Chỉ với lá tía tô chị em có ngay 'thần dược' cải lão hoàn đồng trẻ như tuổi đôi mươi

Làm đẹp 04/07/2023 10:29

Lá tía tô cực kì tốt cho làn da phụ nữ mà chắc chắn chị em chưa biết!

Những công dụng bất ngờ của lá tía tô với làn da

Tía tô cung cấp hàm lượng lớn vitamin C, kẽm cùng axit linoleic - có tác dụng kháng khuẩn và chống viêm hiệu quả, mang lại hiệu quả làm sạch sâu và giúp da sáng dần sau thời gian sử dụng.

Cụ thể, công dụng của lá tía tô đối với làn da bao gồm:‏

Hỗ trợ giảm mụn trứng cá

‏‏Lá tía tô có tác dụng kháng khuẩn, chống viêm nhờ thành phần axit linoleic, nhờ đó giúp giảm mẩn đỏ và sưng tấy trên da do mụn. Điều này khiến việc đắp mặt nạ lá tía tô trở thành một lựa chọn tuyệt vời cho da mụn.

Chỉ với lá tía tô chị em có ngay 'thần dược' cải lão hoàn đồng trẻ như tuổi đôi mươi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chống lão hóa

‏Sử dụng lá tía tô trong làm đẹp được xem như một biện pháp hữu hiệu giúp chị em duy trì tuổi xuân. Loại lá này rất giàu omega-3, có khả năng làm dịu, phục hồi và bảo vệ da khỏi những tác nhân gây oxy hóa. ‏

‏Cùng với đó, flavonoid có trong tía tô giúp ngăn ngừa tổn thương do gốc tự do gây nên, giữ cho làn da săn chắc, giảm nguy cơ lão hóa sớm.‏

Dưỡng ẩm, làm mịn da

‏Hoạt chất có trong lá tía tô đóng vai trò duy trì hàng rào bảo vệ da chống lại sự mất nước. Do đó, đắp mặt nạ lá tía tô sẽ giúp tạo độ ẩm và duy trì cân bằng cho làn da để da khô trở nên căng mọng và ẩm mịn hơn.

Chỉ với lá tía tô chị em có ngay 'thần dược' cải lão hoàn đồng trẻ như tuổi đôi mươi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

3 công thức làm đẹp với lá tía tô

Cách làm trắng da bằng lá tía tô đun nước tắm

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

- 1 mớ rau tía tô

- 1 nồi nước

Cách thực hiện:

- Tía tô nhặt bỏ những lá bịhỏng dập, rửa sạch.

- Cho tía tô vào nồi nước, đặt lên bếp đun đến khi sôi bạnvặn nhỏ lửa lại, đun riu riu chừng 5 phút để tinh dầu có trong tía tô tiết hết ra nước. Sau đó tắt bếp, bắc nồi nướng xuống và cho thêm nước ấm để tắm.

- Dùng gáo múc nước lá tía tô dội từ trên xuống dưới để cơ thể ướt bằng nước lá tía tô.

- Lấy lá tía tô chà lên da, chà đều khắp cả cơ thể, nhất làphần đầu gối, khủy tay là những vùng da sạm đen hơn. Đồng thời dội nước lá tía tô đều lên cơ thể rồi massage nhẹ nhàng để tinh dầu ngấm sâu.

- Cuối cùng bạn tắm lại cơ thể bằng nước sạch.

 Cách làm trắng da bằng lá tía tô và sữa chua

Thành phần của sữa chua chứa nhiều axit amin và vitamin cùng khoáng chất tốt cho làn da.

Nguyên liệu cần chuẩn bị

- 1 nắm lá tía tô

- 1 muỗng sữa chua

Cách thực hiện

- Tía tô sau khi mua về nhặt bỏ lá úa, rửa sạch rồi cho vào máy xay sinh tố cùng 1 chút nướcxay nhuyễn.

- Cho sữa chua vào khuấy đều đến khi thu được hỗn hợp đồng nhất.

- Sau khi rửa sạch mặt bằng sữa rửa mặt và nước ấm, bạn thoa hỗn hợp đều lên mặt rồi dùng tay massage nhẹ nhàng để các dưỡng chất thấm sâu vào tế bào.

- Lưu lại hỗn hợp trên da chừng 10 phút rồi rửa lại bằng nước lạnh.

Chỉ với lá tía tô chị em có ngay 'thần dược' cải lão hoàn đồng trẻ như tuổi đôi mươi - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 Cách làm trắng da bằng lá tía tô và mật ong

Mật ong được biết đến là thần dược làm đẹp của chị em phụ nữ, vừa làm trắng da, trị mụn, hết nám.

- Tía tô sau khi mua về nhặt bỏ lá úa, rửa sạch rồi cho vào máy xay sinh tố cùng 1 chút nước rồi xay nhuyễn rồi đổ ra bát.

- Trộn đều phần lá tía tô với 2 - 3 muỗng mật ong. Bạn cũng có thể cho thêm nước cốt chanh, rồi khuấy đều.

- Thoa hỗn hợp đều lên mặt rồi dùng tay massage nhẹ nhàng để các dưỡng chất thấm sâu vào tế bào.

- Lưu lại hỗn hợp trên da chừng 10 phút rồi rửa lại bằng nước lạnh. Bạn chỉ cần áp dụng công thức này 2 lần/tuần, bạn sẽ thấy da trắng hồng, rạng rỡ sau 2 3 tuần.

Chỉ với lá tía tô chị em có ngay 'thần dược' cải lão hoàn đồng trẻ như tuổi đôi mươi - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Những lưu ý khi sử dụng lá tía tô

Đối với thai sản, trong Đông y truyền thống, chỉ thấy nói đến tác dụng an thai. Chủ yếu là dùng cành tía tô để chữa động thai và không nói đến tác dụng giúp bà bầu sinh nở dễ dàng. Vì vậy, bác sĩ Trần Văn Thanh khuyến cáo, đó là những kinh nghiệm được truyền tai nhau. Có thể có tác dụng với người này nhưng không tác dụng với người kia do cơ địa.

Chính vì vậy, bản thân lá tía tô là một loại thuốc, mà đã là thuốc thì khi sử dụng để chữa bệnh phải có chỉ định của thầy thuốc, đặc biệt là với thai phụ. Mọi người không nên tự ý dùng bừa bãi.

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