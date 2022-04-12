Chăm sóc đôi lông mày rậm, đẹp đơn giản với những thủ thuật nhỏ dành cho phái đẹp

Làm đẹp 12/04/2022 09:02

Lông mày rậm, đẹp là mong muốn của nhiều phụ nữ nhưng duy trì lông mày rậm, đặc biệt là tự chăm sóc tại nhà không phải là việc dễ dàng.

 

Chăm sóc đôi lông mày rậm, đẹp đơn giản với những thủ thuật nhỏ dành cho phái đẹp - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Theo dịch vụ đặt lịch làm đẹp Treatwell, Hoa Kỳ, phương pháp điều trị phổ biến nhất cho vẻ đẹp lông mày mà nhiều chị em lựa chọn là nhuộm lông mày ngày càng phổ biến.

Hiện tại, việc đến thẩm mỹ viện để tẩy lông nhanh chóng và nhuộm màu lông mày không phải là một lựa chọn nhiều chị em ưu ái khi mùa dịch vẫn còn tiềm ẩn những nguy hiểm, đã đến lúc chúng ta nên tự chăm sóc lông mày bằng cách duy trì lông mày rậm tại nhà. Sau đây là mọi thứ bạn cần để giữ lông mày luôn ở trạng thái "xinh đẹp" nhất trong sự thoải mái của chính ngôi nhà của bạn.

Mẹo giúp bạn duy trì lông mày rậm đẹp tại nhà 

1. Sử dụng hai gương

Chăm sóc đôi lông mày rậm, đẹp đơn giản với những thủ thuật nhỏ dành cho phái đẹp - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trước khi đi bước vào công đoạn chăm sóc lông mày, hãy chắc chắn rằng bạn có một chiếc gương lúp và một chiếc lớn hơn. Chuyên gia về lông mày Shavata khuyên: "Hãy sử dụng gương lúp khi bạn nhìn ảnh trực diện nhưng tiếp tục kiểm tra toàn cảnh khuôn mặt trong gương lớn hơn. Nó sẽ giúp bạn giữ mọi đường nét ổn định". 

2. Chỉ cần nhổ một vài sợi lông mày mỗi ngày

Chăm sóc đôi lông mày rậm, đẹp đơn giản với những thủ thuật nhỏ dành cho phái đẹp - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thông thường, quy tắc là không chạm vào lông mày của chính bạn giữa các lần bạn lên lịch dự định chỉnh khuôn mày. Shavata khuyên bạn chỉ nên "nhổ vài sợi mỗi ngày, thay vì cố gắng làm tất cả chỉ trong một lần. Bằng cách đó, bạn có thể dễ dàng bám sát hình dạng khuôn mày, đặc biệt nếu gần đây bạn đã thực hiện chúng một cách chuyên nghiệp". 

3. Chỉ xử lý lông cần loại bỏ từ dưới lên

Sara Sordillo, nghệ sĩ trang điểm tại Eylure, giải thích: "Bạn không nên nhổ lông từ phần trên cùng của lông mày vì điều này có thể làm hỏng hình dạng lông mày nếu bạn hơi kích thích với nhíp. Chải lông mày thật kỹ và xem có lông nào mọc lệch khỏi hình dạng tự nhiên không. Nếu bạn thấy một số sợi lạc khuôn, hãy nhổ những thứ đó và không chạm vào những sợi khác". 

4. Xem xét hình dạng chân mày tự nhiên của bạn

Chăm sóc đôi lông mày rậm, đẹp đơn giản với những thủ thuật nhỏ dành cho phái đẹp - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Hãy đặt phần cuối của một cây bút chì kẻ mắt ở góc trong của lỗ mũi bên trái của bạn và sử dụng đầu bút chì để đánh dấu điểm ở trên cùng lông mày. Lặp lại ở phía bên kia. Khoảng cách giữa hai điểm là khoảng cách mà bạn muốn nhổ nhất giữa hai lông mày của mình, bất kỳ khoảng cách nào nữa sẽ tạo ra quá nhiều khoảng cách giữa hai chân mày khiến tổng thể khuôn mặt không đều.  

5. Cắt tỉa cẩn thận

Tỉa lông mày sẽ giúp bạn lấy lại vóc dáng khuôn mày chuẩn nhưng hãy tỉa đều đặn. Shavata nói: "Bạn sẽ cần một chiếc cọ chải mày và một vài chiếc kéo thẩm mỹ. Chải tất cả các sợi lông lên, bất cứ thứ gì nằm ngoài hình dạng của lông mày là những gì bạn cần tỉa". 

6. Suy nghĩ về việc tạo độ rậm hơn cho lông mày

Chăm sóc đôi lông mày rậm, đẹp đơn giản với những thủ thuật nhỏ dành cho phái đẹp - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn chưa có hàng lông mày rậm như mơ ước của mình, thì bây giờ là thời điểm tuyệt vời để bạn phát triển chúng. Bạn nên thoa dầu thầu dầu lên lông mày hàng ngày để giúp chúng mọc dày hơn và đầy đặn hơn.

Làm cách nào để tẩy lông mày an toàn tại nhà? 

Như với bất kỳ liệu pháp làm đẹp nào có dùng sáp nóng và đặc biệt là đụng chạm lên khuôn mặt của bạn, việc tẩy lông mày tốt nhất là để các chuyên gia thực hiện. Tuy nhiên, bạn cũng có thể tự chăm sóc, tỉa và tạo khuôn cho lông mày tại nhà an toàn nếu chăm chút cẩn thận.

Chăm sóc đôi lông mày rậm, đẹp đơn giản với những thủ thuật nhỏ dành cho phái đẹp - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

Cách tẩy lông mày

  • Thử độ nóng của sáp trên tay trước và chỉ thoa sáp lên vùng lông bạn muốn triệt lông.
  • Tránh xa hình dạng chính của khuôn lông mày của bạn. Sử dụng sáp để loại bỏ phần lớn những sợi lông không mong muốn nhưng dùng nhíp để định hình trước đã nhé.
  • Kéo phần da bị hằn lên khi bạn tháo dải sáp tẩy lông. Điều này sẽ giúp ngăn chặn việc nâng kéo đỉ da và giảm đau một chút.
  • Nếu bạn bị bỏng da, hãy chườm lạnh lên vùng da đó để giúp vết thương mau lành.

Theo Woman and home

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