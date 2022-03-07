Cách điều trị những đốm đen xấu xí 'ngự trị' trên làn da của bạn an toàn, hiệu quả

Điều này dẫn đến sắc tố da không đồng đều, một tình trạng phổ biến có thể ảnh hưởng đến bất kỳ màu da nào "nhưng theo những cách khác nhau", Elizabeth Tanzi, phó giáo sư lâm sàng về da liễu tại Đại học George Washington cho biết. Da sáng hơn có xu hướng phát triển tàn nhang và đốm nắng, trong khi da sẫm màu trông bóng hoặc loang lổ.

Carl R. Thornfeldt, bác sĩ da liễu tại Fruitland cho biết: "Thiệt hại do viêm nhiễm, tiếp xúc với tia cực tím và các tác động từ môi trường khác khiến các tế bào sản sinh ra nhiều sắc tố hơn để tự bảo vệ mình. Những thay đổi về mức độ estrogen (do thuốc tránh thai hoặc mang thai) cũng có thể đóng một vai trò nào đó khiến da bạn tăng sắc tố."

Carl R. Thornfeldt, bác sĩ da liễu tại Fruitland cho biết: "Thiệt hại do viêm nhiễm, tiếp xúc với tia cực tím và các tác động từ môi trường khác khiến các tế bào sản sinh ra nhiều sắc tố hơn để tự bảo vệ mình. Những thay đổi về mức độ estrogen (do thuốc tránh thai hoặc mang thai) cũng có thể đóng một vai trò nào đó khiến da bạn tăng sắc tố." Điều này dẫn đến sắc tố da không đồng đều, một tình trạng phổ biến có thể ảnh hưởng đến bất kỳ màu da nào "nhưng theo những cách khác nhau", Elizabeth Tanzi, phó giáo sư lâm sàng về da liễu tại Đại học George Washington cho biết. Da sáng hơn có xu hướng phát triển tàn nhang và đốm nắng, trong khi da sẫm màu trông bóng hoặc loang lổ.

Một lựa chọn là hydroquinone, một loại kem bôi theo toa giúp làm chậm quá trình tạo sắc tố trên da, bác sĩ Tanzi nói: "Hydroquinone là một trong những chất làm sáng mạnh nhất và hiệu quả nhất. Nhưng ở nồng độ cao, nó có thể gây độc cho da. (Một số quốc gia đã cấm nó. Ở Mỹ, hầu hết các bác sĩ nghĩ rằng liều thấp là an toàn, nhưng họ theo dõi chặt chẽ bệnh nhân của mình.)"

Vì các nguyên nhân gây ra sắc tố không đồng đều rất phổ biến và nhu cầu điều chỉnh tình trạng là rất cao nên có rất nhiều lựa chọn để điều trị các đốm và mảng nâu. Nhưng bạn không thể coi tất cả các đốm như nhau. Trước khi bạn chọn một phương pháp hành động chữ trị nào, hãy đến gặp bác sĩ da liễu của bạn. Các thành phần có thể khắc nghiệt và gây kích ứng, vì vậy hãy nhận lời khuyên về cách sử dụng và cách sử dụng an toàn đúng cách từ bác sĩ.

Các bác sĩ thường kê đơn loại kem hydroquinone 4% và phiên bản 2% có bán tại quầy. Tanzi cho biết: "Hydroquinone có thể gây kích ứng và thực sự có thể làm tăng sắc tố da nếu sử dụng quá lâu, vì vậy tôi đã yêu cầu bệnh nhân đi khám 3 tháng một lần và sử dụng các chất làm sáng da khác. Bác sĩ có thể đề nghị xen kẽ hydroquinone với các phương pháp điều trị không kê đơn (OTC) để hạn chế kích ứng và tránh phản ứng có hại."

William Rietkerk, một phó giáo sư da liễu tại Đại học Y New York, cho biết Retin-A (tretinoin) và steroid có thể được kê đơn bổ sung hoặc thay thế hydroquinone, nhưng chúng cũng có thể không hoạt động tốt nếu bạn sử dụng sai cách.

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