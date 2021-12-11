Beauty blogger nóng bỏng nhất Hàn Quốc chia sẻ bí kíp sở hữu body cân đối cùng vòng một nóng bỏng

Manyo Yoo Jin là blogger thời trang và làm đẹp người Hàn Quốc, nổi tiếng trên mạng xã hội nhờ nhan sắc xinh đẹp cùng vóc dáng gợi cảm, đặc biệt là chiều cao 1m80. Không chỉ thế, Manyo Yoo Jin còn là người mẫu kiêm bà chủ shop mỹ phẩm và nội y được nhiều người biết đến. Nhờ lợi thế ngoại hình đẹp, Yoo Jin tự tin theo đuổi phong cách thời trang quyến rũ. Trong những chuyến nghỉ dưỡng, cô luôn lựa chọn váy áo cắt hở bạo, tôn đường cong tối đa.

Cô chủ shop nội y Manyo Yoo Jin nổi bật với thời trang tôn vòng 1 đi ăn ở một nhà hàng dưới chân tháp Eiffel, Pháp.

Cô nàng chuộng diện các thiết kế váy ôm sát cơ thể, tôn vòng 1 đầy đặn.

Chẳng những nổi bật nhờ sở hữu cặp chân dài gấp rưỡi người thường, Manyo Yoo Jin còn có vòng 1 đẹp tự nhiên. Cô nàng kết thân với bộ môn golf để giữ dáng. Đây là bộ môn thể thao rất được ưa chuộng ở Hàn Quốc. Đặc biệt, giới trẻ xứ sở kim chi còn xem golf như một hình thức giảm cân hiệu quả, dù chi phí cho một buổi chơi golf không hề rẻ, ước tính cao gấp 2-3 so với Nhật Bản.

Viện Công nghiệp Giải trí Hàn Quốc cho biết, những người ở độ tuổi 20 chơi golf vào năm ngoái ước tính đã tăng 92% so với năm 2019, còn nhóm người thuộc độ tuổi 30 thì tăng 31%. Đồng thời, Viện cũng ước tính, vào năm 2022, sẽ có 1,2 triệu người Hàn Quốc đến sân golf ít nhất 1 lần/năm.

Lý giải vì sao nhiều cô gái trẻ xứ Hàn yêu thích bộ môn này, các nghiên cứu cho hay, đối với giới y khoa, golf là một liều thuốc hiệu quả cho những căn bệnh về tim mạch và xương khớp. Không chỉ thế, quá trình vận động và đi bộ ở sân golf sẽ khiến nhịp thở tăng, nhờ đó đưa được nhiều dưỡng khí vào cơ thể đồng thời đào thải khí độc ra khỏi cơ thể.

Những cú Swing cũng được coi là liệu pháp tuyệt vời cho cột sống, vai, cổ tay với những chuyển động uốn, nắn, xoay cơ thể nên cực kì phù hợp với những cô gái muốn điều chỉnh tư thế, dáng đứng sao cho chuẩn mực. Còn các cú Putt là bài tập tổng hợp giúp cho hệ xương chắc khỏe. Ngoài ra, cơ tim sẽ hoạt động tốt hơn, giảm nguy cơ nhiễm mỡ xơ mạch, giúp cải thiện quá trình lưu thông máu.

Các chuyên gia cho biết, golf là một trong những bộ môn giúp giảm cân nhanh chóng và hiệu quả vì 1 tiếng chơi golf có thể giúp tiêu thụ 370 calo. Trên sân golf có 18 lỗ nên mỗi vòng người chơi phải đi lại 3-5 km, ước tính khoảng 10.000 bước chân nên lượng calo được tiêu thụ không hề ít hơn so với việc tập luyện tại phòng gym hàng ngày.

Một biện pháp khác mà Yoo Jin thường áp dụng để giảm cân nhanh chóng khi chơi golf là tận dụng tối đa động tác phát bóng với tốc độ lớn và liên tục.