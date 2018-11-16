Chùm ảnh đẹp của mẹ bầu tập yoga ở tuần thứ 32

Chị Vũ Bảo là một huấn luyện viên Yoga nhiều năm kinh nghiệm, chị luôn duy trì tập luyện Yoga đều đặn trước và trong suốt thai kỳ cũng như cho đến ngày sinh. Như nhiều phụ nữ khác chị vừa là bà mẹ của một đứa con đáng yêu, vừa cùng chồng mình điều hành trung tâm Sun Yoga tại Gò Vấp. Ngoài ra, chị Bảo còn đi dạy rất nhiều trung tâm, công ty và dạy tại gia.

Theo chia sẻ của chị Bảo thì việc tập Yoga trong thai kỳ giúp giảm căn thẳng, giúp giấc ngủ ngon hơn và tập hít thở đúng cách giúp mẹ bầu khỏe hơn, giảm ốm nghén, khó thở, đi chuyển nhẹ nhàng. Đặc biệt là cải thiện được vấn đề đau mỗi lưng trong suốt thai kỳ.

Chị Vũ Bảo tâm sự: “Khi mình mang thai tuần thứ 16, mọi người vẫn chưa biết mình có em bé, vì mình vẫn lên lớp đều đặn. Trong những tháng cuối của thai kỳ lần nào đi khám cũng được bác sĩ khen: Mẹ bầu này nhanh nhẹn, khỏe mạnh, da đẹp, chân tay không bị phù, mặc dù đã đến ngày sinh".

Trong suốt thai kỳ mỗi khi tập luyện Yoga chị Vũ Bảo luôn lưu lại những hình ảnh Yoga đẹp để làm kỷ niệm khi mang bầu.

Hiện tại con gái của chị Vũ Bảo đã được 21 tháng tuổi và bé cũng rất thích tập Yoga.

Cùng xem bộ ảnh Yoga đẹp của 2 mẹ con chị Vũ Bảo.

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

- ĐỊA ĐIỂM: 14 Đường số 21, P8, Q.Gò Vấp, Tp.HCM (Trung Tâm Sun Yoga)

- Hotline: 0903331034 (Ms.Bảo)