Làm đẹp với dầu oliu và sữa chua cho bạn gái làn da đẹp cực kỳ mềm mịn, sạch mụn, da căng bóng ai ai cũng mong ước.

Làn da tươi sáng và rạng rỡ tăng thêm sự tự tin về ngoại hình một cách đáng kể cho các chị em. Nhưng theo thời gian, khi chúng ta già đi, sự thay đổi hóc môn dẫn tới việc xuất hiện các vết sắc tố, mụn trứng cá, nếp nhăn và tàn nhang, bên cạnh những tác động tiêu cực của tia UV, bụi bẩn, hóa chất ở môi trường bên ngoài cho da. Để cải thiện tình hình chúng ta thường hay nhờ đến sự trợ giúp của mỹ phẩm và đi làm đẹp tại các spa, vốn tốn khá nhiều tiền, thời gian. May mắn thay, đã có ngay phương pháp làm đẹp với dầu oliu và sữa chua tại nhà đơn giản, không hề tốn tiền và cực an toàn cho da, không lo có các tác dụng phụ ảnh hưởng ở đây rồi. Tác dụng làm đẹp với dầu oliu và sữa chua Hỗn hợp dầu oliu và sữa chua có rất nhiều lợi ích với việc chăm sóc da. Cụ thể như sau:

Sữa chua và dầu oliu giữ ẩm và nuôi dưỡng làn da khô hiệu quả

Kẽm trong hỗn hợp làm chậm quá trình lão hóa và làm giảm các nếp nhăn.

Vitamin B5 có trong hỗn hợp làm sáng da chết mờ và làm giảm các đốm đen và sẹo mụn trứng cá, vitamin B12 làm sáng màu da, vitamin B2 khuyến khích tế bào mới nhanh phát triển thay thế lớp da xỉn màu cũ.

Hỗn hợp dầu oliu và sữa chua giúp kiểm soát việc sản xuất dầu trên da, se khít lỗ chân lông từ từ. Do đó, phương pháp làm đẹp với dầu oliu và sữa chua được rất nhiều chị em ưa chuộng và tin dùng. Cùng tham khảo 2 cách tiêu biểu nhất được giới thiệu ở dưới đây nhé. Làm đẹp với dầu oliu và sữa chua đơn giản Sự kết hợp đơn giản giữa 3 thìa sữa chua và 1 thìa dầu oliu giúp bạn có được một hỗn hợp chống lão hóa tuyệt vời, đơn giản tại nhà, hiệu quả không thua kém bất kỳ loại mỹ phẩm dưỡng da đắt tiền nào.

Các bạn chỉ cần trộn kỹ và thoa hỗn hợp lên da, mát xa nhẹ nhàng trong 1-2 phút, để yên trong 20 phút rồi rửa sạch bằng nước ấm, sau chuyển sang nước lạnh. Thực hiện hàng ngày để chăm sóc da đẹp toàn diện nhanh nhất. Ngoài ra đây cũng là một phương làm đẹp tóc vô cùng hiệu quả, nếu bạn đang đau đầu với mái tóc khô, xơ rối mà chưa tìm được cách nào để dưỡng tóc tác dụng thì hãy thử ủ tóc với hỗn hợp trên trong 20 phút trước khi gội đầu để thấy tác dụng bất ngờ ngay từ lần áp dụng đầu tiên. Cách làm đẹp với dầu oliu và sữa chua, bột nghệ và bột gạo Với sự kết hợp này, sữa chua giúp làm ẩm và trắng da, dầu oliu dưỡng ẩm, giảm thâm nám, bột gạo hấp thu lượng dầu thừa và bột nghệ cung cấp chất chống oxy hóa, giảm nhăn và sáng da cấp tốc. Các bạn hãy trộn 1/4 thìa dầu ô-liu, 1 thìa sữa chua, 1 thìa bột gạo, 1/2 thìa bột nghệ thành hỗn hợp nhuyễn mịn, thoa lên da, mát xa 1-2 phút, để từ 15-20 phút, rửa sạch bằng nước lạnh, vỗ nhẹ, lau khô bằng khăn mềm. Thực hiện 1-2 lần/ tuần cho hiệu quả tốt nhất. Những lưu ý khi làm đẹp với dầu oliu và sữa chua Nhớ sử dụng sữa chua không đường, không dùng sữa chua có đường sẽ gây dị ứng và tác dụng không tốt cho da.

Nếu bạn bị dị ứng axit lactic thì tốt nhất không nên áp dụng các công thức dưỡng da giới thiệu ở trên. Hãy bôi thử ở phần da cổ tay trước khi áp dụng lên mặt để xem có bị dị ứng không trước nhé.

Trước khi sử dụng các mặt nạ dưỡng da, làm đẹp với dầu oliu và sữa chua phía trên hãy làm ấm da cho giãn nở lỗ chân lông, giúp hấp thụ các dưỡng chất tốt hơn.

Khi làm đẹp với công thức dầu oliu và sữa chua trên da thì không nên sử dụng xà bông, kem và gel có các hóa chất như papraben, lauryl sulphate,...

Nhớ sử dụng kem chống nắng bảo vệ da, uống đủ nước, ngủ đủ 8 tiếng một ngày, duy trì tập thể dục buổi sáng để hỗ trợ có một làn da khỏe mạnh, bên cạnh làm đẹp với dầu dừa và sữa chua. Còn bạn, bạn sử dụng công thức làm đẹp với dầu oliu và sữa chua nào? Cùng chia sẻ bất kỳ phương pháp làm đẹp của bạn ở phần bình luận cho mọi người cùng tham khảo nhé.

Ai cũng cần biết đến cách làm cho đôi mắt đẹp tự nhiên, hấp dẫn trong bài viết này Cách làm đôi mắt đẹp tự nhiên sẽ giúp bạn bảo dưỡng, chăm sóc tốt nhất cho đôi mắt một cách đơn và dễ dàng nhất đấy nhé.

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