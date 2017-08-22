Da trắng, diệt sạch mụn từ cách làm đẹp với cám gạo và dầu oliu

Làm đẹp 22/08/2017 10:26

Làm đẹp với cám gạo và dầu oliu sẽ giúp làn da các bạn thay đổi nhanh chóng, từ công chúa Lọ Lem thành nàng Bạch Tuyết trắng mịn màng, đầy thu hút nhé.

Chúng ta luôn mong muốn rằng có một phép màu nào đó có thể hô biến làm đẹp da một cách nhanh chóng mà không phải lo tốn tiền, dị ứng mỹ phẩm hay bôi nhầm mỹ phẩm giả, hóa chất có hại. Vâng, mong muốn của bạn đã thành hiện thực rồi đấy, cách làm đẹp tại nhà hiệu quả nhất mang đến cho bạn làn da trắng sáng, đẹp căng mịn hấp dẫn chính là công thức làm đẹp với cám gạo và dầu oliu rất đơn giản, tiện dụng vô cùng xin được giới thiệu với các bạn trong bài đây nhé.

Tác dụng làm đẹp với cám gạo và dầu oliu

  • Trong cám gạo rất giàu PABA (para aminobenzonic acid) một hoạt chất chống nắng tự nhiên, tăng cường độ khỏe mạnh cho da.
  • Allantoin có trong cám gạo và dầu oliu giúp làm dịu ánh nắng mặt trời và thúc đẩy quá trình phục hồi, chữa lành vết thương trên da.
  • Các tyrosinase hiện diện trong hỗn hợp cám gạo và dầu oliu kiểm soát việc sản xuất hắc sắc tố melamine trên da.
  • Dầu oliu và cám gạo còn là một hỗn hợp giúp loại bỏ dầu thừa và bã nhờn trên da cực hiệu quả.
  • Kết hợp dầu oliu và cám gạo tạo thành một nguồn giàu vitamin B làm thúc đẩy quá trình sản xuất tế bào mới nhanh chóng cũng như làm chậm quá trình lão hóa.
  • Hỗn hợp này còn giúp làm sáng da bằng cách cải thiện, bổ sung collagen, giúp duy trì độ đàn hồi, săn chắc của da.

Đọc những thông tin trên, các bạn hẳn đã hiểu vì sao làm đẹp với cám gạo và dầu oliu được coi như một phép màu thần kỳ rồi phải không ạ? Chỉ sau một thời gian ngắn sử dụng hỗn hợp chắc chắn các bạn sẽ cải thiện ngoại hình, gây ấn tượng và tạo nét thu hút riêng với người khác nhờ làn da sáng khỏe, mịn màng nổi bật. Cùng tham khảo các phương pháp làm đẹp với cám gạo và dầu oliu dưới đây, bỏ túi ngay cho bản thân một công thức làm đẹp phù hợp nhất nhé. 

Làm đẹp với cám gạo và dầu oliu tại nhà đơn giản

Với những lợi ích ở trên còn chần chờ gì nữa mà các bạn chưa thử công thức làm đẹp da tự nhiên này luôn nhỉ. Chỉ cần trộn đều 1 thìa cám gạo với 1 thìa dầu oliu, đắp lên mặt 15-20 phút, rửa sạch bằng nước ấm rồi lau khô bằng khăn mềm. Thực hiện 2-3 lần/tuần để chăm sóc da tốt nhất.

Mặt nạ làm đẹp da trắng sáng với cám gạo và dầu oliu
Mặt nạ làm đẹp da trắng sáng với cám gạo và dầu oliu. Ảnh: Internet

Thường thì dầu oliu có tác dụng dưỡng ẩm cực kỳ tốt rồi nhưng nếu bạn thấy cần thiết có thể bôi thêm kem dưỡng ẩm sau đó để dưỡng da được tốt hơn.

Làm đẹp với cám gạo và dầu oliu, mật ong

Thêm mật ong, bổ sung thêm kháng sinh tự nhiên, giúp giảm mụn viêm cũng như nhanh lành các vết xước trên da nhanh chóng hơn đấy các bạn ạ.

Dưỡng da sạch mụn với cám gạo và dầu oliu, mật ong đơn giản
Dưỡng da sạch mụn với cám gạo và dầu oliu, mật ong đơn giản. Ảnh: Internet

Trộn cám gạo, dầu oliu, mật ong theo tỉ lệ 2:1:1, làm sạch mặt rồi thoa hỗn hợp, mát xa nhẹ nhẹ 2-3 phút, sau 15-20 rửa sạch bằng nước ấm,

Trắng da toàn thân từ cách làm đẹp với cám gạo và dầu oliu, sữa tươi

Bạn mơ ước có làn da trắng tự nhiên, mịn mà lại căng mướt, sáng láng không dấu vết sẹo mụn thì không thể bỏ qua bí quyết làm đẹp với cám gạo và dầu oliu, sữa tươi được đâu nhé.

Da trăng tự nhiên cấp tốc bằng công thức làm đẹp với cám gạo và dầu oliu, sữa tươi
Da trăng tự nhiên cấp tốc bằng công thức làm đẹp với cám gạo và dầu oliu, sữa tươi. Ảnh: Internet

Các bạn chỉ cần kết hợp 10 thìa bột gạo, 5 thìa sữa tươi không đường, 2 thìa dầu oliu, trộn đều, có thể chế thêm sữa tươi và dầu oliu để có được hỗn hợp đồng nhất, nhuyễn mịn. Thực hiện vào lúc sau khi tắm sạch xong, thoa lên da, để trong 15-20 phút thì rửa sạch lại với nước và vỗ nhẹ. Lặp lại quá trình nà 2-3 lần/tuần để dưỡng trắng da khỏe và nhanh nhất.

Bí quyết làm đẹp với cám gạo và dầu oliu, nghệ, sữa chua, mật ong

Công thức làm đẹp với đầy đủ các thành phần cực kỳ tốt cho da, đảm bảo da bạn sẽ láng mịn, căng tràn sức sống, không hề bỏ phí công sức bỏ ra chuẩn bị và thời gian chăm sóc da với mặt nạ dưỡng da này đâu.

Da trắng, diệt sạch mụn từ cách làm đẹp với cám gạo và dầu oliu - Ảnh 4
Mặt nạ dưỡng da toàn diện với cám gạo và dầu oliu. Ảnh: Internet

Các bạn trộn đều 1 thìa cám gạo, dầu oliu, nghệ, sữa chua và mật ong với nhau, rửa sạch mặt, tốt nhất dùng khi vừa tẩy da chết xong, thoa nhẹ nhàng hỗn hợp này, để 15-20 phút, làm sạch với nước ấm, vỗ nhẹ và lau khô bằng khăn mềm. Thực hiện tuần 1 lần.

Làm đẹp với cám gạo và dầu oliu không khó, chúc chị em áp dụng sớm thành công và cùng chia sẻ những cảm tưởng cũng như bí quyết làm đẹp bản thân ở phần bình luận cho mọi người cùng biết nhé.

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Làm đẹp với dầu oliu và sữa chua cho bạn gái làn da đẹp cực kỳ mềm mịn, sạch mụn, da căng bóng ai ai cũng mong ước.

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