Cách làm hồng môi tại nhà cực đơn giản, chỉ 10 phút mang lại làn môi sáng mịn, hồng hào bất ngờ

Làm đẹp 10/08/2017 16:02

Cách làm hồng môi tại nhà sẽ giúp bạn có được đôi môi hồng hào, tươi tắn và sáng mịn khi thực hiện với những phương pháp đơn giản và hiệu quả sau đây.

Cách làm hồng môi tại nhà đơn giản sẽ giúp bạn lấy lại được vẻ tươi tắn, hồng hào của môi, dưỡng môi hiệu quả khỏi tình trạng môi thâm, khô, nứt nẻ do các tác động xấu của môi trường như ánh nắng, bụi, gió, soi môi chất lượng kém,… hay từ các thói quen xấu như ít uống nước, hay cắn, liếm môi của bản thân. Cùng tham khảo ngay các cách làm hồng môi tại nhà dễ thực hiện để đến với đôi môi hấp dẫn, căng mọng trong mơ nhé.

Làm hồng môi tại nhà với mật ong và đường nâu

Mật ong có tác dụng dưỡng, giữ ẩm, nhiều vitamin và dưỡng chất giúp môi hồng hào tự nhiên, mềm mịn không cần đánh son. Đường có tác dụng tẩy da chết cho môi một cách nhẹ nhàng và hiệu quả. Kết hợp hai thứ này bạn có một công thức làm hồng môi tại nhà đơn giản, hiệu quả nhanh chóng.

Làm hồng môi tại nhà với mật ong và đường nâu nhanh chóng
Làm hồng môi tại nhà với mật ong và đường nâu nhanh chóng. Ảnh: Internet

Cách làm như sau: Trộn 1 thìa cà phê mật ong với 1 thìa cà phê đường nâu với nhau, rồi thoa hỗn hợp này lên môi, mát xa nhẹ nhàng quanh môi trong 10-15 phút, để yên trong 5 phút. Rửa sạch lại bằng nước ấm. Chắc chắn bạn sẽ cảm nhận được sự khác biệt của làn môi ngay từ lần thực hiện đầu tiên.

Mật ong, chanh, dầu oliu là cách làm hồng môi tại nhà dễ thực hiện

Kết hợp mật ong, chanh, dầu oliu (hoặc dầu dừa) bạn sẽ có một công thức làm hồng môi tại nhà toàn diện, an toàn và hiệu quả, giúp làn môi đầy sức sống, căng mịn chỉ trong thời gian ngắn.

Cách làm hồng môi tại nhà với những nguyên liệu thiên nhiên
Cách làm hồng môi tại nhà với những nguyên liệu thiên nhiên. Ảnh: Internet

Một thìa mật ong, 1 thìa dầu oliu, thêm nửa quả chanh, trộn đều hỗn hợp rồi xoa nhẹ nhàng và mát xa quanh môi, vừa có tác dụng tẩy da chết lại thêm hiệu quả dưỡng ẩm, làm mềm môi, các chất dinh dưỡng của mật ong và dầu dừa thấm sâu giúp dưỡng môi tự nhiên từ sâu bên trong hiệu quả. Các bạn sẽ một bờ môi đẹp quyến rũ, hấp dần, hồng hào tự nhiên chỉ sau một thời gian ngắn làm theo cách này.

Cách làm hồng môi với dưa chuột đơn giản

Một cách vô cùng dễ dàng để thực hiện đó là cắt một miếng dưa leo, chà nhẹ nhàng quanh môi trong 5-10 phút, để yên trong 5 phút giúp dưỡng hồng môi dễ thực hiện. Nó như là một cách đặp mặt nạ, cung cấp nước và các dưỡng chất cho môi trực tiếp và nhanh chóng.

Dùng dưa chuột là cách làm hồng môi tại nhà nhanh chóng
Dùng dưa chuột là cách làm hồng môi tại nhà nhanh chóng. Ảnh: Internet

Cách làm hồng môi tại nhà với nước hoa hồng nhẹ nhàng

Nước hoa hồng cung cấp nước, dưỡng ẩm và làm mát cho làn môi đang bị khô nứt cần cấp cứu. Nó còn có tác dụng giúp làm hồng môi từ bên trong, tăng thêm màu hồng tự nhiên, hấp dẫn, là một cứu cánh cho đôi môi mà các bạn không thể bỏ qua, nhất là với những ai có cơ địa môi hay bị khô, hoặc các chị em văn phòng hay ngồi điều hòa khiến môi bị mất nước thường xuyên.

Nước hoa hồng là cách làm hồng môi tại nhà đơn giản không thể bỏ qua
Nước hoa hồng là cách làm hồng môi tại nhà đơn giản không thể bỏ qua. Ảnh: Internet

Các bạn hòa nước hoa hồng với mật ong, thêm một chút nghệ, xoa đều lên môi, mát xa nhẹ nhàng trong 15 phút rổi rửa sạch bằng nước ấm. Thực hiện 2 lần/ngày và chỉ sau một tuần các bạn sẽ thấy sự khác biệt.

Làm hồng môi tại nhà tự nhiên với nước ép lựu

Nước ép lựu là một lựa chọn không thể bỏ qua với những ai cần môi hồng tự nhiên cấp tốc, tạm biệt tình trang sạm môi nhanh chóng. Nước ép lựu vốn giàu dinh dưỡng, nhiều dưỡng chất giữ ẩm và dưỡng môi hồng tức thì.

Cách làm hồng môi bằng nước ép lựu cho làn môi mịn màng, hồng tươi chỉ sau 1 tuần
Cách làm hồng môi bằng nước ép lựu cho làn môi mịn màng, hồng tươi chỉ sau 1 tuần. Ảnh: Internet

Cách thực hiện khá đơn giản: Các bạn trộn chung 1 thìa nước ép lựu với 1 thìa mật ong, dùng tăm bông thấm và xoa đều, nhẹ nhàng xung quanh môi 10 phút là được, môi bạn sẽ hồng hào thấy rõ. Thực hiện ngày 2 lần và thêm một lần nữa trước lúc đi ngủ là cách giúp làm hồng môi tự nhiên an toàn và nhanh chóng tác dụng nhé.

Cách làm kem hồng môi tự nhiên, các bạn gái yêu mê mẩn

Cách làm kem hồng môi tự nhiên, các bạn gái yêu mê mẩn

Kem làm hồng môi tưởng như khó làm, thực ra lại có thể thực hiện hết sức đơn giản với những nguyên liệu quen thuộc như sáp ong, củ dền,… giúp dưỡng và làm hồng môi hết sức tự nhiên, an toàn và hiệu quả nhé các bạn.

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