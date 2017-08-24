Chống lão hóa, trẻ da mặt với làm đẹp với dầu oliu và lòng trắng trứng

Cùng tham khảo hai công thức làm đẹp với dầu oliu và lòng trắng trứng kết hợp thêm với các nguyên liệu tự nhiên để tăng hiệu quả và công dụng dưỡng da được giới thiệu dưới đây nhé các bạn.

Lòng trắng trứng vốn nổi tiếng giàu vitamin A, nguồn retinol dồi dào, giúp hạn chế tình trạng da bong tróc, điều chỉnh tốc độ tái tạo và thay mới da nhanh hơn, kiềm dầu, giảm sự bít lỗ chân lông, ngừa mụn cũng như nhanh mờ sẹo, đánh bay vết tàn nhang, nám chỉ trong thời gian ngắn sử dụng. Kết hợp với dầu oliu nổi bật về dưỡng ẩm, săn chắc, chống lão hóa và gốc tự do gây ô xy hóa da hiệu quả, làm dịu và phục hồi da sau khi bị tổn thương bởi tia UV của nắng mặt trời cấp tốc. Do đó, với mẹo làm đẹp này, các chị em chỉ sau vài phút chuẩn bị là đã có ngay công thức làm đẹp da tự nhiên tại nhà với lòng trắng trứng và dầu oliu, hai nguyên liệu quen thuộc trong nhà bếp, tiết kiệm chi phí nhiều lần đấy.

Sử dụng công thức làm đẹp với dầu oliu và lòng trắng trứng, chanh giúp ngoại hình bạn được cải thiện nhanh chóng vừa đẹp da, đẹp tóc bạn gái nào cũng đừng nên bỏ qua.

Chỉ có ba thành phần trong cách này nhưng cả ba đều có những tác dụng tuyệt vời cho da không thể nghi ngờ. Lòng trắng trứng cải thiện tính đàn hồi của da và giúp se khít các lỗ chân lông, giảm dầu và làm sáng da tự nhiên. Chanh rất giàu vitamin C, hoạt động tích cực chống lại vi khuẩn gây mụn, viêm nhanh chóng. Dầu oliu có nhiều chất chống oxy hóa, chứa vitamin A, E. Hỗn hợp này giúp dưỡng da đẹp mịn màng, ngoài ra còn là một hỗn hợp dưỡng tóc chất lượng, sạch gàu, giảm rụng tóc và phục hồi tóc hư tổn cấp tốc.

Các bạn chỉ cần chuẩn bị trộn 1 lòng trắng trứng đã được đánh bông với 1 thìa dầu oliu và nửa quả chanh thành hỗn hợp lỏng, nếu thoa lên mặt thì thoa nhẹ nhàng và sau 15 phút thì rửa sạch. Bạn sẽ thấy da sáng, mịn và lỗ chân lông thu nhỏ hơn ngay từ lần sử dụng đầu tiên, còn nếu dùng để dưỡng tóc thì các bạn thoa lên tóc và bóp nhẹ, để sau 1 tiếng thì rửa sạch.

Bí quyết làm đẹp với dầu oliu và lòng trắng trứng, mật ong

Nếu bạn đang bị khô da hoặc ở trong môi trường khô ráo, bạn nên thử nghiệm dưỡng da với công thức làm đẹp với dầu oliu và lòng trắng trứng gà, mật ong đơn giản này xem. Tuy thủ công, dễ làm nhưng tác động nó mang lại thì không hề nhỏ chút nào đâu, bạn sẽ thấy da mình thật mềm mại, được dưỡng ẩm đầy đủ và rạng rỡ xinh tươi lắm đấy nhé.

Các bạn có thể thực hiện đơn giản tại nhà, chuẩn bị 1 bát nhỏ để trộn đều 1 lòng trắng trứng gà đã được đánh bông nổi bọt, 1 thìa dầu oliu, một thìa mật ong, trộn đều thành hỗn hợp đồng nhất, xoa đều hỗn hợp lên trên da, để trong 15-30 phút cho hỗn hợp khô hẳn rồi rửa sạch bằng nước ấm, lau bằng khăn mềm. Thực hiện tuần 2 lần để thấy kết quả tốt nhất.

Hai công thức trên đều rất dễ làm với những nguyên liệu quen thuộc tại nhà, các chị em không phải mất nhiều công sức hay phải chuẩn bị cầu kỳ phức tạp mà vẫn có thể chăm sóc da, dưỡng da đẹp tự nhiên, lại tiết kiệm chi phí và vô cùng an toàn nữa, không lo bị kích ứng gì cả. Chị em hãy áp dụng ngay để dùng thử và cảm nhận từ hôm nay luôn nhé, không nên bỏ lỡ 2 công thức làm đẹp này chút nào đâu.