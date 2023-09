Cách trị nám tàn nhang tại nhà hiệu quả cho phái đẹp

Theo các chuyên gia, hiện nay vẫn chưa tìm ra nguyên nhân chính xác gây nên tình trạng nám tàn nhang. Tuy nhiên, có thể là do một số nguyên nhân sau đây:

Nám da và tàn nhang là kẻ thù của mọi người nói chung và phái đẹp nói riêng. Có lẽ vì là “kẻ thù” nên càng thường gặp mặt. Đặc biệt ở giai đoạn mang thai và sau sinh, 80% phụ nữ sẽ có dấu hiệu bị nám da, tàn nhang không chỉ ở mặt mà còn xuất hiện ở toàn thân. Để đánh bay chúng các chị em cần phải biết được nguyên nhân gây ra để tìm ra cách trị nám tàn nhang an toàn mà hiệu quả nhé.

Do dự thay đổi nồng độ progesterone: Ở phụ nữ mang thai trải qua sự ra tăng hormone estrogen, progesterone và MSH trong suốt tam cá nguyệt thứ 2 và thứ 3 của thai kỳ. Lúc này, các chị em thường bị nám, tàn nhang nhiều nhất do thay đổi hormone progesterone. Đây cũng là một trong những vấn đề về da mẹ bầu thường gặp.

Do ánh nắng mặt trời: Đây được xem là yếu tố hàng đầu gây ra tình trạng nám, tàn nhang trên da. Thông thường, làn da bị nám và tàn nhang nhiều nhất là vào mùa hè khi ánh nắng mạnh nhất, có nhiều tia cực tím độc hại, còn vào mùa đông các sắc tố nám da, tàn nhang có xu hướng giảm.

Liệu pháp hormone thay thế: Không chỉ ở phụ nữ mang thai mà phụ nữ thời kì mãn kinh cũng rất hay bị nám và tàn nhang do dùng liệu pháp hormone thay thế.

Kích ứng da do mỹ phẩm: Một số trường hợp bị nám và tàn nhang là do các loại mỹ phẩm đang dùng có thể làm tăng sự sản sinh melanin và làm gia tăng các triệu chứng của bệnh nám da. Do đó, khi thấy hiện tượng nám da và tàn nhang xuất hiện ngày càng nhiều thì các chị em nên ngưng dùng ngay sản phẩm đang dùng hiện tại.

Yếu tố di truyền: Độ đậm nhạt hoặc màu da là yếu tố liên quan đến nguy cơ bị tàn nhang và nám da. Chính vì vậy những người có gen di truyền hoặc có tiền sử gia đình mắc nám da, tàn nhang cũng có nguy cơ bị nám da, tàn nhang cao hơn.

Do đó, để phòng ngừa nám da, các chị em nên tránh tiếp xúc với ánh nắng và sử dụng thêm biện pháp chống nắng để tránh kích thích sự hình thành của sắc tố da. Tốt nhất, hãy tham khảo ý kiến của bác sĩ da liễu để có biện pháp phòng ngừa và điều trị tốt nhất.

Cách trị nám tàn nhang tại nhà

Để trị nám da tàn nhang an toàn, hiệu quả mà lại tiết kiệm được nhiều chi phí nhất, các chị em hãy áp dụng những cách sau đây:

Cách trị nám tàn nhang bằng mật ong

Mật ong trị nám,tàn nhang hiệu quả

Nhờ vào các dưỡng chất có tác dụng làm sạch sâu, cũng như ngấm vào da cùng đặc tính kháng khuẩn, khả năng chống lão hóa, dưỡng ẩm và phục hồi da tối đa nên mật ong được đánh giá rất cao trong việc chăm sóc sắc đẹp cho chị em phụ nữ, đặc biệt là giúp khôi phục làn da khỏe mạnh từ bên trong, làm mờ vết tàn nhang.

Để làm tăng hiệu quả điều trị, mật ong thường được kết với nhiều nguyên liệu khác nhau, đặc biệt là chanh. Bởi chanh có chứa axit nhẹ, có tính chất tẩy trắng da tự nhiên, có thể làm mờ vết nám, tàn nhang. Mật ong kết hợp với chanh làm da mềm mại, giữ lại độ ẩm cho da. Chính vì vậy, mật ong kết hợp với chanh là cách trị nám da và tàn nhang được rất nhiều chị em áp dụng.

Để trị nám tàn nhang bằng cách này bạn cần cho 2 thìa cà phê mật ong nguyên chất cùng với 1 thìa cà phê nước cốt chanh trộn đều. Sau đó vệ sinh da mặt sạch sẽ rồi thoa đều mặt nạ lên da, massage kỹ ở vùng có nám và tàn nhang. Khoảng 20 phút sau thì rửa lại bằng nước mát. Bạn nên đắp mặt nạ 2 – 3 lần/ tuần đều đặn để có hiệu quả cải thiện tốt nhất.

Cách trị nám tàn nhang bằng lá trầu không

Hầu như ai cũng biết, trầu không là một loại dược liệu tự nhiên có tác dụng sát khuẩn, tiêu viêm nhờ các thành phần như carbohydrate, muối khoáng, chất xơ. Những dưỡng chất này còn có khả năng ngăn chặn sự tích tụ của các hắc tố melanin và cân bằng nội tiết tố ở bên trong cơ thể, để ức chế sự hình thành của các Melanin – nguyên nhân chính dẫn đến việc các đốm nám, tàn nhang nổi lên trên biểu bì.

Ngoài ra, trong lá trầu không còn chứa một số loại vitamin như Vitamin C, Tannin, cùng lượng tinh dầu khá cao, tốt cho cho việc thúc đẩy quá trình tái tạo tế bào da mới, làm mờ các đốm tàn nhang đã hình thành trên da, đồng thời dưỡng da trắng hồng tự nhiên.

Để trị nám và tàn nhang bạn có thể xông hơi lá trầu không để đạt được hiệu quả tốt nhất. Đây là cách bổ sung trực tiếp dưỡng chất từ bên ngoài cho da, giúp da khỏe mạnh để nhanh chóng “đá bay” nám và tàn nhang. Mặc dù cho hiệu quả chậm nhưng đây là cách trị nám tàn nhang lâu năm rất tốt. Khi xông hơi các dưỡng chất bên trong hơi nước có thể đẩy lùi tàn nhang ra bên ngoài da.

Bạn hãy rửa sạch 1 nắm lá trầu không, rồi cho vào nồi nước và luộc lên, đợi đến khi nước sôi hoàn toàn thì để nguội bớt và bắt đầu xông da mặt. Cách này thực hiện 1-2 lần/tuần là phù hợp, sau khi xông thì nên lấy đá lạnh chườm để lỗ chân lông không bị giãn rộng, se khít hơn.

Cách trị nám tàn nhang bằng kem đánh răng

Kem đánh răng giúp tái tạo da, loại bỏ nám, tàn nhang nhanh chóng

Kem đánh răng có chứa fluor, ngoài tác dụng bảo vệ men răng, giúp răng chắc khỏe và không bị sâu thì còn có tác dụng hấp thụ các hắc sắc tố melanin trong tế bào, ngăn ngừa đẩy lùi nám và tàn nhang hiệu quả. Hơn thế nữa, trong kem đánh răng cũng có chứa chất tẩy nhẹ có tác dụng tẩy tế bào da chết, kích thích da sản sinh nhiều tế bào mới để cải thiện sắc tố da giúp da sáng và đều màu hơn. Do đó, cách trị nám tàn nhang bằng kem đánh răng là cách phổ biến hiện nay. Bạn chỉ cần thoa một chút kem đánh răng lên các vùng da bị nám, tàn nhang mỗi ngày, sau một thời gian ngắn sẽ sở hữu một làn da đẹp, sạch nám và mịn màng tươi sáng. Kem đánh răng có tác dụng làm sạch, mát và hút dầu tốt nên rất phù hợp với các chị em sở hữu làn da mụn, da dầu, da thâm nám.

Cách trị nám tàn nhang bằng lá tía tô

Trong lá tía tô có chứa các hợp chất Vitamin A, C, và khoáng vi lượng như canxi, sắt, photphos, kẽm và một số tinh dầu. Đây là các dưỡng chất dễ thấm sâu vào trong lớp biểu bì làm tăng quá trình sản sinh tế bào mới, lấp đầy lớp da sạm đen, nám, tàn nhang trước đó. Chính vì vậy chỉ cần kiên trì thực hiện cách trị nám tàn nhang bằng lá tía tô, sau một thời gian da sẽ trở nên trắng mịn, không tì vết.

Bạn hãy dùng một nắm lá tía tô ngâm qua nước muối để sạch khuẩn, rồi cho vào cối xay lấy nước ép. Sau đó dùng bông gòn thấm mà thoa đều lên bề mặt da kết hợp massage. Thư giãn 15 phút sau đó rửa sạch mặt. Bạn nên kiên trì thực hiện 2-3 lần/tuần để loại bỏ hoàn toàn nám, tàn nhang.

Cách trị nám tàn nhang bằng tinh bột nghệ

Tinh bột nghệ "đá bay" nám, tàn nhang nhanh chóng

Tinh bột nghệ vốn đã quá nổi tiếng với khả năng chăm sóc sắc đẹp, chính vì vậy mà nó được nhiều chị em sử dụng để trị nám cũng là điều dễ hiểu. Hoạt chất curcumin trong tinh bột nghệ có khả năng can thiệp, “sửa chữa” hầu hết các vấn đề về da. Đồng thời, tinh bột nghệ cũng chứa chất chống oxy hóa lớn, có khả năng giảm thiểu sự gia tăng hắc sắc tố gây nám da, xạm da do quá trình lão hóa gây nên. Để thổi bay nám và tàn nhang bạn hãy dùng tinh bộ nghệ kết hợp với tinh bột gạo. Bởi cứ trong 100 gram cám gạo thì có 12gram protein, 22gram lipid; 40 gram glucid, nhiều chất khoáng và nguyên tố vi lượng, các vitamin E, B1, B2, B6, niacin, biotin… đây là những dưỡng chất cần thiết cho quá trình tái tạo da. Bạn hãy lấy tinh bộ nghệ và tinh bột gạo trộn theo tỉ lệ 1:1, sau đó đắp lên mặt, để khoảng 15 phút rồi rửa sạch là xong.

Cách trị nám tàn nhang bằng nha đam

Sở dĩ nha đam có tác dụng trị nám, tàn nhang là vì nó chứa một lượng nước lớn, có tác dụng dưỡng ẩm, làm mềm da. Bên cạnh đó nó cũng chứa nhiều loại vitamin như A, C, E và các khoáng chất như kẽm, canxy, natri… giúp làm đẹp và chăm sóc da, có tác dụng làm mờ và trị nám triệt để.

Đầu tiên bạn rửa sạch lá nha đam, sau đó tách bỏ vỏ chỉ giữ lại phần thịt trắng bên trong. Sau khi đã rửa sạch mặt bằng nước ấm rồi dùng khăn lau khô thì hãy đắp phần thịt nha đam lên vùng da bị nám và thư giãn trong khoảng 15 phút trước khi rửa lại bằng nước sạch.