4 cách mọc tóc nhanh với tỏi hiệu quả chỉ sau 1 tuần

Làm đẹp 26/06/2018 09:34

Tỏi có nhiều công dụng phòng ngừa, trị bệnh thì ai cũng biết, thế còn dùng tỏi giúp chữa rụng tóc, mọc tóc như thế nào và cách dùng hiệu quả nhanh nhất thì sao?

1. Vì sao tỏi giúp mọc tóc?

4 cách mọc tóc nhanh với tỏi hiệu quả chỉ sau 1 tuần - Ảnh 1

Tỏi có tác dụng diệt khuẩn, bổ sung những dưỡng chất thiết yếu giúp mọc tóc

-Ảnh: Internet

Tỏi có tác dụng diệt khuẩn, bổ sung những dưỡng chất thiết yếu để nang tóc mau chóng mọc trở lại. Trong tỏi có thành phần là các loại vitamin như B1, B2, vitamin E giúp trẻ hóa tế bào giúp da, tóc đẹp hơn. Tỏi giúp ngăn ngừa lão hóa, da đồi mồi, dưỡng trắng da, chăm sóc da mềm mượt, chống bạc tóc, rụng tóc và trị mụn.

4 cách mọc tóc nhanh với tỏi hiệu quả chỉ sau 1 tuần - Ảnh 2
Tỏi giúp trẻ hóa tế bào giúp da, tóc đẹp hơn -Ảnh: Internet

Kết quả nhiều nghiên cứu khoa học cho thấy, tỏi chứa nhiều dưỡng chất chống oxy hóa, có thể giúp tăng sức đề kháng cho cơ thể, duy trì sức khỏe dẻo dai.

Đặc biệt, thành phần vitamin E có công hiệu giải độc, tăng thêm sức đàn hồi của huyết quản, chống lại bệnh hoại huyết, giúp ức chế sinh hắc tố và làm lắng đọng các sắc tố khắc thường.

2. Cách mọc tóc với tỏi hiệu quả, an toàn

4 cách mọc tóc nhanh với tỏi hiệu quả chỉ sau 1 tuần - Ảnh 3
Chữa mọc tóc bằng tỏi -Ảnh: Internet

- Dùng tỏi

Mọc tóc nhanh bằng tỏi là một trong những biện pháp được nhiều người áp dụng. Đặc biệt hữu ích với tình trạng tóc rụng thành từng mảng.

4 cách mọc tóc nhanh với tỏi hiệu quả chỉ sau 1 tuần - Ảnh 4
Đắp hỗn hợp tỏi đã nghiền đắp lên vùng tóc rụng -Ảnh: Internet

Cách thực hiện khá đơn giản:

  • Bạn bóc vỏ tỏi, đem nghiền nhuyễn.
  • Vệ sinh thật sạch tóc và da đầu.
  • Đắp hỗn hợp tỏi đã nghiền đắp lên vùng tóc rụng. Hoặc bạn cũng thoa nước ép tỏi lên tóc và da đầu.
  • Kết hợp massage nhẹ nhàng trong 30 – 40 phút.
  • Gội sạch lại tóc bằng nước ấm với dầu gội đầu.
  • Kiên trì thực hiện đều đặn liên tục trong 10 ngày sau đó nghỉ 10 ngày rồi làm tiếp đợt 2.

- Tỏi và mật ong

Mật ong có công dụng dưỡng ẩm và kích thích tóc mọc nhanh. Đây là nguyên liệu làm đẹp tuyệt vời cho chị em. Kết hợp mật ong với tỏi sẽ mang đến hiệu quả chữa rụng tóc rất cao.

4 cách mọc tóc nhanh với tỏi hiệu quả chỉ sau 1 tuần - Ảnh 5
Kết hợp mật ong với tỏi sẽ mang đến hiệu quả chữa rụng tóc rất cao -Ảnh: Internet

Cách thực hiện:

  • Tỏi bỏ vỏ và nghiền nhuyễn
4 cách mọc tóc nhanh với tỏi hiệu quả chỉ sau 1 tuần - Ảnh 6
Nghiền nhuyễn tỏi -Ảnh: Internet
  • Đem trộn tỏi với 1 -2 thìa mật ong cho đến khi tạo thành hỗn hợp đồng nhất.
4 cách mọc tóc nhanh với tỏi hiệu quả chỉ sau 1 tuần - Ảnh 7
Trộn tỏi với mật ong -Ảnh: Internet
  • Thoa hỗn hợp này làm mặt nạ dưỡng tóc từ chân đến ngọn tóc.
  • Kết hợp massage da đầu nhẹ nhàng trong khoảng 30 phút để các dưỡng chất ngấm đều vào nang tóc.
  • Cuối cùng, gội sạch lại tóc với nước ấm.
  • Kiên trì thực hiện  3 – 4 lần mỗi tuần để sẽ giúp tóc mọc nhanh đồng thời giảm tình trạng tóc xơ và khô hiệu quả.
4 cách mọc tóc nhanh với tỏi hiệu quả chỉ sau 1 tuần - Ảnh 8

Kiên trì thực hiện sẽ giúp tóc mọc nhanh, giảm tình trạng tóc xơ và khô

-Ảnh: Internet

- Tỏi kết hợp với tinh dầu và vitamin

Một trong những cách mọc tóc bằng tỏi mà bạn không thể bỏ qua là dùng tỏi kết hợp với các loại tinh dầu và vitamin.

4 cách mọc tóc nhanh với tỏi hiệu quả chỉ sau 1 tuần - Ảnh 9
Kết hợp tỏi và tinh dầu -Ảnh: Internet

Cách thực hiện:

  • Trộn nước ép tỏi tươi cùng 2 thìa dầu dừa hoặc dầu oliu cùng 1 thìa vitamin E.
4 cách mọc tóc nhanh với tỏi hiệu quả chỉ sau 1 tuần - Ảnh 10
Nước ép tỏi -Ảnh: Internet
  • Thoa đều hỗn hợp này lên tóc từ chân đến ngọn tóc.
  • Dùng khăn bông nóng để ủ tóc trong khoảng 30 phút để các nang tóc nở rộng và hấp thu dưỡng chất nhanh.
  • Cuối cùng, bạn gội lại tóc bằng nước ấm. Đây là cách giúp làm sạch tinh dầu và tránh tóc bị bết và tắc lỗ chân lông.
  • Kiên trì thực hiện 3 – 4 lần mỗi tuần để đạt hiệu quả tốt nhất.

- Chữa mọc tóc với tỏi và lá trắc bá diệp

4 cách mọc tóc nhanh với tỏi hiệu quả chỉ sau 1 tuần - Ảnh 11

Lá trắc bá diệp là vị thuốc có tác dụng chữa tóc bạc sớm, ngăn rụng tóc, kích thích

mọc tóc hiệu quả -Ảnh: Internet

Theo Đông y, lá trắc bá diệp là vị thuốc có tác dụng chữa tóc bạc sớm, ngăn rụng tóc, kích thích mọc tóc hiệu quả. Kết hợp lá trắc bá diệp với tỏi sẽ là bí quyết trị rụng tóc, kích thích mọc tóc hiệu quả.

Cách thực hiện:

  • Chuẩn bị các nguyên liệu gồm: Tỏi tươi 100g, trắc bá diệp 100g, ớt chỉ thiên 50g.
  • Đem thái nhỏ những nguyên liệu trên rồi ngâm trong 800ml cồn 70% trong 15 ngày.
  • Lấy bông gòn tẩm dịch thuốc đã thu được và bôi vào vùng tóc rụng.
4 cách mọc tóc nhanh với tỏi hiệu quả chỉ sau 1 tuần - Ảnh 12

Kiên trì thực hiện đúng liệu trình sẽ thấy tình trạng rụng tóc được cải thiện rõ rệt

-Ảnh: Internet

  • Kiên trì thực hiện mỗi ngày 3 lần, 50 ngày là 1 liệu trình. Lưu ý dùng đúng liều lượng và đều đặn sẽ thấy tình trạng rụng tóc được cải thiện rõ rệt.

Vậy là bạn đã có thể nắm được cách mọc tóc với tỏi. Không quá khó để xua tan nỗi lo tóc gãy,rụng, thưa, mỏng  phải không nào. Hãy chịu khó và kiên trì thực hiện mỗi ngày. Không lâu thôi bạn sẽ sở hữu mái tóc đẹp như ý. Hi vọng những kiến thức vừa chia sẻ trên sẽ là cẩm nang hữu ích giúp làm khỏe đẹp cho mái tóc của bạn.

Cánh gà nướng bơ tỏi thơm ngon ngất ngây ai cũng mê say

Cánh gà nướng bơ tỏi thơm ngon ngất ngây ai cũng mê say

Cánh gà nướng bơ tỏi vàng óng, thơm phức ngay từ khi còn “lấp ló” trong lò nướng thế này thì ai mà kìm lòng được nhỉ?

Xem thêm
Từ khóa:   mọc tóc với tỏi Tỏi và mật ong tỏi và lá trắc bá diệp

TIN MỚI NHẤT

Cuối ngày hôm nay (14/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Cuối ngày hôm nay (14/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 49 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 4 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người phụ nữ khi hiểu được ý định thực sự sau số tiền chồng trao tay

Nỗi bàng hoàng của người phụ nữ khi hiểu được ý định thực sự sau số tiền chồng trao tay

Tâm sự Eva 2 giờ 4 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Tâm sự 4 giờ 4 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Tâm sự 4 giờ 34 phút trước
Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Tâm sự 5 giờ 34 phút trước
Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 4 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Tâm sự 6 giờ 34 phút trước
Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Sao quốc tế 6 giờ 40 phút trước
Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 47 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

Trung thu trao gửi chân tình: Chọn bộ quà Saras Beauty nào cho phù hợp?

Trung thu trao gửi chân tình: Chọn bộ quà Saras Beauty nào cho phù hợp?

Khám phá nước hoa SR Eden: Điểm nhấn hương thơm cho phong cách trẻ trung, hiện đại

Khám phá nước hoa SR Eden: Điểm nhấn hương thơm cho phong cách trẻ trung, hiện đại

Nước hoa nữ SR Marilyn: Tôn vinh nét đẹp cuốn hút, hiện đại

Nước hoa nữ SR Marilyn: Tôn vinh nét đẹp cuốn hút, hiện đại

Tập luyện ngoài trời an toàn: Các nguyên tắc bảo vệ sức khỏe và chăm sóc làn da

Tập luyện ngoài trời an toàn: Các nguyên tắc bảo vệ sức khỏe và chăm sóc làn da

Nước hoa nữ SR Rossy: Tái hiện vẻ thanh lịch và quyến rũ của vườn hồng tươi mới

Nước hoa nữ SR Rossy: Tái hiện vẻ thanh lịch và quyến rũ của vườn hồng tươi mới