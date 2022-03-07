Cách điều trị những đốm đen xấu xí 'ngự trị' trên làn da của bạn an toàn, hiệu quả

Không ai thích có những vết đốm hay những chấm đen xấu xí trên da của mình. Chắc hẳn bạn đã từng nghe những từ như nám và đốm, đồi mồi. Tất cả đều đề cập đến cùng một tình trạng: tăng sắc tố.
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Carl R. Thornfeldt, bác sĩ da liễu tại Fruitland cho biết: "Thiệt hại do viêm nhiễm, tiếp xúc với tia cực tím và các tác động từ môi trường khác khiến các tế bào sản sinh ra nhiều sắc tố hơn để tự bảo vệ mình. Những thay đổi về mức độ estrogen (do thuốc tránh thai hoặc mang thai) cũng có thể đóng một vai trò nào đó khiến da bạn tăng sắc tố." Điều này dẫn đến sắc tố da không đồng đều, một tình trạng phổ biến có thể ảnh hưởng đến bất kỳ màu da nào "nhưng theo những cách khác nhau", Elizabeth Tanzi, phó giáo sư lâm sàng về da liễu tại Đại học George Washington cho biết. Da sáng hơn có xu hướng phát triển tàn nhang và đốm nắng, trong khi da sẫm màu trông bóng hoặc loang lổ.
Carl R. Thornfeldt, bác sĩ da liễu tại Fruitland cho biết: "Thiệt hại do viêm nhiễm, tiếp xúc với tia cực tím và các tác động từ môi trường khác khiến các tế bào sản sinh ra nhiều sắc tố hơn để tự bảo vệ mình. Những thay đổi về mức độ estrogen (do thuốc tránh thai hoặc mang thai) cũng có thể đóng một vai trò nào đó khiến da bạn tăng sắc tố."
Điều này dẫn đến sắc tố da không đồng đều, một tình trạng phổ biến có thể ảnh hưởng đến bất kỳ màu da nào "nhưng theo những cách khác nhau", Elizabeth Tanzi, phó giáo sư lâm sàng về da liễu tại Đại học George Washington cho biết. Da sáng hơn có xu hướng phát triển tàn nhang và đốm nắng, trong khi da sẫm màu trông bóng hoặc loang lổ.
Vì các nguyên nhân gây ra sắc tố không đồng đều rất phổ biến và nhu cầu điều chỉnh tình trạng là rất cao nên có rất nhiều lựa chọn để điều trị các đốm và mảng nâu. Nhưng bạn không thể coi tất cả các đốm như nhau. Trước khi bạn chọn một phương pháp hành động chữ trị nào, hãy đến gặp bác sĩ da liễu của bạn. Các thành phần có thể khắc nghiệt và gây kích ứng, vì vậy hãy nhận lời khuyên về cách sử dụng và cách sử dụng an toàn đúng cách từ bác sĩ.
Một lựa chọn là hydroquinone, một loại kem bôi theo toa giúp làm chậm quá trình tạo sắc tố trên da, bác sĩ Tanzi nói: "Hydroquinone là một trong những chất làm sáng mạnh nhất và hiệu quả nhất. Nhưng ở nồng độ cao, nó có thể gây độc cho da. (Một số quốc gia đã cấm nó. Ở Mỹ, hầu hết các bác sĩ nghĩ rằng liều thấp là an toàn, nhưng họ theo dõi chặt chẽ bệnh nhân của mình.)"
Các bác sĩ thường kê đơn loại kem hydroquinone 4% và phiên bản 2% có bán tại quầy. Tanzi cho biết: "Hydroquinone có thể gây kích ứng và thực sự có thể làm tăng sắc tố da nếu sử dụng quá lâu, vì vậy tôi đã yêu cầu bệnh nhân đi khám 3 tháng một lần và sử dụng các chất làm sáng da khác. Bác sĩ có thể đề nghị xen kẽ hydroquinone với các phương pháp điều trị không kê đơn (OTC) để hạn chế kích ứng và tránh phản ứng có hại."
William Rietkerk, một phó giáo sư da liễu tại Đại học Y New York, cho biết Retin-A (tretinoin) và steroid có thể được kê đơn bổ sung hoặc thay thế hydroquinone, nhưng chúng cũng có thể không hoạt động tốt nếu bạn sử dụng sai cách.
Đó là lý do tại sao ông nói rằng ông đề nghị bệnh nhân của mình thử các lựa chọn không kê đơn thuốc thay vì hydroquinone. "Các sản phẩm không kê đơn không có nguy cơ biến chứng tương tự và vẫn có hiệu quả trong việc giảm sắc tố." Một trong những chất tốt nhất là axit kojic, Rietkerk nói. "Nó là một chất làm giảm sắc tố rất hiệu quả mà bạn có thể sử dụng liên tục mà không có nguy cơ bị các tác dụng phụ có thể đi kèm với hydroquinone." Vitamin C là một phương pháp điều trị phổ biến khác. Các nghiên cứu cho thấy C có thể giúp làm sáng da và mờ vết tăng sắc tố giống như hydroquinone, nhưng không gây kích ứng nhiều. Renée Rouleau, chuyên gia thẩm mỹ điều trị chứng tăng sắc tố da cho biết: "Hãy tìm lượng magie ascorbyl phosphate cao trong các thành phần của liệu pháp làm sáng da. Dạng vitamin C này vẫn ổn định nên sẽ hiệu quả hơn." Các lựa chọn khác có thể giúp ích bao gồm đậu nành, niacinamide, axit ellagic, arbutin và cam thảo. Bác sĩ có thể kết hợp một trong những phương pháp điều trị này với hydroquinone để giảm thiểu phản ứng và kích ứng. Hầu hết mọi người đều quên rằng sắc tố da không đồng đều không có cách khắc phục nhanh chóng. Tổn thương xảy ra sâu trong da và cần có thời gian để nổi lên bề mặt, có nghĩa là việc đảo ngược tổn thương cũng có thể mất thời gian. Đó là lý do tại sao cách điều trị hiệu quả nhất cho làn da không đều màu có thể là sự kiên nhẫn. Tình trạng tăng sắc tố da không xảy ra trong một sớm một chiều đó là kết quả của tác hại của ánh nắng mặt trời theo thời gian. Đây là những gì các bác sĩ đề nghị nên làm để tránh nó. Tìm kiếm bóng râm. Bác sĩ nói: "Tôi luôn nói với bệnh nhân của mình về việc tránh ánh nắng mặt trời. Bất cứ khi nào có thể, hãy đứng ở nơi không có ánh sáng mặt trời chiếu trực tiếp ngay cả những điều nhỏ nhặt, chẳng hạn như băng qua một bên đường có bóng râm hơn cũng quan trọng." Không bao giờ được bỏ qua SPF. Bác sĩ Tanzi nói: "Bạn phải bôi kem chống nắng SPF 30 mỗi ngày." Cô ấy nói rằng mọi tia UV chiếu vào da của bạn đều gây ra tổn thương. Và các tia gây hại có thể xuyên qua mây và kính, vì vậy bạn luôn cần bảo vệ bằng SPF. Đội mũ. Một chiếc mũ rộng vành sẽ che chắn khuôn mặt của bạn, khu vực dễ bị tăng sắc tố. Bạn cần bảo vệ vật lý khỏi ánh nắng mặt trời. Và mũ là phụ kiện quan trọng nếu bạn đang điều trị chứng tăng sắc tố da. Theo Webmd
Đó là lý do tại sao ông nói rằng ông đề nghị bệnh nhân của mình thử các lựa chọn không kê đơn thuốc thay vì hydroquinone. "Các sản phẩm không kê đơn không có nguy cơ biến chứng tương tự và vẫn có hiệu quả trong việc giảm sắc tố." Một trong những chất tốt nhất là axit kojic, Rietkerk nói. "Nó là một chất làm giảm sắc tố rất hiệu quả mà bạn có thể sử dụng liên tục mà không có nguy cơ bị các tác dụng phụ có thể đi kèm với hydroquinone."
Vitamin C là một phương pháp điều trị phổ biến khác. Các nghiên cứu cho thấy C có thể giúp làm sáng da và mờ vết tăng sắc tố giống như hydroquinone, nhưng không gây kích ứng nhiều. Renée Rouleau, chuyên gia thẩm mỹ điều trị chứng tăng sắc tố da cho biết: "Hãy tìm lượng magie ascorbyl phosphate cao trong các thành phần của liệu pháp làm sáng da. Dạng vitamin C này vẫn ổn định nên sẽ hiệu quả hơn."
Các lựa chọn khác có thể giúp ích bao gồm đậu nành, niacinamide, axit ellagic, arbutin và cam thảo. Bác sĩ có thể kết hợp một trong những phương pháp điều trị này với hydroquinone để giảm thiểu phản ứng và kích ứng.
Hầu hết mọi người đều quên rằng sắc tố da không đồng đều không có cách khắc phục nhanh chóng. Tổn thương xảy ra sâu trong da và cần có thời gian để nổi lên bề mặt, có nghĩa là việc đảo ngược tổn thương cũng có thể mất thời gian. Đó là lý do tại sao cách điều trị hiệu quả nhất cho làn da không đều màu có thể là sự kiên nhẫn.
Tình trạng tăng sắc tố da không xảy ra trong một sớm một chiều đó là kết quả của tác hại của ánh nắng mặt trời theo thời gian. Đây là những gì các bác sĩ đề nghị nên làm để tránh nó.
Tìm kiếm bóng râm. Bác sĩ nói: "Tôi luôn nói với bệnh nhân của mình về việc tránh ánh nắng mặt trời. Bất cứ khi nào có thể, hãy đứng ở nơi không có ánh sáng mặt trời chiếu trực tiếp ngay cả những điều nhỏ nhặt, chẳng hạn như băng qua một bên đường có bóng râm hơn cũng quan trọng."
Không bao giờ được bỏ qua SPF. Bác sĩ Tanzi nói: "Bạn phải bôi kem chống nắng SPF 30 mỗi ngày." Cô ấy nói rằng mọi tia UV chiếu vào da của bạn đều gây ra tổn thương. Và các tia gây hại có thể xuyên qua mây và kính, vì vậy bạn luôn cần bảo vệ bằng SPF.
Đội mũ. Một chiếc mũ rộng vành sẽ che chắn khuôn mặt của bạn, khu vực dễ bị tăng sắc tố. Bạn cần bảo vệ vật lý khỏi ánh nắng mặt trời. Và mũ là phụ kiện quan trọng nếu bạn đang điều trị chứng tăng sắc tố da.
Theo Webmd