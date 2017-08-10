Cách trang điểm bằng phấn nước cho da trắng mịn, đẹp tự nhiên

Làm đẹp 10/08/2017 15:54

Cách trang điểm bằng phấn nước đúng cách sẽ hướng dẫn bạn đúng các bước trang điểm với phấn nước đẹp nhất, giúp bạn luôn tỏa sáng và nổi bật với làn da đẹp mịn màng, sáng tươi sau trang điểm.

Sự cần thiết của cách trang điểm với phấn nước

Lớp phấn nước trên da sẽ bảo vệ làn da khỏi ánh nắng mặt trời và chăm sóc cho da như chống mụn trứng cá, ngăn ngừa nếp nhăn hiệu quả nên khá nhiều bạn gái lựa chọn trang điểm bằng phấn nước hay còn gọi là cushion. Nó khá đơn giản để sử dụng, nhưng nếu bạn sử dụng sai cách thì sẽ khiến phấn không ăn da, lớp da sáng không đều màu hay là không đủ độ che phủ, ảnh hưởng lớn làn da và ngoại hình của bạn. Thế nên hay tham khảo các bước hướng dẫn dưới đây để học hỏi và tham khảo cách trang điểm với phấn nước chuẩn nhất nhé.

Làm sạch mặt là bước đầu tiên khi trang điểm với phấn nước

Làm sạch mặt giúp da thoáng lỗ chân lông, không bị bí, hạn chế tình trạng mụn, dị ứng và sẽ thấm, giữ lớp kem nền được tốt. Làm sạch mặt trước trang điểm là bước rất quan trọng các bạn không thể bỏ qua.

Rửa mặt sạch là bước quan trọng đầu tiên khi trang điểm bằng phấn nước
Rửa mặt sạch là bước quan trọng đầu tiên khi trang điểm bằng phấn nước. Ảnh: Internet

Ấn bông phấn nhẹ nhàng là bước thứ hai trong cách trang điểm với phấn nước

Bạn có thể thấy thỏa mãn và thích thú khi dùng tay ấn mạnh bông phấn chạm vào đáy hộp, nhìn lớp kem nền tràn ra khỏi đệm nhưng việc này sẽ khiến bạn dễ dàng trang điểm với một lớp nền nặng và dày ở mặt. Cách làm đúng khi lấy lớp kem nền là nhấn bông phấn nhẹ nhàng một hoặc hai lần, xem bông đã dính được bao nhiêu phấn, sau đó xoay nhẹ bông để phấn nền phân phối đều nhất.

Lấy phấn nước vào bông cũng phải có cách của nó để lấy phấn đều
Lấy phấn nước vào bông cũng phải có cách của nó để lấy phấn đều. Ảnh: Internet

Để có được lớp phủ đều, mịn mà trông tự nhiên thì các bạn có thể dùng phấn nước BB của một số thương hiệu nổi tiếng như dòng sản phẩm Laneige BB Cushion Pore Blur, phấn nước BB của Lancôme, Missha…

Bước tiếp theo trong cách trang điểm bằng phấn nước là tán đều phấn trên da của bạn

Tán đều phấn trên da như thế nào cho hiệu quả mà da đều phấn, trông tự nhiên nhất? Đơn giản là các bạn dùng bông phấn dặm đều toàn khuôn mặt, dặm từng cái liền nhau một cách nhẹ nhàng (các bạn nhớ khống chế lực khi dặm) cho đến khi phấn nước mịn và bám đều trên mặt, trông khuôn mặt tự nhiên nhất sau trang điểm.

Phải dặm phấn đều mặt khi trang điểm với phấn nước
Phải dặm phấn đều mặt khi trang điểm với phấn nước. Ảnh: Internet

Tùy thuộc vào sở thích cá nhân, bạn cũng có thể tán đều phấn như cách dưới đây.

Cách trang điểm bằng phấn nước phải chú ý là dặm, tán phấn đều mặt, đồng màu
Cách trang điểm bằng phấn nước phải chú ý là dặm, tán phấn đều mặt, đồng màu. Ảnh: Internet

Chú ý, trong bước tán đều phấn của trang điểm bằng phấn nước là các bạn phải nhớ rằng không bao giờ được dặm phấn mạnh hay như kiểu kéo bông phấn thành những đường dài, quẹt dài bông phấn hoặc dùng tay ấn ấn lấy phấn và vuốt vuốt đường dài khi tán phấn trên mặt vì nó là sản phẩm có chứa SPF, không được dặm như vậy sẽ làm mất hiệu quả tác dụng chống nắng của phấn.

Với khu vực mũi khó đều lớp các bạn có thể dùng tay để ấn nhẹ nhẹ như trong hình để cải thiện.

Dặm phấn đều ở khu vực mũi khá khó
Dặm phấn đều ở khu vực mũi khá khó. Ảnh: Internet

Khi tán bằng bông xong, các bạn hãy dùng tay tán lại lần nữa, sự ấm áp của ngón tay sẽ làm da bạn thấm hút, giúp lớp kem bám tốt hơn. Thế nên với những khu vực rộng như trán hay má bạn hãy tán lại phấn bằng tay lần nữa nhé.

Tán đều phấn lại bằng tay là bước cuối trong cách trang điểm bằng phấn nước
Tán đều phấn lại bằng tay là bước cuối trong cách trang điểm bằng phấn nước. Ảnh: Internet

Những điểm cần lưu ý với cách trang điểm bằng phấn nước

  • Sử dụng dưỡng ẩm, nước hoa hồng, kem lót đầy đủ trước khi trang điểm bằng phấn nước để da luôn trong điều kiện tốt nhất.
  • Bảo quản để phấn nước luôn tươi, sử dụng được trong thời gian dài.
  • Vệ sinh miếng bông trang điểm, dặm phấn thường xuyên để bông sạch, tránh trang điểm lại gây viêm, dị ứng cho da.
  • Không phải khu vực nào cũng cần đánh phấn nước, nếu đánh hết có thể sẽ khiến khuôn mặt bạn chỉ có một màu và không điểm nhấn, chỉ nên sử dụng với khu vực nào cần bảo vệ, cần che phủ. Bạn có thể sử dụng hai loại phấn nước và loại màu tối hơn sẽ dùng ở cạnh viền khuôn mặt, và hai bên cánh mũi để tạo góc cạnh và có cái nhìn tốt hơn cho ngoại hình của bạn.

Thế là các bạn đã hoàn thành việc trang điểm với phấn nước rồi đó, khá đơn giản và dễ thực hiện, không cần phải tham khảo đâu xa, với những hướng dẫn trong bài tin tưởng rằng các bạn sẽ có một lớp phần nền mịn, đẹp và hết sức tự nhiên đấy.

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