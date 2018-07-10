Bất ngờ với cách giảm cân bằng quả quất hiệu quả thật không thể tin nổi

Làm đẹp 10/07/2018 09:39

Nếu chị em muốn giảm cân tại nhà an toàn, nhanh chóng thì đừng bỏ qua quất – nguyên liệu gần gũi trong đời sống hằng ngày. Cùng tham khảo cách giảm cân bằng quả quất sau đây nhé!

1. Vì sao quả quất giúp giảm cân?

Bất ngờ với cách giảm cân bằng quả quất hiệu quả thật không thể tin nổi - Ảnh 1

Qủa quất là nguyên liệu gần gũi trong đời sống hằng ngày và giúp giảm cân

an toàn, nhanh chóng

Cây quất còn được biết đến với tên gọi khác là cây tắc. Quả quất chứa hàm lượng vitamin C rất cao. Ngoài ra có thành phần hàm lượng dinh dưỡng cao như sắt, đồng, đường, acid hữu cơ và chất fortunelin. Qủa quất được sử dụng trong các bài thuốc đông y để chữa ho, tiêu đờm, cảm hay lạnh bụng…

Ăn trái quất mang đến nhiều lợi ích cho sức khỏe bao gồm giúp hỗ trợ tiêu hóa, ngăn ngừa bệnh tiểu đường, tăng cường hệ miễn dịch, tốt cho mắt. Dùng quả quất được xem là phương thức giảm cân an toàn và sở hữu vóc dáng thon thả.

Bất ngờ với cách giảm cân bằng quả quất hiệu quả thật không thể tin nổi - Ảnh 2
Quả quất mang đến nhiều lợi ích cho sức khỏe

Các thành phần trong trái quất sẽ giúp cơ thể hấp thụ canxi vào các tế bào mỡ, giúp bạn  loại bỏ lượng mỡ bụng hiệu quả và sở hữu vòng eo thon gọn. Bên cạnh đó, qủa quất chứa hàm lượng chất xơ và vitamin cao nhưng cung cấp lượng calo thấp nên giúp giảm cân hiệu quả, nhanh chóng.

Ngoài ra, giảm cân bằng trái quất mang đến hiệu quả cao vì giúp tăng cường sức đề kháng cơ thể và kìm hãm cơn đói hiệu quả.

2. Cách giảm cân bằng quả quất đơn giản

Bất ngờ với cách giảm cân bằng quả quất hiệu quả thật không thể tin nổi - Ảnh 3
Giảm cân bằng quất quả hiệu quả, an toàn bạn nên thử ngay 

Nguyên liệu cần chuẩn bị: 8-10 trái quất tươi và 1 thìa mật ong.

Cách thực hiện đơn giản như sau:

  • Vắt lấy nước quất, lọc bỏ hạt.
Bất ngờ với cách giảm cân bằng quả quất hiệu quả thật không thể tin nổi - Ảnh 4
Vắt lấy nước quất
  • Xay nhuyễn vỏ quất rồi lọc lấy nước. Vỏ quất có nhiều tinh dầu tốt cho sức khỏe nên bạn có thể yên tâm độ an toàn khi giảm cân bằng vỏ quất.
  • Cho tất cả các nguyên liệu trên vào tách rồi thêm 1 thìa cà phê mật ong, khuấy đều.
  • Pha thêm nước sôi để hơi ấm vào khuấy đều. Vậy là bạn đã có thêm một thức uống giảm cân tuyệt vời!
Bất ngờ với cách giảm cân bằng quả quất hiệu quả thật không thể tin nổi - Ảnh 5
Trà tắc mật ong

Giảm cân bằng nước quất hiệu quả nhất là khi uống nóng. Nếu muốn uống lạnh thì bạn có thêm vài viên đá vào.

Bất ngờ với cách giảm cân bằng quả quất hiệu quả thật không thể tin nổi - Ảnh 6

Giảm cân bằng quất và mật ong giúp đốt cháy mỡ thừa hiệu quả

Mật ong có hiệu quả kích thích tiêu hóa, kháng khuẩn, thải độc và bổ sung nhiều dưỡng chất rất tốt cho sức khỏe con người. Vị ngọt của mật ong cung cấp  ít  năng lượng, không gây thừa cân hay béo dù uống đều đặn. Bên cạnh đó, mật ong còn giúp hạn chế cảm giác thèm ăn nên giúp giảm cân nhanh.

Bất ngờ với cách giảm cân bằng quả quất hiệu quả thật không thể tin nổi - Ảnh 7
Mật ong nguyên chất

Nguyên liệu:

– 500 gam quất tươi

– 300ml mật ong nguyên chất

– 1 bình thủy tinh có nắp đậy.

Cách thực hiện

  • Rửa sạch quả quất rồi đem ngâm muối pha loãng chừng 15 – 20 phút. Đây là cách loại bỏ độc tố, thuốc trừ sâu bên ngoài nếu có.
Bất ngờ với cách giảm cân bằng quả quất hiệu quả thật không thể tin nổi - Ảnh 8
Rửa sạch quất và ngâm muối
  • Vớt quất ra rổ để ráo nước. Cắt quả quất thành từng lát mỏng.
  • Lọ thủy tinh đem được rửa sạch, lau khô. Xếp quất vào lọ.
  • Đổ mật ong vào lọ quất sao cho xâm xấp mặt quất.
  • Đậy nắp thật chặt và bảo bảo những nơi khô ráo, thoáng mát.  Sau 1 – 2 tuần bạn có thể dùng hỗn hợp quất mật ong.
Bất ngờ với cách giảm cân bằng quả quất hiệu quả thật không thể tin nổi - Ảnh 9
Quất ngâm mật ong

Cách sử dụng: 

Lấy 3 thìa quất ngâm mật ong hòa tan với 200ml nước ấm. Uống liên tục mỗi sáng sau khi thức dậy sẽ giúp đánh tan mỡ hiệu quả.

Cách 3: Giảm cân bằng trà quất, quế

Nguyên liệu:

  • 200gam quất tươi
  • 2 thìa đường
  • 2 cốc nước
  • 1 thanh quế

Cách làm:

Bất ngờ với cách giảm cân bằng quả quất hiệu quả thật không thể tin nổi - Ảnh 10
Cách giảm cân bằng trà quất và bột quế cực kì an toàn
  • Rửa sạch quả quất, cắt bỏ núm và cắt làm đôi. Cho vào  nồi.
  • Đảm bảo sao cho  lượng nước cho vào nồi vừa ngập mặt quất và tỉ lệ đường và nước là 1:1. Bạn có thể dùng bát nước để đo. Cứ dùng bao nhiêu bát nước thì các bạn cho từng đấy đường vào nồi với quất.
Bất ngờ với cách giảm cân bằng quả quất hiệu quả thật không thể tin nổi - Ảnh 11
Quế có vị cay, nóng và có tác dụng giảm cân hiệu quả
  • Quế có vị cay, nóng và có tác dụng giảm cân khá hiệu quả. Bạn có thể thêm quế vào cho thơm.
  • Đun sôi, thường xuyên khuấy nhẹ cho đường tan. Giữ lửa liu riu. Sau khoảng 5 phút bạn tắt bếp, đậy vung, để qua đêm cho ngấm.
  • Nước cốt quất đã thu được bạn cho vào tủ lạnh, để được khoảng một tuần.

Lưu ý:

Uống nước quất có giảm cân khôngcòn phụ thuộc vào cách bạn sử dụng. Để cách giảm cân bằng quất mang lại hiệu quả cao bạn nên:

  • Chọn quả quất  có nguồn gốc rõ ràng và không có phun các loại thuốc trừ sâu, thuốc kích thích…
  • Sử dụng vào buổi sáng và tối trước khi đi ngủ. Kết hợp chế độ ăn uống khoa học lành mạnh và luyện tập thích hợp.
  • Không nên dùng đối với người bị viêm loét dạ dày vì sẽ ảnh hưởng không tốt đến những vết loét của bạn và kéo dài thời gian điều trị.

Trên đây là những chia sẻ về tác dụng của cây quất và cách giảm cân bằng quả quất hiệu quả. Hi vọng rằng qua bài viết độc giả sẽ bổ sung có thêm mẹo hay cho cẩm nang làm đẹp, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và lấy lại được vóc dáng, eo thon như ý. Hẹn gặp lại trong các bài viết tiếp theo.

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