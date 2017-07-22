Quần jeans là thiết kế thời trang vô cùng tiện lợi, không bao giờ lỗi mốt nên rất được phái đẹp ưa chuộng. Tuy nhiên, một số cô nàng lại cho rằng, diện kiểu quần này sẽ khiến đôi chân trở nên to và ngắn đi, khiến bạn không dám mặc thường xuyên. 4 kiểu quần jeans dưới đây sẽ là vị cứu tinh giúp bạn khắc phục vấn đề này.

Đây là kiểu quần jeans truyền thống với phần mẫu mã và màu khá đơn giản. Thiết kế ôm nhẹ, chất liệu mềm mại không co cứng vừa tạo cảm giác dễ chịu, lại giúp phô diễn đường cong trên cơ thể. Hơn nữa, với độ dài trên mắt cá chân, chúng sẽ giúp đôi chân trông dài và thon gọn hơn rất nhiều.

Quần jeans ống suông có gấu bất đối xứng

Thiết kế gấu quần bất đối xứng, trước ngắn, sau dài cộng với dáng ống suông là phương pháp tuyệt vời giúp kéo dài đôi chân, khắc phục yếu điểm về chiều cao. Ngoài ra, đây còn là item thời trang được dự đoán là hot nhất mùa hè năm nay.

Quần skinny (jeans ôm) rách có màu tối

Skinny là dáng quần được cắt may đúng chuẩn với kích thước của cơ thể nên sẽ giúp hiện rõ các đường nét quyến rũ của phái nữ. Đồng thời, quần skinny màu tối sẽ giúp đôi chân trở nên cân đối và thẳng hơn.

Quần jeans suông ống loe

Chiếc quần này sẽ giúp bạn che giấu đi đôi chân hơi mũm mĩm và chiều cao khiêm tốn vô cùng hiệu quả. Nhưng lưu ý rằng, nên chọn mẫu quần jeans có cạp cao để kéo dài đôi chân một cách tối đa. Bạn nên phối chiếc quần này với áo croptop hoặc áo hai dây để tạo sự cân đối cho cơ thể.