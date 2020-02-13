Cách mix đồ cho người gầy giúp 'ăn gian' cân nặng và đầy đặn hơn

Sở hữu một thân hình quá gầy phải phối đồ như thế nào cho hợp lý? Đừng lo lắng, hãy nắm vững những nguyên tắc mix đồ cho người gầy dưới đây.

Dù béo hay gầy chỉ cần biết cách phối đồ thì mọi khuyết điểm sẽ bị che mờ một cách vô cùng tinh tế. Nếu bạn đang quá gầy và tự cảm thấy cực kỳ khó mặc đồ, đừng lo lắng, chỉ cần nắm vững những nguyên tắc mix đồ cho người gầy dưới đây, đảm bảo bạn sẽ có một outfit cực kỳ hoàn hảo. Cách ăn mặc quyết định đến 70% vẻ đẹp ngoại hình, chính vì thế hãy mạnh dạn đầu tư cho bản thân mình. Mix đồ cho người gầy giúp 'ăn gian' cân nặng - Ảnh minh họa: Internet Lựa chọn những kiểu áo oversize Một nguyên tắc trong khi mix đồ cho người gầy đó chính là hạn chế tối đa các trang phục bó sát. Những kiểu áo oversize sẽ giúp ngoại hình của bạn trở nên đầy đặn hơn rất nhiều. Nhưng khi mix đồ cho người gầy và lùn với áo oversize thì cũng phải lưu ý cần có những phụ kiện đi kèm như đai lưng hoặc thắt nơ ở vùng eo để tạo điểm nhấn. Đồng thời, bạn cần lưu ý không nên chọn những chiếc áo quá rộng quá dài sẽ khiến người lùn càng thêm lùn.

Áo oversize là sự lựa chọn thích hợp nhất - Ảnh minh họa: Internet Những chiếc áo dáng oversize khá là dễ tính, bạn có thể mix với nhiều đồ khác nhau. Ví dụ như áo sơ mi oversize bạn có thể sơ vin cùng với quần ống rộng. Áo phông oversize mix cùng quần jeans dáng ngắn, dài tùy ý cũng cực kỳ phong cách. Hay áo thun oversize cùng chân váy midi... Tóm lại, có vô vàn cách mix đồ cho người gầy cùng áo oversize phù hợp với mọi hoàn cảnh đi làm, đi chơi, đi học,... Áo sơ mi oversize - Ảnh minh họa: Internet Quần vải và quần jeans sáng màu form rộng Nhiều chị em tự ti vì đôi chân như hai que tăm của mình nên không tự tin diện những chiếc váy sexy quyến rũ. Giải pháp tốt nhất để che đi khuyết điểm đó chính là ưu tiên những chiếc quần vải hoặc quần jean sáng màu dáng rộng. Với những chị em yêu thích dáng vẻ nhẹ nhàng mảnh mai thì quần vải sẽ là sự lựa chọn hợp lý nhất. Vào mùa hè, quần vải có thể kết hợp cùng áo phông, áo thun hoặc áo sơ mi dáng rộng. Còn mùa đông thì lại rất dễ kết hợp với áo len cao cổ, blazer lịch sự.

Quần vải dáng rộng - Ảnh minh họa: Internet Đối với những chị em yêu thích phong cách năng động, trẻ trung thì quần jean chính là sự lựa chọn hợp lý nhất. Quần jean cũng rất dễ kết hợp với những món đồ khác ví dụ như áo phông oversize, áo phông cánh dơi, áo croptop,... Mùa đông có thể mix cùng các dáng áo len rộng, áo khoác thể thao dáng bomber khỏe khoắn. Mỗi item có một đặc điểm khác nhau hoàn toàn. Bạn có thể thấy style quần áo cho người gầy thật sự không quá phức tạp, chỉ cần bạn nắm vững nguyên tắc phối màu và ưu tiên những món đồ dáng rộng là được. Quần jeans dáng rộng cực kỳ thoải mái - Ảnh minh họa: Internet Váy áo nhiều tầng Thêm một bí kíp trong cách mix đồ cho người gầy nữa đó chính là hãy lựa chọn những chiếc áo, váy hoặc chân váy thật nhiều tầng, càng nhiều tầng bao nhiêu thì càng ăn gian được cân nặng bấy nhiêu. Kiểu dáng này khá là nữ tính, mong manh dễ vỡ rất hợp với những cô nàng bánh bèo. Diện những chiếc váy áo kiểu này vừa giúp cho cơ thể trông có da có thịt hơn, lại mang đến vẻ đẹp thướt tha vô cùng duyên dáng. Hãy chọn những gam màu tươi sáng hoặc những gam màu nude để tăng thêm phần quý phái và sang trọng cho bộ đồ nhé. Váy bánh bèo nhiều tầng lớp - Ảnh minh họa: Internet Mặc đồ nhiều lớp layer Thêm một cách mix đồ cho người gầy cực kỳ hay ho nữa đó là phong cách layer, mặc càng nhiều lớp càng đẹp. Chắc chắn rằng phong cách này sẽ biến hóa bạn trở thành một cô nàng có da có thịt và một bề ngoài vô cùng ưa nhìn, nữ tính. Đan xen nhiều lớp quần áo chính là một bí kíp giúp che đi những đường nét cứng nhắc, xương xương trên cơ thể gầy gò của bạn. Không những thế, bộ đồ này còn giúp bạn ăn gian cân nặng vô cùng. Mùa hè, bạn có thể mặc những chiếc váy yếm, áo yếm hay có thể là một chiếc áo phông bên trong và chiếc áo sơ mi mỏng bên ngoài. Mùa đông thì bạn tùy ý layer với đủ các loại áo khoác tùy theo sở thích. Phong cách layer - Ảnh minh họa: Internet Tuy nhiên, có một điểm cần lưu ý khi lựa chọn ăn mặc theo phong cách layer, đó là: Phối đồ đảm bảo hài hòa về màu sắc, kiểu dáng, nếu không bộ đồ của bạn trông sẽ cực kỳ nhếch nhác và rối rắm.

Nên chọn những món đồ có họa tiết nhã nhặn, form họa tiết to hoặc là kẻ ngang.

Đồng thời hạn chế diện những trang phục tối màu như xanh cô ban, đen hoặc nâu sẽ khiến bạn “đã mảnh mai lại thêm phần mảnh mai hơn nữa”. Trên đây là một số cách mix đồ cho người gầy giúp ăn gian cân nặng. Không có phụ nữ xấu, chỉ có phụ nữ không biết làm đẹp và che đi khuyết điểm của mình. Hãy lưu lại ngay những bí quyết trên để có thể có những outfit lồng lộn nhé. Đảm bảo bạn sẽ tràn trề sức sống và trông có da có thịt hơn đó.

Diện đồ trang nhã mãi chán rồi, phái đẹp F5 khi mix áo hai dây cá tính Áo hai dây là món đồ không thể thiếu trong tủ đồ của các tín đồ thời trang. Dưới đây là cách mix áo hai dây cực chất và sang chảnh dành cho các quý cô thời thượng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cach-mix-do-cho-nguoi-gay-giup-an-gian-can-nang-va-day-dan-hon-350717.html