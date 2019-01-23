Cách làm trắng răng bị ố vàng tại nhà trong tích tắc

Cách làm trắng răng này vô cùng hiệu quả. Bởi dâu tây giàu hàm lượng vitamin C có thể giúp đánh tan các mảng bám trên răng. Bên cạnh đó, loại trái cây này còn có một loại enzyme gọi là axit malic có tác dụng loại bỏ các vết bẩn trên bề mặt răng. Còn baking soda giúp diệt khuẩn, đóng vai trò như 1 chất tẩy trắng làm cho hàm răng sáng đều màu.

Phần lớn răng bị ố vàng là do các bạn vệ sinh răng miệng chưa tốt, các mảng bám vẫn còn lưu trú trên răng. Ngoài ra, còn nhiều nguyên nhân khác khiến răng ố vàng như: sử dụng thuốc kháng sinh quá nhiều; sử dụng các thực phẩm hay uống các loại đồ uống có chứa nhiều đường hoặc uống nhiều cà phê; đặc biệt là hút thuốc lá không chỉ làm răng ố vàng mà còn dẫn đến sự đổi màu của răng dưới dạng đốm và vết bẩn. Ngoài ra, nhiều bạn bị răng ố vàng là do di truyên hoặc nhiễm quá nhiều florua. Dù là nguyên nhân nào đi chăng nữa thì các bạn đừng quá lo lắng, chỉ cần kiên trì thực hiện những mẹo nhỏ sau đây thì răng ố vàng đến đâu cũng phải trắng sáng ngay lập tức.

+ ½ muỗng cà phê baking soda.

+ 1 bàn chải đánh răng.

Cách thực hiện:

Đầu tiên, các bạn hãy rửa sạch quả dâu tây, nghiền thật nhuyễn. Sau đó thêm ½ muỗng baking soda vào trộn đều cho đến khi tạo thành chút bọt. Tiếp theo, bạn nhúng bàn chải vào hỗn hợp rồi chải đều lên răng, chà đi chà lại khoảng 2 phút. Cuối cùng súc miệng thật sạch. Chỉ cần thực hiện khoảng 1 tuần, bạn sẽ thấy bộ răng của mình có sự thay đổi rất nhiều, răng trắng sáng hơn.

Sử dụng muối để tẩy trắng răng tại nhà

Muối có công dụng hiệu quả trong việc làm trắng răng

Muối là một nguyên liệu vô cùng dễ kiếm trong nhà bếp. Nó không chỉ giúp cho hơi thở thơm tho mà còn giúp bổ sung các khoáng chất bị mất trên răng và giúp răng lấy lại độ trắng bóng tự nhiên. Để sử dụng cách này hiệu quả nhất, bạn nên cho muối trộn chung với kem đánh răng, sau đó đánh răng vào mỗi buổi sáng như bình thường. Ngoài ra, các bạn cũng có thể trộn muối với than củi, sau đó dùng bàn chải chà đi chà lại để hàm răng trắng và sáng đều hơn.

Dùng hỗn hợp kem đánh răng với baking soda

Dùng kem đánh răng với baking soda giúp loại bỏ ố vàng trên răng nhanh chóng

Để làm trắng răng nhanh chóng, bạn cũng có thể trộn baking soda với kem đánh răng. Sau đó dùng bàn chải chà đi chà lại để đánh bay các mảng bám và vết ố vàng trên răng. Đồng thời, bạn nên kết hợp với loại nước xúc miệng không cồn, không chứa màu nhân tạo để súc miệng sau khi đánh răng, giúp làm sạch vi khuẩn gây mùi và gây ra màu trên răng. Thường xuyên thực hiện cách này, bạn sẽ ngạc nhiên cho mà xem, răng ố vàng sẽ nhanh chóng biến mất thay vào đó là hàm răng trắng sáng, tự tin.

Trong khi thực hiện những cách làm trắng răng ố vàng ở trên thì bạn cũng cần phải lưu ý một số điều sau:

+ Không nên dùng các loại thực phẩm có màu tối như việt quất, tương đậu nành… vì chúng có thể làm đổi màu răng, khiến răng bị xỉn màu.

+ Cà phê, soda… là những loại nước uống gây hại đến men răng. Chính vì vậy, khi muốn răng trắng sáng hơn thì bạn cần phải từ bỏ các loại thức uống này.

+ Khói thuốc lá sẽ khiến hàm răng bị ngả màu, đồng thời ảnh hưởng đến tim, gan, phổi… vì vậy để không ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như sớm sở hữu được hàm răng trắng sáng thì bạn cần phải cai thuốc lá.