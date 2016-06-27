Chỉ với 1 hũ sữa chua, da toàn thân trắng mịn như hotgirl mà không cần thoa bất kỳ loại kem nào

Để có làn da trắng sáng, nhiều người thường sử dụng các loại kem dưỡng da, kem làm trắng da thần tốc. Tuy nhiên trong số chúng có rất nhiều hóa chất độc hại mà ít ai ngờ đến. Thay vào đó, chúng ta nên tận dụng những nguyên liệu tự nhiên để làm trắng da một cách an toàn.

Trong các loại nguyên liệu tự nhiên làm trắng da, sữa chua là một trong những phương pháp làm trắng da đơn giản nhất mà nhiều người lựa chọn. Sữa chua là sản phẩm lên men của sữa tươi, do đó nó có đầy đủ các ưu điểm của sữa tươi trong việc chăm sóc da, đồng thời có thêm axit lactic, một thành phần kỳ diệu vừa có công dụng tẩy tế bào chết nhẹ, vừa nuôi dưỡng và giữ ẩm da hiệu quả mà không gây bất kỳ tác dụng phụ nào.

Để sữa chua phát huy được tốt nhiệm vụ của mình, người ta thường kết hợp sữa chua với 3 thành phần là chanh, bột yến mạch và mật ong.

Chanh chứa axit nhẹ, có tính tẩy da, loại bỏ lớp tế bào già cỗi. Bột yến mạch có tính giữ ẩm, làm trắng và mềm da đồng thời hạn chế tính bắt nắng của chanh. Mật ong có tính giữ ẩm tuyệt vời, chứa các Vitamin A, E, D giúp da được nuôi dưỡng từ bên trong. Sự kết hợp giữa mật ong, sữa chua và bột yến mạch là công thức tắm trắng giúp da rạng rỡ, sáng mịn ngay từ lần đầu tiên.

Nguyên liệu:

- 1 hũ sữa chua không đường

- Bột yến mạch 50g

- Mật ong 3 thìa cafe

- Chanh nửa quả

Cách làm:

Trong một cái chén, trộn sữa chua, bột yến mạch với nhau sao cho có được hỗn hợp sệt. Tiếp theo, cho 3 muỗng mật ong và nước cốt nửa quả chanh vào chén, trộn đều. Ta đã có hỗn hợp sẵn sàng để tắm trắng.

B1: Tắm với nước sạch, kỳ cọ cơ thể với bông tắm hoặc xơ mướp cho sạch tế bào chết.

B2: Thoa hỗn hợp trên lên da, massage nhẹ nhàng toàn thân trong 30 phút. Nên chú ý những vùng da thâm như đầu gối, khuỷu tay.

B3: Tắm sạch với nước

B4: Lau khô người

B5: Thoa kem dưỡng ẩm

Sau 2-3 tuần, bạn sẽ có làn da bật tông từ 2-3 tông, trắng mịn và bền, không đen trở lại. Chúc bạn thành công!

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chi-voi-1-hu-sua-chua-da-toan-than-trang-min-nhu-hotgirl-ma-khong-can-thoa-bat-ky-loai-kem-nao-141241.html