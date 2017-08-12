Nếu biết được các cách dưới đây, bạn sẽ chọn được kiểu quần jean hợp với dáng người trong vòng 1 nốt nhạc.

Tuy là kiểu trang phục có tính ứng dụng cao nhưng không phải mẫu quần jeans nào mặc lên người cũng đẹp. Điều quan trọng nhất là phải chọn được kiểu dáng quần vừa che đi khuyết điểm vừa tôn lên lợi thế trên cơ thể bạn.

Việc này sẽ vô cùng đơn giản nếu bạn biết được các cách dưới đây:

4 kiểu quần jeans chất lừ vừa hợp xu hướng, lại giúp đôi chân thon gọn, dài miên man Nói không ngoa, 4 kiểu quần jeans dưới đây sẽ là trợ thủ đắc lực giúp các cô nàng khoe trọn đôi chân thon dài và cân đối.

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