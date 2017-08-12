Biết được cách này thì dù bạn mập ốm cỡ nào vẫn chọn được kiểu quần jeans 'chuẩn không cần chỉnh'

Làm đẹp 12/08/2017 09:20

Nếu biết được các cách dưới đây, bạn sẽ chọn được kiểu quần jean hợp với dáng người trong vòng 1 nốt nhạc.

Tuy là kiểu trang phục có tính ứng dụng cao nhưng không phải mẫu quần jeans nào mặc lên người cũng đẹp. Điều quan trọng nhất là phải chọn được kiểu dáng quần vừa che đi khuyết điểm vừa tôn lên lợi thế trên cơ thể bạn.

Việc này sẽ vô cùng đơn giản nếu bạn biết được các cách dưới đây:

Biết được cách này thì dù bạn mập ốm cỡ nào vẫn chọn được kiểu quần jeans 'chuẩn không cần chỉnh' - Ảnh 1
5 dáng người cơ bản của phụ nữ trên thế giới - Ảnh: Brightside

Biết được cách này thì dù bạn mập ốm cỡ nào vẫn chọn được kiểu quần jeans 'chuẩn không cần chỉnh' - Ảnh 2
Quần jeans skinny rất phù hợp với người dáng chữ nhật, đồng hồ cát và tam giác. Ngược lại, phụ nữ dáng quả táo và tam giác ngược diện mẫu quần này sẽ làm rõ các khuyết điểm trên cơ thể - Ảnh: Brightside

Biết được cách này thì dù bạn mập ốm cỡ nào vẫn chọn được kiểu quần jeans 'chuẩn không cần chỉnh' - Ảnh 3
Quần jeans ống suông cổ điển phù hợp với tất cả các dáng người, ngoại trừ dáng chữ nhật. Mẫu quần này có công dụng che giấu lớp mỡ thừa ở bụng, eo và hông - Ảnh: Brightside

Biết được cách này thì dù bạn mập ốm cỡ nào vẫn chọn được kiểu quần jeans 'chuẩn không cần chỉnh' - Ảnh 4
Quần jeans boyfriend thích hợp với dáng người đồng hồ cát, tam giác ngược và chữ nhật - Ảnh: Brightside

Biết được cách này thì dù bạn mập ốm cỡ nào vẫn chọn được kiểu quần jeans 'chuẩn không cần chỉnh' - Ảnh 5
Quần cạp cao giúp kéo dài chân, thu nhỏ vòng eo và giấu đi ngấn bụng nên rất hợp với người dáng chữ nhật, đồng hồ cát và tròn - Ảnh: Brightside

Biết được cách này thì dù bạn mập ốm cỡ nào vẫn chọn được kiểu quần jeans 'chuẩn không cần chỉnh' - Ảnh 6
Quần jeans cạp vừa không tạo điểm nhấn ở phần eo nên không phù hợp với những người có dáng tam giác ngược và chữ nhật - Ảnh: Brightside

Biết được cách này thì dù bạn mập ốm cỡ nào vẫn chọn được kiểu quần jeans 'chuẩn không cần chỉnh' - Ảnh 7
Quần jeans cạp thấp khá kén người mặc vì chúng là chân ngắn đi và gây chú ý vào vòng eo - Ảnh: Brightside

Biết được cách này thì dù bạn mập ốm cỡ nào vẫn chọn được kiểu quần jeans 'chuẩn không cần chỉnh' - Ảnh 8
Phụ nữ chân cong và thô nên chọn kiểu quần jeans ống đứng này - Ảnh: Brightside

Biết được cách này thì dù bạn mập ốm cỡ nào vẫn chọn được kiểu quần jeans 'chuẩn không cần chỉnh' - Ảnh 9
Những bạn sở hữu vòng 1 khiêm tốn đừng dại chọn quần jeans ống loe, vì chúng sẽ tạo cảm giác ngực nhỏ đi - Ảnh: Brightside

Biết được cách này thì dù bạn mập ốm cỡ nào vẫn chọn được kiểu quần jeans 'chuẩn không cần chỉnh' - Ảnh 10
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