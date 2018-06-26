4 cách mọc tóc nhanh với tỏi hiệu quả chỉ sau 1 tuần

Kết quả nhiều nghiên cứu khoa học cho thấy, tỏi chứa nhiều dưỡng chất chống oxy hóa, có thể giúp tăng sức đề kháng cho cơ thể, duy trì sức khỏe dẻo dai.

Tỏi có tác dụng diệt khuẩn, bổ sung những dưỡng chất thiết yếu để nang tóc mau chóng mọc trở lại. Trong tỏi có thành phần là các loại vitamin như B1, B2, vitamin E giúp trẻ hóa tế bào giúp da, tóc đẹp hơn. Tỏi giúp ngăn ngừa lão hóa, da đồi mồi, dưỡng trắng da, chăm sóc da mềm mượt, chống bạc tóc, rụng tóc và trị mụn.

Đặc biệt, thành phần vitamin E có công hiệu giải độc, tăng thêm sức đàn hồi của huyết quản, chống lại bệnh hoại huyết, giúp ức chế sinh hắc tố và làm lắng đọng các sắc tố khắc thường.

2. Cách mọc tóc với tỏi hiệu quả, an toàn

Chữa mọc tóc bằng tỏi -Ảnh: Internet

- Dùng tỏi

Mọc tóc nhanh bằng tỏi là một trong những biện pháp được nhiều người áp dụng. Đặc biệt hữu ích với tình trạng tóc rụng thành từng mảng.

Đắp hỗn hợp tỏi đã nghiền đắp lên vùng tóc rụng -Ảnh: Internet

Cách thực hiện khá đơn giản:

Bạn bóc vỏ tỏi, đem nghiền nhuyễn.

Vệ sinh thật sạch tóc và da đầu.

Đắp hỗn hợp tỏi đã nghiền đắp lên vùng tóc rụng. Hoặc bạn cũng thoa nước ép tỏi lên tóc và da đầu.

Kết hợp massage nhẹ nhàng trong 30 – 40 phút.

Gội sạch lại tóc bằng nước ấm với dầu gội đầu.

Kiên trì thực hiện đều đặn liên tục trong 10 ngày sau đó nghỉ 10 ngày rồi làm tiếp đợt 2.

- Tỏi và mật ong

Mật ong có công dụng dưỡng ẩm và kích thích tóc mọc nhanh. Đây là nguyên liệu làm đẹp tuyệt vời cho chị em. Kết hợp mật ong với tỏi sẽ mang đến hiệu quả chữa rụng tóc rất cao.

Kết hợp mật ong với tỏi sẽ mang đến hiệu quả chữa rụng tóc rất cao -Ảnh: Internet

Cách thực hiện:

Tỏi bỏ vỏ và nghiền nhuyễn

Nghiền nhuyễn tỏi -Ảnh: Internet

Đem trộn tỏi với 1 -2 thìa mật ong cho đến khi tạo thành hỗn hợp đồng nhất.

Trộn tỏi với mật ong -Ảnh: Internet

Thoa hỗn hợp này làm mặt nạ dưỡng tóc từ chân đến ngọn tóc.

Kết hợp massage da đầu nhẹ nhàng trong khoảng 30 phút để các dưỡng chất ngấm đều vào nang tóc.

Cuối cùng, gội sạch lại tóc với nước ấm.

Kiên trì thực hiện 3 – 4 lần mỗi tuần để sẽ giúp tóc mọc nhanh đồng thời giảm tình trạng tóc xơ và khô hiệu quả.

Kiên trì thực hiện sẽ giúp tóc mọc nhanh, giảm tình trạng tóc xơ và khô -Ảnh: Internet

- Tỏi kết hợp với tinh dầu và vitamin

Một trong những cách mọc tóc bằng tỏi mà bạn không thể bỏ qua là dùng tỏi kết hợp với các loại tinh dầu và vitamin.

Kết hợp tỏi và tinh dầu -Ảnh: Internet

Cách thực hiện:

Trộn nước ép tỏi tươi cùng 2 thìa dầu dừa hoặc dầu oliu cùng 1 thìa vitamin E.

Nước ép tỏi -Ảnh: Internet

Thoa đều hỗn hợp này lên tóc từ chân đến ngọn tóc.

Dùng khăn bông nóng để ủ tóc trong khoảng 30 phút để các nang tóc nở rộng và hấp thu dưỡng chất nhanh.

Cuối cùng, bạn gội lại tóc bằng nước ấm. Đây là cách giúp làm sạch tinh dầu và tránh tóc bị bết và tắc lỗ chân lông.

Kiên trì thực hiện 3 – 4 lần mỗi tuần để đạt hiệu quả tốt nhất.

- Chữa mọc tóc với tỏi và lá trắc bá diệp

Lá trắc bá diệp là vị thuốc có tác dụng chữa tóc bạc sớm, ngăn rụng tóc, kích thích mọc tóc hiệu quả -Ảnh: Internet

Theo Đông y, lá trắc bá diệp là vị thuốc có tác dụng chữa tóc bạc sớm, ngăn rụng tóc, kích thích mọc tóc hiệu quả. Kết hợp lá trắc bá diệp với tỏi sẽ là bí quyết trị rụng tóc, kích thích mọc tóc hiệu quả.

Cách thực hiện:

Chuẩn bị các nguyên liệu gồm: Tỏi tươi 100g, trắc bá diệp 100g, ớt chỉ thiên 50g.

Đem thái nhỏ những nguyên liệu trên rồi ngâm trong 800ml cồn 70% trong 15 ngày.

Lấy bông gòn tẩm dịch thuốc đã thu được và bôi vào vùng tóc rụng.

Kiên trì thực hiện đúng liệu trình sẽ thấy tình trạng rụng tóc được cải thiện rõ rệt -Ảnh: Internet

Kiên trì thực hiện mỗi ngày 3 lần, 50 ngày là 1 liệu trình. Lưu ý dùng đúng liều lượng và đều đặn sẽ thấy tình trạng rụng tóc được cải thiện rõ rệt.

Vậy là bạn đã có thể nắm được cách mọc tóc với tỏi. Không quá khó để xua tan nỗi lo tóc gãy,rụng, thưa, mỏng phải không nào. Hãy chịu khó và kiên trì thực hiện mỗi ngày. Không lâu thôi bạn sẽ sở hữu mái tóc đẹp như ý. Hi vọng những kiến thức vừa chia sẻ trên sẽ là cẩm nang hữu ích giúp làm khỏe đẹp cho mái tóc của bạn.