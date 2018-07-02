Biết được những tác dụng tuyệt vời này, bạn sẽ chạy ngay ra chợ mua quất hồng bì về ngâm nước uống

Dưới đây là những tác dụng tuyệt vời mà quất hồng bì có thể mang lại cho sức khỏe , chị em đừng bỏ qua nhé!

Theo Đông y, quất hồng bì có vị cay, đắng, the, tính bình, có tác dụng trị ho, giải cảm, hạ sốt, long đờm, kích thích tiêu hóa, cầm nôn mửa… Bên cạnh đó, quất hồng bì phơi khô và hạt của nó còn được dùng trong nhiều bài thuốc trị đau dạ dày, đau vùng thượng vị, đau bụng co thắt. Lá hồng bì có tính ấm, vị cay, đắng, có tác dụng hạ đường huyết, bảo vệ gan.

Bạn có thể lấy vỏ hoặc rễ quất hồng bì đem sao vàng với rễ sử quân và khế chua. Sau đó sắc đặc lấy nước uống, chia uống nhiều lần trong ngày. Kiên trì áp dụng trong vài ngày sẽ giúp giảm thiểu chứng đau dạ dày.

Vỏ và rễ cây quất hồng bì có vị đắng, cay, tính ấm, có tác dụng giảm đau và kích thích hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả. Chính vì vậy, chúng thường được dùng để trị đau dạ dày, đau thượng vị hoặc co thắt ống tiêu hóa.

Vỏ và rễ cây hồng bì có tác dụng giảm đau dạ dày - Ảnh minh họa: Internet

Giúp long đờm, chữa ho

Vỏ của quả hồng bì có tác dụng trị ho và long đờm hiệu quả. Nếu bạn bị cảm ho dai dẳng không khỏi thì có thể dùng quất hồng bì hấp cùng với một chút đường để lấy nước uống. Kiên trì dùng mỗi ngày sẽ giúp bệnh được trị khỏi.

Bên cạnh đó, bạn có thể ngâm sẵn quất hồng bì để dùng dần hoặc làm mứt hồng bì ăn trong những ngày bị cảm ho.

Giải cảm, hạ sốt

Quất hồng bì chứa nhiều vitamin C có tác dụng giải cảm, hạ sốt. Ngoài ra, bạn có thể dùng khoảng 30g lá quất hồng bì tươi rửa sạch, phơi khô rồi sắc nước uống cho ra mồ hôi.

Quất hồng bì có thể dùng để giải cảm - Ảnh minh họa: Internet

Chữa cơn nấc

Để trị nấc, bạn dùng 15-20 quả quất hồng bì chín, dầm nát với 1 thìa cà phê mật ong cho vào bát hấp cách thủy. Cho hỗn hợp vào ly nước khuấy đều, uống khi còn ấm sẽ giúp “đánh bay” cơn nấc.

Cách ngâm quất hồng bì đơn giản tại nhà

Nguyên liệu: 1kg quất hồng bì, 1kg đường phèn

Hướng dẫn thực hiện:

Quất hồng bì rửa sạch sau đó cho vào nồi đun với nước rồi để nguội. Đổ quất hồng bì ra rổ để ráo nước. Dùng kéo cắt cuống hồng bì, không nên dùng tay bứt vì sẽ làm nát quả.

Chuẩn bị lọ thủy tinh sạch, cho quất hồng bì vào ướp cùng với đường phèn. Đậy kín nắp lọ, ngâm trong khoảng 3 tháng khi lớp đường phèn tan hết thì bạn có thể sử dụng. Bạn có thể uống nước quất hồng bì trực tiếp hoặc pha với nước uống giải nhiệt.

Cách ngâm quất hồng bì rất đơn giản - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là những tác dụng tuyệt vời mà quất hồng bì có thể mang lại cho sức khỏe, bạn hãy mua ngay loại quả này về ngâm lấy nước uống nhé!