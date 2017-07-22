4 kiểu quần jeans chất lừ vừa hợp xu hướng, lại giúp đôi chân thon gọn, dài miên man

Thời trang 22/07/2017 08:01

Nói không ngoa, 4 kiểu quần jeans dưới đây sẽ là trợ thủ đắc lực giúp các cô nàng khoe trọn đôi chân thon dài và cân đối.

Quần jeans là thiết kế thời trang vô cùng tiện lợi, không bao giờ lỗi mốt nên rất được phái đẹp ưa chuộng. Tuy nhiên, một số cô nàng lại cho rằng, diện kiểu quần này sẽ khiến đôi chân trở nên to và ngắn đi, khiến bạn không dám mặc thường xuyên. 4 kiểu quần jeans dưới đây sẽ là vị cứu tinh giúp bạn khắc phục vấn đề này.

Quần jeans xẻ gấu trên mắt cá chân

Đây là kiểu quần jeans truyền thống với phần mẫu mã và màu khá đơn giản. Thiết kế ôm nhẹ, chất liệu mềm mại không co cứng vừa tạo cảm giác dễ chịu, lại giúp phô diễn đường cong trên cơ thể. Hơn nữa, với độ dài trên mắt cá chân, chúng sẽ giúp đôi chân trông dài và thon gọn hơn rất nhiều. 

4 kiểu quần jeans chất lừ vừa hợp xu hướng, lại giúp đôi chân thon gọn, dài miên man - Ảnh 1
Kiểu quần jeans xẻ gấu có chiều dài trên mắt cá giúp bạn ăn gian chiều cao vô cùng hiệu quả - Ảnh: Internet

4 kiểu quần jeans chất lừ vừa hợp xu hướng, lại giúp đôi chân thon gọn, dài miên man - Ảnh 2
Đặc biệt, quần jeans xẻ gấu còn là xu hướng thời trang rất được ưa chuộng mùa hè này - Ảnh: Internet

Quần jeans ống suông có gấu bất đối xứng

Thiết kế gấu quần bất đối xứng, trước ngắn, sau dài cộng với dáng ống suông là phương pháp tuyệt vời giúp kéo dài đôi chân, khắc phục yếu điểm về chiều cao. Ngoài ra, đây còn là item thời trang được dự đoán là hot nhất mùa hè năm nay.

4 kiểu quần jeans chất lừ vừa hợp xu hướng, lại giúp đôi chân thon gọn, dài miên man - Ảnh 3
Kiểu thiết kế quần jeans gấu bất đối xứng đang là trào lưu được giới trẻ yêu thích - Ảnh: Internet

4 kiểu quần jeans chất lừ vừa hợp xu hướng, lại giúp đôi chân thon gọn, dài miên man - Ảnh 4
Nên kết hợp kiểu quần jeans có gấu bất đối xứng với áo sơ mi hoặc áo croptop - Ảnh: Internet

4 kiểu quần jeans chất lừ vừa hợp xu hướng, lại giúp đôi chân thon gọn, dài miên man - Ảnh 5
Bạn sẽ trở nên vô cùng năng động với set đồ gồm: Quần jeans gấu bất đối xứng, áo sơ mi và giày thể thao - Ảnh: Internet

Quần skinny (jeans ôm) rách có màu tối

Skinny là dáng quần được cắt may đúng chuẩn với kích thước của cơ thể nên sẽ giúp hiện rõ các đường nét quyến rũ của phái nữ. Đồng thời, quần skinny màu tối sẽ giúp đôi chân trở nên cân đối và thẳng hơn.

4 kiểu quần jeans chất lừ vừa hợp xu hướng, lại giúp đôi chân thon gọn, dài miên man - Ảnh 6
Quần jeans skinny rất dễ mặc và không hề kén dáng người - Ảnh: Internet

4 kiểu quần jeans chất lừ vừa hợp xu hướng, lại giúp đôi chân thon gọn, dài miên man - Ảnh 7
Quần jeans skinny mặc cùng áo ren, khoác ngoài là chiếc áo layer sẽ vô cùng phù hợp với cô nàng công sở - Ảnh: Internet

4 kiểu quần jeans chất lừ vừa hợp xu hướng, lại giúp đôi chân thon gọn, dài miên man - Ảnh 8
Các nàng nên học hỏi gu thời trang thời thượng của siêu mẫu Thanh Hằng, khi kết hợp áo khoát nỉ dáng dài cùng quần jeans skinny trắng, áo thun sọc và giày thể thao - Ảnh: Internet

Quần jeans suông ống loe

Chiếc quần này sẽ giúp bạn che giấu đi đôi chân hơi mũm mĩm và chiều cao khiêm tốn vô cùng hiệu quả. Nhưng lưu ý rằng, nên chọn mẫu quần jeans có cạp cao để kéo dài đôi chân một cách tối đa. Bạn nên phối chiếc quần này với áo croptop hoặc áo hai dây để tạo sự cân đối cho cơ thể.

4 kiểu quần jeans chất lừ vừa hợp xu hướng, lại giúp đôi chân thon gọn, dài miên man - Ảnh 9
Nên chọn áo có thiết kế đơn giản phối cùng quần jeans suông ống rộng - Ảnh: Internet

4 kiểu quần jeans chất lừ vừa hợp xu hướng, lại giúp đôi chân thon gọn, dài miên man - Ảnh 10
Sơ mi đơn sắc, quần jeans loe ống suông, giày thể thao chính là set đồ tuyệt vời dành cho cô nàng cá tính - Ảnh: Internet

4 kiểu quần jeans chất lừ vừa hợp xu hướng, lại giúp đôi chân thon gọn, dài miên man - Ảnh 11
Đây cũng là một gợi ý tuyệt vời nếu bạn muốn diện quần jeans loe ống suông - Ảnh: Internet

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