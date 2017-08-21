Ai cũng cần biết đến cách làm cho đôi mắt đẹp tự nhiên, hấp dẫn trong bài viết này

Làm đẹp 21/08/2017 13:50

Cách làm đôi mắt đẹp tự nhiên sẽ giúp bạn bảo dưỡng, chăm sóc tốt nhất cho đôi mắt một cách đơn và dễ dàng nhất đấy nhé.

Đôi mắt chính là cửa sổ tâm hồn, thể hiện cảm xúc và suy nghĩ của chúng ta, cũng là một nét hấp dẫn thu hút người khác khi nhìn vào, do đó, chúng ta càng cần phải chăm sóc mắt cẩn thận, nhất là trong cuộc sống hiện đại, đôi mắt thường mất đi vẻ đẹp tự nhiên, bị quầng thâm, sưng, đỏ, xuất hiện nếp nhăn, khiến mỗi sáng thức dậy, đôi mắt sẽ khiến bạn càn trông mệt mỏi và xấu xí hơn. Vì thế, hãy tham khảo ngay các cách làm cho đôi mắt đẹp tự nhiên trong bài để tìm lại nét đẹp thanh xuân hấp dẫn nhé các chị em.

Cách làm mắt đẹp tự nhiên với dưa chuột

Dưa chuột sẽ phát huy tác dụng kỳ diệu cho đôi mắt mệt mỏi với nguồn dưỡng chất dồi dào và khả năng cấp ẩm tuyệt vời của nó. Đặt hai lát dưa chuột quanh mắt và nghỉ ngơi một lúc sẽ giúp mắt được thư giãn, dưỡng ẩm, giảm nhăn quanh mắt cũng như làm mờ vết thâm, nám khu vực nhanh chóng.

Cách làm đẹp mắt tự nhiên với bột cà chua, bột nghệ, nước chanh, bột mì

Công thức này giúp cải thiện vết thâm quầng, tẩy da chết vùng mắt nhẹ nhàng, đồng thời là sáng da, trẻ hóa làn da, xóa mờ vết thâm mắt lâu năm nhanh chóng.

Các bạn chỉ cần trộn đều một thìa bột cà chua hoặc nước ép cà chua, một thìa bột nghệ, ½ thìa cà phê nước cốt chanh và một thìa bột mì cho đến khi nó trở thành hỗn hợp bột nhão, xoa nhẹ nhàng quanh mắt, trên mí mắt và chỗ có vết thâm quầng, để trong 30 phút, rồi dùng bông tẩy trang thấm nước lau sạch cẩn thận. Làm hàng ngày trong 1 tuần bạn sẽ thấy đôi mắt đẹp tự nhiên, cải thiện nhanh chóng.

Chăm sóc mắt đẹp tự nhiên với nước hoa hồng

Nước hoa hồng nhiều tác dụng giúp làm đôi mắt đẹp tự nhiên, bạn chỉ cần bôi nước hoa hồng và nhắm mắt nghỉ ngơi trong 15 phút hàng ngày là đôi mắt đã được nghỉ ngơi và thư giãn, da vùng mắt căng mịn, giảm quầng thâm, nếp nhăn hiệu quả. 

Mẹo chăm sóc cho mắt đẹp tự nhiên với thìa

Đúng rồi đó, chỉ với một cái thìa ăn hàng ngày có thể giúp bạn có đôi mắt long lanh, đẹp tự nhiên hết ý rồi đấy. Bạn chỉ cần để thìa trong tủ lạnh, trong khoảng 30 phút, sau đó lấy thìa đặt lên trên mí mắt, để trong vài giây, mát xa theo hướng từ trong ngoài, từ phần bọng mắt từ ngoài vào trong.

Mát xa mắt bằng thìa lạnh <a target='_blank' href='https://www.phunuvagiadinh.vn/lam-dep-8'>làm đẹp</a> mắt tự nhiên tại nhà dễ dàng
Mát xa mắt bằng thìa lạnh làm đẹp mắt tự nhiên tại nhà dễ dàng. Ảnh: Interner

Cách làm mắt đẹp tự nhiên khi làm việc trước máy vi tính

Sau mỗi 20 đến 30 phút nhìn chằm chằm vào màn hình, thì bạn hãy nhìn vào một cái gì đó xa và thư giãn mắt. Điều này cải thiện khả năng tập trung của bạn, tránh mắt bị khô và không bị làm việc quá mức, do khi nhìn chằm chằm màn hình, thường chúng ta quên chớp mắt, khiến cơ mắt phải căng lên, làm việc nhiều hơn bình thường, lâu dần sẽ khiến mỏi mắt, mắt mệt mỏi và có thể sẽ suy giảm thị lực.

Bí quyết làm mắt đẹp tự nhiên cấp tốc  

Hãy rửa mặt bằng nước lạnh, vỗ mặt bằng nước lạnh không chỉ giúp bạn tỉnh táo, giảm áp lực mà còn giúp mắt bạn được hoạt động tốt hơn, thoải mái và nhìn có sức sống hơn đấy nhé.

Làm sao để có đôi mắt đẹp tự nhiên? Đơn giản nhất là ngủ đủ giấc

Cơ mắt là một trong những cơ hoạt động nhiều nhất, do đó đôi mắt bạn cũng cần được nghỉ ngơi đầy đủ, 1 giấc ngủ 8 tiếng là cần thiết. Đừng vì lí do gì mà cắt giảm giấc ngủ của mình nhé.

Mang kính mắt khi ra ngoài giúp duy trì và bảo vệ vẻ đẹp tự nhiên của mắt

Hãy nhớ quy tắc luôn mang kính bên người khi ra ngoài nắng để bảo vệ mắt khỏi tia UV, ngăn bức xạ mặt trời, giảm sự hình thành các sắc tố ở vùng da nhạy cảm quanh mắt cũng như giảm sự xuất hiện vết nhăn mắt đáng ghét.

Những lời khuyên chăm sóc mắt được đề cập trên đây đều dễ dàng, không phức tạp và tiết kiệm. Tất cả các ai cũng chỉ cần tốn từ 5-10 phút trong lịch trình bận rộn hàng ngày để giúp mắt đẹp tự nhiên. Chúc các bạn chăm sóc mắt thuận lợi, và có đôi mắt long lanh, sáng rõ, tươi vui nhé.

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