Cách làm tóc nhanh dài bằng muối hiệu quả chỉ sau 1 tuần sử dụng

Làm đẹp 30/07/2018 13:48

Những tác động xấu từ môi trường, chế độ dinh dưỡng, stress,… khiến mái tóc dễ gãy rụng, hư tổn,…Do đó, làm tóc nhanh dài, chắc khỏe bóng mượt là điều được phái đẹp rất quan tâm. Hãy cùng tham khảo cách làm tóc nhanh dài bằng muối ngay sau đây nhé!

1. Vì sao muối giúp tóc mọc dài?

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Muối là nguyên liệu làm đẹp vô cùng tiện lợi

Muối được biết đến là gia vị nấu ăn rất quen thuộc. Bên cạnh đó muối còn là vị thuốc dân gian và là nguyên liệu làm đẹp vô cùng tiện lợi.

Muối sẽ giúp bạn cải thiện mái tóc yếu, xơ, dễ gãy rụng và giúp tóc dày dặn, dài lên nhanh chóng. Muối kích thích nang chân tóc phát triển tốt hơn. Kết hợp muối với dầu gội là tuyệt chiêu phát huy công dụng kích thích mọc tóc của muối. Đồng thời, dùng  dầu gội sẽ bổ sung độ ẩm cao giúp tạo độ bóng mượt, mềm mại cho mái tóc.

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Dùng muối là cách giúp tóc dài và dày hơn nhanh chóng

Đặc biệt, muối chính là “thần dược” giúp khắc phục chứng rụng tóc hiệu quả. Vì sao vậy? Muối có công dụng diệt khuẩn, loại bỏ gàu, giúp da đầu sạch và hết ngứa. Bạn nên kết hợp thêm bước ủ muối cùng dầu xả để tận dụng hết công dụng của muối nhé!

Cách làm tóc nhanh dài bằng muối hiệu quả chỉ sau 1 tuần sử dụng - Ảnh 3
Muối là “thần dược” giúp khắc phục chứng rụng tóc hiệu quả

Thêm một lưu ý khi dùng muối giúp tóc dài đó là bạn nên chọn muối Epsom có vị đắng đặc trưng hoặc muối hồng Himalaya. Cả 2 loại muối này đều có hàm lượng khoáng chất cao và độ mặn thấp. 

Trường hợp không thể mua được 2 loại muối này, bạn có thể dùng muối biển. Bí quyết dùng muối biển hoặc muối Epsom dưỡng tóc, kích thích mọc tóc đã được không ít các hoa hậu trên thế giới áp dụng và đạt được công hiệu rất cao.

2. Cách làm tóc nhanh dài bằng muối

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Gội đầu bằng muối biển

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

  • 3 thìa muối biển (có thể thay thế bằng muối Epsom hoặc muối hồng Himalaya).
  • 2 thìa dầu gội đầu thông thường.
  • Bát nhỏ, thìa trộn, khăn sạch.

Cách thực hiện

  • Trộn muối và dầu gội với nhau theo tỉ lệ 1: 1 hoặc 3:2 để tạo thành hỗn hợp đồng nhất.
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Trộn muối và dầu gội
  • Sau đó, gội qua đầu bằng nước ấm để giúp lỗ chân lông giãn nở. Tiếp đến, dùng hỗn hợp trên thoa đều từ chân tới ngọn tóc và da đầu.
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Hỗn hợp muối trộn với dầu gội
  • Massage da đầu và tóc nhẹ nhàng trong khoảng 3 – 5 phút. Sau đó, dùng khăn mềm để quấn tóc lại. Ủ trong 15 – 20 phút rồi xả lại bằng nước cho sạch là được.
  • Cuối cùng bạn gội lại bằng dầu xả với nước sạch.
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Gội lại đầu bằng dầu xả với nước sạch

Lưu ý:

  • Nên ưu tiên chọn muối Epsom thô để tránh dầu gội muối bị dính vào mắt, gây xót mắt.
  • Không nên dùng móng tay gãi mạnh khi gội đầu vì sẽ phá hỏng các nang tóc, khiến rụng tóc nhiều hơn.
  •  Không nên áp dụng thường xuyên vì có thể gây khô tóc và da đầu.
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Dùng hỗn hợp muối và dầu gội giúp tóc nhanh dài và suôn mượt, bóng khỏe

Đồng thời với việc áp dụng cách làm tóc nhanh dài bằng muối, bạn cần bổ sung dinh dưỡng và vitamin thiết yếu cho tóc và sinh hoạt khoa học, sắp xếp công việc hợp lý, hạn chế bị stress, bảo vệ tóc khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, ….

Công dụng:

  • Dùng hỗn hợp muối và dầu gội là cách giúp mái tóc vừa suôn mượt, bóng khỏe
  • Cách làm này giúp lấy đi dầu thừa, bụi bẩn và bã nhờn bám trên tóc
  • Bên cạnh đó, đây cũng là cách kích thích để tóc mọc dài nhanh hơn, giảm tình trạng xơ rối và chẻ ngọn.

3. Mẹo hay giúp trị tóc bết, xẹp và mỏng

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Dùng muối - dầu gội - chanh giúp trị tóc bết, xẹp và mỏng

Ngoài cách trên, bạn có thể tham khảo cách dùng bộ ba muối – dầu gội – chanh.

 Cách làm cũng khá đơn giản:

  • Lấy một chén nhỏ và cho 1 thìa muối cùng lượng dầu gội vừa đủ vào.
  • Sau đó, cho thêm nước cốt chanh vào và trộn đều để tạo thành hỗn hợp sền sệt.
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Trộn nước cốt chanh vào hỗn hợp muối và dầu gội
  • Thoa hỗn hợp này lên tóc và gội như bình thường. Kết hợp massage da đầu kĩ càng rồi gội lại sạch bằng nước.
  • Tiếp theo, bạn dùng dầu xả cho nửa phần đuôi tóc còn lại. Cuối cùng gội sạch lại.
  • Với cách làm này bạn sẽ dễ dàng lấy lại mái tóc phồng đẹp, bông bềnh và trông dày hơn trước rất nhiều ngày chỉ sau  lần gội đầu tiên đấy!

Dùng muối là phương pháp giúp tóc mọc nhanh đảm bảo hiệu quả chỉ sau vài lần sử dụng. Với cách làm tóc nhanh dài bằng muối vừa chia sẻ trên, bạn sẽ dễ dàng sở hữu mái tóc dày dặn, bóng mượt, bồng bềnh như chăm sóc tóc chuyên nghiệp ở spa vậy. Đồng thời, công thức này còn giúp bạn thỏa sức tạo kiểu tóc đẹp yêu thích mà không lo tóc bị gãy rụng.

Chúc bạn thành công nhé!

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