Làm đẹp 16/11/2018 08:53

Bạn có tin rằng những tư thế Yoga khó này lại được thực hiện bởi một bà bầu đang mang thai ở tuần thứ 32?

Chùm ảnh đẹp của mẹ bầu tập yoga ở tuần thứ 32 - Ảnh 1

Chị Vũ Bảo là một huấn luyện viên Yoga nhiều năm kinh nghiệm, chị luôn duy trì tập luyện Yoga đều đặn trước và trong suốt thai kỳ cũng như cho đến ngày sinh. Như nhiều phụ nữ khác chị vừa là bà mẹ của một đứa con đáng yêu, vừa cùng chồng mình điều hành trung tâm Sun Yoga tại Gò Vấp. Ngoài ra, chị Bảo còn đi dạy rất nhiều trung tâm, công ty và dạy tại gia.

Xem thêm: Sun Yoga điểm đến lý tưởng dành cho những ai đam mê Yoga

Chùm ảnh đẹp của mẹ bầu tập yoga ở tuần thứ 32 - Ảnh 2Chùm ảnh đẹp của mẹ bầu tập yoga ở tuần thứ 32 - Ảnh 3

Theo chia sẻ của chị Bảo thì việc tập Yoga trong thai kỳ giúp giảm căn thẳng, giúp giấc ngủ ngon hơn và tập hít thở đúng cách giúp mẹ bầu khỏe hơn, giảm ốm nghén, khó thở, đi chuyển nhẹ nhàng. Đặc biệt là cải thiện được vấn đề đau mỗi lưng trong suốt thai kỳ.

Chùm ảnh đẹp của mẹ bầu tập yoga ở tuần thứ 32 - Ảnh 4Chùm ảnh đẹp của mẹ bầu tập yoga ở tuần thứ 32 - Ảnh 5Chùm ảnh đẹp của mẹ bầu tập yoga ở tuần thứ 32 - Ảnh 6Chùm ảnh đẹp của mẹ bầu tập yoga ở tuần thứ 32 - Ảnh 7

Chị Vũ Bảo tâm sự: “Khi mình mang thai tuần thứ 16, mọi người vẫn chưa biết mình có em bé, vì mình vẫn lên lớp đều đặn. Trong những tháng cuối của thai kỳ lần nào đi khám cũng được bác sĩ khen: Mẹ bầu này nhanh nhẹn, khỏe mạnh, da đẹp, chân tay không bị phù, mặc dù đã đến ngày sinh".

Chùm ảnh đẹp của mẹ bầu tập yoga ở tuần thứ 32 - Ảnh 8Chùm ảnh đẹp của mẹ bầu tập yoga ở tuần thứ 32 - Ảnh 9Chùm ảnh đẹp của mẹ bầu tập yoga ở tuần thứ 32 - Ảnh 10Chùm ảnh đẹp của mẹ bầu tập yoga ở tuần thứ 32 - Ảnh 11

 Trong suốt thai kỳ mỗi khi tập luyện Yoga chị Vũ Bảo luôn lưu lại những hình ảnh Yoga đẹp để làm kỷ niệm khi mang bầu.

Chùm ảnh đẹp của mẹ bầu tập yoga ở tuần thứ 32 - Ảnh 12Chùm ảnh đẹp của mẹ bầu tập yoga ở tuần thứ 32 - Ảnh 13

Hiện tại con gái của chị Vũ Bảo đã được 21 tháng tuổi và bé cũng rất thích tập Yoga.

Cùng xem bộ ảnh Yoga đẹp của 2 mẹ con chị Vũ Bảo.

Chùm ảnh đẹp của mẹ bầu tập yoga ở tuần thứ 32 - Ảnh 14Chùm ảnh đẹp của mẹ bầu tập yoga ở tuần thứ 32 - Ảnh 15Chùm ảnh đẹp của mẹ bầu tập yoga ở tuần thứ 32 - Ảnh 16

Chùm ảnh đẹp của mẹ bầu tập yoga ở tuần thứ 32 - Ảnh 17Chùm ảnh đẹp của mẹ bầu tập yoga ở tuần thứ 32 - Ảnh 18Chùm ảnh đẹp của mẹ bầu tập yoga ở tuần thứ 32 - Ảnh 19

 Chùm ảnh đẹp của mẹ bầu tập yoga ở tuần thứ 32 - Ảnh 20

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

- ĐỊA ĐIỂM: 14 Đường số 21, P8, Q.Gò Vấp, Tp.HCM (Trung Tâm Sun Yoga)

- Hotline: 0903331034 (Ms.Bảo)

 

Mẹo lựa chọn các hình thức tập yoga phù hợp cho nàng

Mẹo lựa chọn các hình thức tập yoga phù hợp cho nàng

Dù bạn tập loại yoga nào, điều quan trọng nhất là cần tập một cách chuyên cần và học cách lắng nghe cơ thể.

Xem thêm
Từ khóa:   yoga cho mẹ bầu bài tập yoga yoga

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Tâm sự gia đình 1 giờ 0 phút trước
Từ ngày 5/9 đến 15/9 âm lịch, 3 con giáp phúc vận đầy mình, tiền vàng rủng rỉnh, cuộc sống an nhàn mặc kệ thị phi, làm gì cũng thắng lợi

Từ ngày 5/9 đến 15/9 âm lịch, 3 con giáp phúc vận đầy mình, tiền vàng rủng rỉnh, cuộc sống an nhàn mặc kệ thị phi, làm gì cũng thắng lợi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 30 phút trước
Màn đụng độ trớ trêu ngoài hành lang và khoảnh khắc đứng hình khi nhận ra người tình của chị hàng xóm

Màn đụng độ trớ trêu ngoài hành lang và khoảnh khắc đứng hình khi nhận ra người tình của chị hàng xóm

Ngoại tình 2 giờ 0 phút trước
Vượt khó vượt khổ, 3 con giáp CẢI VẬN GIÀU SANG, phúc báo đầy nhà, của nả đầy két, cuộc đời sang trang trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Vượt khó vượt khổ, 3 con giáp CẢI VẬN GIÀU SANG, phúc báo đầy nhà, của nả đầy két, cuộc đời sang trang trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 30 phút trước
Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Tâm sự gia đình 3 giờ 0 phút trước
Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 30 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 35 phút trước
Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 36 phút trước
Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Đời sống 3 giờ 57 phút trước
Vì sao trẻ có tâm lý “cha mẹ càng cấm, con càng làm”?

Vì sao trẻ có tâm lý “cha mẹ càng cấm, con càng làm”?

Bài học làm mẹ 4 giờ 19 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

Trung thu trao gửi chân tình: Chọn bộ quà Saras Beauty nào cho phù hợp?

Trung thu trao gửi chân tình: Chọn bộ quà Saras Beauty nào cho phù hợp?

Khám phá nước hoa SR Eden: Điểm nhấn hương thơm cho phong cách trẻ trung, hiện đại

Khám phá nước hoa SR Eden: Điểm nhấn hương thơm cho phong cách trẻ trung, hiện đại

Nước hoa nữ SR Marilyn: Tôn vinh nét đẹp cuốn hút, hiện đại

Nước hoa nữ SR Marilyn: Tôn vinh nét đẹp cuốn hút, hiện đại

Tập luyện ngoài trời an toàn: Các nguyên tắc bảo vệ sức khỏe và chăm sóc làn da

Tập luyện ngoài trời an toàn: Các nguyên tắc bảo vệ sức khỏe và chăm sóc làn da

Nước hoa nữ SR Rossy: Tái hiện vẻ thanh lịch và quyến rũ của vườn hồng tươi mới

Nước hoa nữ SR Rossy: Tái hiện vẻ thanh lịch và quyến rũ của vườn hồng tươi mới