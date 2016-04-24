Cách tạo dáng lông mày đúng chuẩn nhân tướng học để có số mệnh sướng cả đời

Làm đẹp 24/04/2016 23:42

Chân mày là một bộ phận rất quan trọng trong nhân tướng học. Nó quyết định thần thái trên gương mặt phụ nữ, một đường chân mày đẹp chuẩn giúp gương mặt bạn đẹp hơn, từ đó thay đổi số mệnh từ những vấn đề nhỏ nhất.

 

Lông mày không chỉ có công dụng làm đẹp mà còn là một phần trong nhân tướng học trên khuôn mặt mỗi người. Lông mày đẹp giúp gương mặt bạn trở nên tươi tắn và sáng sủa hơn, từ đó dẫn đếnt? việc dễ chiếm được cảm tình của mọi người xung quanh, công việc, tình cảm trở nên thuận lợi hơn. Do đó, khi nói lông mày ảnh hưởng đến số mệnh, đó không hoàn toàn là 1 điều vô lý hay mê tín dị đoan. 

Để có cặp chân mày chuẩn, bạn cần thực hiện lần lượt theo các bước dưới đây:

Bước 1: Định hình dáng lông mày

Có 1 quy tắc định hình chân mày chuẩn mà bất cứ ai trước khi tạo dáng chân mày đều phải nằm lòng, đó là quy tắc hình tam giác. T

- Điểm A đầu chân mày phải thẳng với với rìa ngoài của cánh mũi cùng bên.

- Điểm cao nhất của chân mày là điểm B phải thẳng với rìa ngoài của tròng mắt.

- Điểm C đuôi mày là giao điểm của đường kẻ ngang D đi qua điểm A và đường kéo cánh mũi với đuôi mắt.

Hiện nay, có rất nhiều phụ nữ yêu thích việc tạo chân mày ngang (không có điểm cao nhất) theo kiểu Hàn Quốc. Tuy nhiên theo nhân tướng học, một đường chân mày đẹp của phụ nữ phải có độ cong mềm mại, vừa phải, giúp khuôn mặt phúc hậu hơn từ đó có số mệnh thuận lợi và sung sướng hơn.

Cách tạo dáng lông mày đúng chuẩn nhân tướng học để có số mệnh sướng cả đời - Ảnh 1

Khi xác định được 4 điểm trên, bạn lấy bút đánh dấu để tiến hành tạo dáng chân mày

Bước 2: Kẻ khung

Từ 3 điểm trên, bạn dùng bút kẻ chân mày vẽ khung cho chân mày theo dáng mày tùy từng khuôn mặt. Bạn có thể tham khảo các kiểu chân mày theo dạng mặt dưới đây.

Cách tạo dáng lông mày đúng chuẩn nhân tướng học để có số mệnh sướng cả đời - Ảnh 2

Cách tạo dáng lông mày đúng chuẩn nhân tướng học để có số mệnh sướng cả đời - Ảnh 3

 Bước 3: Tỉa chân mày

Sau khi tô được khuôn mày ưng ý, bạn dùng nhíp nhổ bỏ phần lông mày ở bên ngoài khung.

Cách tạo dáng lông mày đúng chuẩn nhân tướng học để có số mệnh sướng cả đời - Ảnh 4

Bước 4: Vẽ chân mày

Dùng chỉ kẻ chân mày tô phần bên trong khuôn vừa tạo để có chân mày hoàn chỉnh.

Cách tạo dáng lông mày đúng chuẩn nhân tướng học để có số mệnh sướng cả đời - Ảnh 5

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