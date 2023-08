Cách điều trị những đốm đen xấu xí 'ngự trị' trên làn da của bạn an toàn, hiệu quả

Carl R. Thornfeldt, bác sĩ da liễu tại Fruitland cho biết: "Thiệt hại do viêm nhiễm, tiếp xúc với tia cực tím và các tác động từ môi trường khác khiến các tế bào sản sinh ra nhiều sắc tố hơn để tự bảo vệ mình. Những thay đổi về mức độ estrogen (do thuốc tránh thai hoặc mang thai) cũng có thể đóng một vai trò nào đó khiến da bạn tăng sắc tố."

Carl R. Thornfeldt, bác sĩ da liễu tại Fruitland cho biết: "Thiệt hại do viêm nhiễm, tiếp xúc với tia cực tím và các tác động từ môi trường khác khiến các tế bào sản sinh ra nhiều sắc tố hơn để tự bảo vệ mình. Những thay đổi về mức độ estrogen (do thuốc tránh thai hoặc mang thai) cũng có thể đóng một vai trò nào đó khiến da bạn tăng sắc tố." Điều này dẫn đến sắc tố da không đồng đều, một tình trạng phổ biến có thể ảnh hưởng đến bất kỳ màu da nào "nhưng theo những cách khác nhau", Elizabeth Tanzi, phó giáo sư lâm sàng về da liễu tại Đại học George Washington cho biết. Da sáng hơn có xu hướng phát triển tàn nhang và đốm nắng, trong khi da sẫm màu trông bóng hoặc loang lổ.

Các bác sĩ thường kê đơn loại kem hydroquinone 4% và phiên bản 2% có bán tại quầy. Tanzi cho biết: "Hydroquinone có thể gây kích ứng và thực sự có thể làm tăng sắc tố da nếu sử dụng quá lâu, vì vậy tôi đã yêu cầu bệnh nhân đi khám 3 tháng một lần và sử dụng các chất làm sáng da khác. Bác sĩ có thể đề nghị xen kẽ hydroquinone với các phương pháp điều trị không kê đơn (OTC) để hạn chế kích ứng và tránh phản ứng có hại."

William Rietkerk, một phó giáo sư da liễu tại Đại học Y New York, cho biết Retin-A (tretinoin) và steroid có thể được kê đơn bổ sung hoặc thay thế hydroquinone, nhưng chúng cũng có thể không hoạt động tốt nếu bạn sử dụng sai cách.

Ảnh minh họa